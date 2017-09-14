ЛАД написав:"протест против взрослых" в виде "протеста против знаний/учёбы"?
Эти штампы "об огромной роли государства и образования в жизни человека" закончились банкротством и распадом ссср и в итоге привели к войне в Грузии в 2008 и Украине в 2014. Причинно-следственную связь видите? Где было ваше хваленное образование в 2008 и 2014? Где были краснодипломники и медалисты когда ссср покупал зерно заграницей и обувь саламандра за нефтедоллары? Классно у вас выходит знания были, олимпиады выигрывались, а жрать к концу 80х стало нечего. Может что то в консерватории сломалось?
fox767676 написав:из моего круга общения 90% медалистов\краснодипломников не блещут карьерой, или даже просто профессиональными успехами то же самое знакомые офицеры запаса "подустали" к моменту полномасштабной вообщем юных дарований всегда много, крепких профессионалов дефицит
А какой % не "медалистов\краснодипломников" "блещут карьерой"? И не всегда "карьера" показатель вклада человека в развитие общества.
ЛАД написав:"протест против взрослых" в виде "протеста против знаний/учёбы"?
Эти штампы "об огромной роли государства и образования в жизни человека" закончились банкротством и распадом ссср и в итоге привели к войне в Грузии в 2008 и Украине в 2014. Причинно-следственную связь видите? Где было ваше хваленное образование в 2008 и 2014? Где были краснодипломники и медалисты когда ссср покупал зерно заграницей и обувь саламандра за нефтедоллары? Классно у вас выходит знания были, олимпиады выигрывались, а жрать к концу 80х стало нечего. Может что то в консерватории сломалось?
Те, що несправність соціальних ліфтів легко перекреслює будь-який високий рівень знань, не так вже й важко побачити.
ЛАД написав:Так что переговоры год назад были бы не особо легче сегодняшних.
Не згідний. Це нам повезло що американці обрали Трампа. А якби обрали Байдена? А якби Харіс? Ви б так само стверджували що "год назад были бы не особо легче сегодняшних"? Сильно сумніваюсь.
А что изменилось бы? Аргументы, которые я привёл, не очень сильно зависят от того, кого выбрали - Трампа или Харрис.
Ну якщо нічого принципово не міняється то можна воювати ще 5-10 років. А за 5-10 років може і путін здохне. Але ви вище писали що воювати дальше "не варіант". То оприділіться якось. Я бачу тут явне протиріччя з вашими минулими постами, лінь шукати.
я вроде чётко обозначил проблему, дох%уя медалистов
На цьому форумі. Бо він специфічний. А «в странє» їх не так багато.
Какая ценность ваших достижений для общества?
Глобально? Ну я провів чимало занять з молодими пілотами по аеродинаміці. Бо це по суті фізика, а з ВВНЗ вони прийшли недонавчені. Чи пілотам не потрібні знання аеродинаміки, як не потрібні тобі ніякі знання?))
что ты наконец купил квартиру. Поздравляю, только вряд ли это кому то ценно или интересно кроме тебя.
А чому мої досягнення - це погано, якщо вони допомогли б лише мені, наприклад?))) хай всі дурачками ростуть, тобі спокійніше і комфортніше серед них?))
Ради чего ты живёшь? судя по форуму ради троллинга форумчан.
Просто я не живу на форумі на відміну)) Тому що я роблю на форумі - це не те що я роблю в житті. Тобі важко , інтернетному, , це зрозуміти. Але напряжись))
ЛАД написав:А какой % не "медалистов\краснодипломников" "блещут карьерой"? И не всегда "карьера" показатель вклада человека в развитие общества
речь идет чтобы хотя бы устроиться по специальности (востребованной) их учили за бюджет (отличники-медалисты же), но они не применили свои знания ни по гражданской, ни по военной специальностям поэтому имеем непродуктивную экономику и политически незрелое электоральное поле - источники большинства наших бед
Wirująświatła написав:........ я вроде чётко обозначил проблему, дох%уя медалистов а страна в жопе. В каком месте зависть? ......
Во-первых, медалистов не дох%уя, а гораздо меньше. Во-вторых, не все медалисты получили медаль заслуженно. И, в-третьих, но это главное, между количеством медалистов и "страна в жопе" нет прямой зависимости.
Wirująświatła написав:Эти штампы "об огромной роли государства и образования в жизни человека" закончились банкротством и распадом ссср и в итоге привели к войне в Грузии в 2008 и Украине в 2014. Причинно-следственную связь видите?
. Не вижу. Особенно, с распадом СССР и, тем более, с "войной в Грузии в 2008 и Украине в 2014".
Но почему-то США занимаются "переманиванием мозгов" со всего мира. И весь мир (во всяком случае, те страны, которые беспокоятся о развитии) озабочен этим. Видать дураки, ничего не понимают.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 11 гру, 2024 15:35, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Те, що несправність соціальних ліфтів легко перекреслює будь-який високий рівень знань, не так вже й важко побачити.
отличниками медалистами краснодипломниками в моем классе/вузе были далеко не самые умные. Но КАК ПРАВИЛО это были "активисты", в плане поручений. Учителям сверху спускали план провести олимпиаду, такие как я сразу говорили нет. Заставить оценками было невозможно (школа скорее завышала оценки, ради авторитета директора и показухи). Двоек почти не ставили.
Активисты с удовольствием выучивали несколько тем (инфа достоверная у нас тоже были олимпиады и я знаю как их выигрывали). Затем устраивалось шоу "активистов", кто то лучше подготовился кто то переволновался так и появлялись первые и не первые места.
Чтобы кто то в школе учился для себя не помню, это уже пришло в вузе. Дети учатся либо потому что им интересно (и до тех пор пока интересно), либо ради похвал родителей/учителей/оценок/честолюбия.
А здесь выдают выигранную олимпиаду за какие то супер знания, которые после школы неизвестно куда пропадают.
ЛАД написав:Во-вторых, не все медалисты получили медаль заслуженно.
с этого надо начинать. Если хотя бы 20% получили медаль незаслуженно, это полностью их нивелирует. Постфактум разобраться были ли медаль красный диплом заслуженными невозможно, поэтому их наличие мало о чём говорит. Скорее о честолюбии учителей/родителей, тянувшего ученика за уши. В вузе были свои правила. И кто шел против них сдавали экзамены по 3 раза. А кто соответствовал - получали красный диплом "за добросовестное выполнение требований преподавателей"
ЛАД написав:Но почему-то США занимаются "переманиванием мозгов" со всего мира. И весь мир (во всяком случае, те страны, которые беспокоятся о развитии) озабочен этим. Видать дураки, ничего не понимают.
а мы умные поэтому просим у США деньги. С хороших мест ещё попробуй мозги перемани. Ваш пример говорит о том, что знания на постсовке мало кого интересуют. В школах был план по олимпиадам и кто то их должен быть выиграть. Поэтому были победители/медалисты, а не потому что хотаб такой умный. Он в этой системе винтик. После вуза с красными дипломами специалисты шли на базар.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 гру, 2024 15:47, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła написав:Чтобы кто то в школе учился для себя не помню, это уже пришло в вузе. Дети учатся либо потому что им интересно (и до тех пор пока интересно), либо ради похвал родителей/учителей/оценок/честолюбия.
На оборону та національну безпеку в новому бюджеті РФ сумарно закладено приблизно вісім відсотків ВВП (13,5 трильйона рублів витратять на оборону, ще 3,4 трильйона - на нацбезпеку та правоохоронну діяльність) - це рекордний показник в історії сучасної Росії, який дорівнює понад 40 відсоткам усіх видатків бюджету.
"13,5 трильйона рублів" на оборону при курсе 100 руб./долл. это примерно 130 млрд. долл. У нас -
Общий ресурс, направленный на сектор безопасности и обороны, составит 2,23 трлн грн.
це дуже спрщений підрахунок, як би Україна спералась на власні кошти, то їх бт вистачило до травня 2022г "наші бюджетні кошти на оборонку - 15% від загальної суми!" два дні тому в ЗМІ була цифра 200млрд дол рф вистратили на війну в Україні, і також 122млрд дол -це допомога Україні від партнерів за 2022-2024
також маємо економічну допомогу, програма до 2027 підтверджена
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев пояснив, що означає це унікальне рішення МВФ. Успішний перегляд програми – це визнання того, що Україна виконала усі кількісні критерії за програмою на кінець першого кварталу та усі структурні маяки на кінець квітня 2024 року.
"Ми залишаємось у програмі, яка є парасолькою для левової частини пакета зовнішнього фінансування у сумі майже 122 млрд доларів. Виділення цього пакету розраховано на строк дії програми EFF (2 квартал 2023 - 1 квартал 2027)", – пояснив Гетманцев.