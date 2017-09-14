Додано: Сер 11 гру, 2024 15:35

detroytred написав: Те, що несправність соціальних ліфтів легко перекреслює будь-який високий рівень знань, не так вже й важко побачити. Те, що несправність соціальних ліфтів легко перекреслює будь-який високий рівень знань, не так вже й важко побачити.

ЛАД написав: Во-вторых, не все медалисты получили медаль заслуженно. Во-вторых, не все медалисты получили медаль заслуженно.

ЛАД написав: Но почему-то США занимаются "переманиванием мозгов" со всего мира. И весь мир (во всяком случае, те страны, которые беспокоятся о развитии) озабочен этим.

Видать дураки, ничего не понимают. Но почему-то США занимаются "переманиванием мозгов" со всего мира. И весь мир (во всяком случае, те страны, которые беспокоятся о развитии) озабочен этим.Видать дураки, ничего не понимают.

отличниками медалистами краснодипломниками в моем классе/вузе были далеко не самые умные. Но КАК ПРАВИЛО это были "активисты", в плане поручений. Учителям сверху спускали план провести олимпиаду, такие как я сразу говорили нет. Заставить оценками было невозможно (школа скорее завышала оценки, ради авторитета директора и показухи). Двоек почти не ставили.Активисты с удовольствием выучивали несколько тем (инфа достоверная у нас тоже были олимпиады и я знаю как их выигрывали). Затем устраивалось шоу "активистов", кто то лучше подготовился кто то переволновался так и появлялись первые и не первые места.Чтобы кто то в школе учился для себя не помню, это уже пришло в вузе. Дети учатся либо потому что им интересно (и до тех пор пока интересно), либо ради похвал родителей/учителей/оценок/честолюбия.А здесь выдают выигранную олимпиаду за какие то супер знания, которые после школы неизвестно куда пропадают.с этого надо начинать. Если хотя бы 20% получили медаль незаслуженно, это полностью их нивелирует. Постфактум разобраться были ли медаль красный диплом заслуженными невозможно, поэтому их наличие мало о чём говорит. Скорее о честолюбии учителей/родителей, тянувшего ученика за уши. В вузе были свои правила. И кто шел против них сдавали экзамены по 3 раза. А кто соответствовал - получали красный диплом "за добросовестное выполнение требований преподавателей"а мы умные поэтому просим у США деньги. С хороших мест ещё попробуй мозги перемани. Ваш пример говорит о том, что знания на постсовке мало кого интересуют. В школах был план по олимпиадам и кто то их должен быть выиграть. Поэтому были победители/медалисты, а не потому что хотаб такой умный. Он в этой системе винтик. После вуза с красными дипломами специалисты шли на базар.