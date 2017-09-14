detroytred написав:Те, що несправність соціальних ліфтів легко перекреслює будь-який високий рівень знань, не так вже й важко побачити.
отличниками медалистами краснодипломниками в моем классе/вузе были далеко не самые умные. Но КАК ПРАВИЛО это были "активисты", в плане поручений. Учителям сверху спускали план провести олимпиаду, такие как я сразу говорили нет. Заставить оценками было невозможно, школа скорее завышала оценки, ради авторитета директора.
Такие не говорили "нет", хотя бы потому, что им, как правило, и не предлагали (разве что не хватало для количества участников). А не предлагали из-за отсутствия знаний.
А активисты с удовольствием выучивали несколько тем (инфа достоверная у нас были олимпиады и я знаю как их выигрывали). Затем устраивалось шоу "активистов", кто то лучше подготовился кто то переволновался так и появлялись первые и не первые места. Чтобы кто то учился для себя не помню, это уже пришло в вузе. Дети учатся либо потому что им интересно либо ради похвал родителей/учителей. А здесь выдают выигранную олимпиаду за какие то супер знания, которые после школы неизвестно куда пропадают.
Такое объяснение успехов других у людей, которые не могут добиться чего-то благодаря своим способностям и оправдывают это нечестностью/особыми привилегиями других.
ЛАД написав:А какой % не "медалистов\краснодипломников" "блещут карьерой"? И не всегда "карьера" показатель вклада человека в развитие общества
речь идет чтобы хотя бы устроиться по специальности (востребованной) их учили за бюджет (отличники-медалисты же), но они не применили свои знания ни по гражданской, ни по военной специальностям поэтому имеем непродуктивную экономику и политически незрелое электоральное поле - источники большинства наших бед
Тут, скорее, вопрос, почему так происходит? И этот вопрос не к "отличникам/медалистам".
prodigy написав:ЛАД ви писали, що Захід пошкодує що рижим Асаду повалено це ви на "злодіяння повстанців" натякали?
журналісти все вже подрахували: режим Башара аль-Асада за роки свого панування знищів 100+к, це у декятки разів перевірьшую злочини різних группіровок у Сирії.
пропоную відео російського журналіста передивиться уважно без перемотки нікому не дорікаю , просто намагаюсь розширити горизонт познань на форумі
[youtube]uUdmB4xSC2U[/youtu..]
Уже писал - посмотрим, что и как будут делать "повстанцы". По предыдущей практике "свержения диктаторов" на Ближнем Востоке получалось хуже. И в вашем видео, "дивлячись уважно без перемотки", обратите внимание на 2 момента - разочарование сирийского активиста Мазена Аль Хамада (убитого? в тюрьме Седная) в Западе и на упоминание блогером на 18-й мин. репрессированных в Иране. Но это сделали как раз "повстанцы", свергнувшие "жестокого тирана" шаха. Шах пытался модернизировать Иран.
відео виклав для того, щоб показати, режим Асада був дійсно людожерлевий що того що шах Ірану був відносно прогресивною людиною -міне відомо років 15, ми обговорюємо іншу тему: повстанці в Сирії-що вони за люди, що від них чекати
Знайшов і прочитав уважно велику статтю про лідера повстанців
10 грудня 2024 Лідер сирійських повстанців відмовився від свого військового імені - Абу Мохаммед аль-Джолані - яке пов'язувало його з джихадистським минулим. Натомість в офіційних комюніке, опублікованих за кілька днів до повалення президента Башара Асада, він використовує своє справжнє ім'я - Ахмед аль-Шараа.
Відтоді Джолані та "УП" намагалися заручитися довірою внутрішньої та міжнародної аудиторії.
Сирійцям, включно з меншинами, вони обіцяли безпеку, а сусідам і таким державам, як Росія - мирні відносини. Джолані навіть запевнив Росію, що її сирійські бази залишаться неушкодженими, якщо РФ припинить атаки.
Ця зміна відображає стратегію "поміркованого джихаду" "ХТШ" з 2017 року, яка наголошує на прагматизмі на противагу жорсткій ідеології.
Приклад Джолані може свідчити про занепад глобальних джихадистських рухів, таких як "ІД" та "Аль-Каїда", чию негнучкість дедалі більше вважають неефективною та нежиттєздатною.
Його траєкторія може надихнути інші групи на адаптацію та знаменувати або нову еру локального, політично гнучкого "джихадизму", або просто тимчасове відхилення від традиційного шляху з метою досягнення політичних цілей і територіальних здобутків.
не вважайте, що топлю за невідомого мені арабку, треба час-що були видно результати (плоди) революції
Режим Путіна може бути ближчим до краху, на який чекав СРСР, ніж усі думають, - The Telegraph
"Межі російської військової могутності стали очевидними. Тепер Туреччина - господар регіону. І Путін вступає в мирні переговори щодо України з позиції слабкості", - зазначив науковий співробітник Chatham House Тім Еш.
Повідомляється, що російські лідери очікують на ультиматуми з боку обраного президента США Дональда Трампа - і Україні, і Росії.
Якщо президент України Володимир Зеленський відмовиться від мирних умов, США припинять усю військову допомогу, якщо Путін зволікатиме - США посилять воєнні заходи і почнуть "килимові бомбардування" російської економіки. ЗМІ пише, що два роки економіка Росії "трималася молодцем", але на третій рік стало важче. Центральний банк підняв процентні ставки до 21%, щоб зупинити інфляційну спіраль.
"Економіка не може довго існувати в такому стані. Це колосальний виклик для бізнесу і банків", - заявив глава "Сбербанку" Герман Греф. А глава оборонного гіганта "Ростех" Сергій Чемезов зазначає, що більшість російських компаній може збанкрутувати:
"За ставки понад 20 відсотків я не знаю жодного підприємства, яке могло б отримувати прибуток, навіть торговця зброєю".
За словами міністра цифрових технологій Росії, нестача ІТ-працівників становить близько 600 тисяч осіб. В оборонній промисловості не заповнені 400 000 вакансій. Загальний дефіцит робочої сили становить близько 5 мільйонів осіб.
Крім того, якщо в середині 2022 року загальний обсяг експортних надходжень від усіх видів викопного палива становив близько 1,2 млрд доларів на день. Останні 10 місяців вони падали і зараз становлять лише близько $600 млн. Кремль отримує частину цих доходів до бюджету, але цього занадто мало, щоб фінансувати військову машину, яка так чи інакше поглинає десяту частину ВВП.
Надходження від податків на нафту в листопаді впали до $5,8 млрд, виходячи із середньої ціни на нафту Urals близько $65 за барель. Ця ціна може впасти ще більше. Росія зіткнулася з ціновою війною з Саудівською Аравією, що зароджується, на азіатських ринках.
Щоб покрити дефіцит, Путін задіє Фонд національного добробуту. Його ліквідні активи впали до 16-річного мінімуму в 54 мільярди доларів. За останні 15 місяців його золоті резерви скоротилися з 554 до 279 тонн.
Крім того, аналітики зазначають, що Росія може обійти технологічні санкції, але її системи налаштовані на західні напівпровідники. А ці чіпи не можуть бути легко замінені китайськими постачальниками, навіть якби вони були готові ризикнути вторинними санкціями США. У результаті Росія змушена купувати чіпи за завищеною ціною на світовому чорному ринку.
Також у тексті підкреслюється важливість санкцій США, які були введені 3 тижні тому проти Газпромбанку і понад 50 інших російських банків, пов'язаних з глобальними транзакціями. Це значно ускладнило можливості Росії торгувати енергоресурсами та купувати технології на чорному ринку. Через що незабаром впав рубль по співвідношенню до долара, євро та інших валют.
Мало хто передбачав раптовий і повний крах радянського режиму, хоча всі ознаки економічного занепаду та імперських замашок були очевидними вже в 1989 році.
"Режим Путіна ще не досяг цієї точки, але достатньо ще однієї зміни на Близькому Сході, щоб усе стало на свої місця. Якщо Саудівська Аравія знову вирішить наповнити світ дешевою нафтою, щоб повернути собі частку ринку - як пророкує багато хто - нафта впаде нижче 40 доларів, а Росія вийде з-під економічного контролю", - йдеться в матеріалі.
tester7336 написав:у вас есть ценные знания которые двинули человечество вперед?
есть. но не об этом ветка. пишите в лс. пообщаемся. Не хочу превращать ветку в диалог двух форумчан. И да я не говорил что "любые знания могут двинуть человечество вперед". В каждый конкретный момент есть проблемы, которые не позволяют человечеству двигаться дальше. Знания устраняющие эти проблемы и двигают человечество.
Пропозиції Трампа щодо війни в Україні можуть бути розглянуті, але є нюанс, - МЗС РФ
Пропозиції обраного президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні можуть бути розглянуті Росією, але це не означає готовність Кремля погодитися з ними. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляють росЗМІ.
За словами дипломата, "простого вирішення цієї проблеми або проблем, пов'язаних із тим, що відбувається в Україні та навколо неї, бути не може", а тому заяви Трампа "щодо надшвидкого врегулювання ситуації в Україні - це не більше, ніж риторика".
"Якщо з американського боку будуть якісь сигнали про те, що у них є ідеї, як рухатися далі в площині врегулювання, а не в площині подальшого накачування київського режиму всіма видами допомоги в очікуванні, що зрештою це призведе все до тієї ж стратегічної поразки Москви, то ми безперечно зробимо максимум для того, щоб це проаналізувати та виробити відповідь", - сказав чиновник.
При цьому він вважає, що пропозиції російського правителя Путіна, який у якості умови припинення війни назвав передачу Росії чотирьох областей України, Рябков назвав "єдино реалістичними":
"У нас немає кон'юнктурних коливань і немає постановки наших корінних інтересів у залежність від того, хто, зрештою, перебуває в Овальному кабінеті Білого дому".
ЛАД написав:Тут, скорее, вопрос, почему так происходит? И этот вопрос не к "отличникам/медалистам".
прикольно. а к кому вопрос к двоечникам-троечникам? власть в лице директора школы выдает ученику медаль, наверное должна и далее как то интересоваться его судьбой, чтобы лучшие из лучших попали в политики, возглавили министерства, производства. А знаете почему судьба медалиста далее никого не интересует? Потому что диплом/медаль/олимпиада существуют для галочки. И кто это не понял гордится участием/победой в них. По факту же их просто использовали чтобы выполнить план. На перечисленные места готовят совсем других людей.
ЛАД написав:Тут, скорее, вопрос, почему так происходит? И этот вопрос не к "отличникам/медалистам".
прикольно. а к кому вопрос к двоечникам-троечникам? власть в лице директора школы выдает ученику медаль, наверное должна и далее как то интересоваться его судьбой, чтобы лучшие из лучших попали в политики, возглавили министерства, производства. А знаете почему судьба медалиста далее никого не интересует? Потому что диплом/медаль/олимпиада существуют для галочки. И кто это не понял гордится участием/победой в них. По факту же их просто использовали чтобы выполнить план. На перечисленные места готовят совсем других людей.
Ви доказуєте, що знання не грають ролі в подальшому чи що ці знання липові?
Може все ж таки справа в ігнорувані критерія знань при несправних соціальних ліфтах?
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 11 гру, 2024 16:04, всього редагувалось 1 раз.