"Межі російської військової могутності стали очевидними. Тепер Туреччина - господар регіону. І Путін вступає в мирні переговори щодо України з позиції слабкості", - зазначив науковий співробітник Chatham House Тім Еш.



Повідомляється, що російські лідери очікують на ультиматуми з боку обраного президента США Дональда Трампа - і Україні, і Росії.



Якщо президент України Володимир Зеленський відмовиться від мирних умов, США припинять усю військову допомогу, якщо Путін зволікатиме - США посилять воєнні заходи і почнуть "килимові бомбардування" російської економіки. ЗМІ пише, що два роки економіка Росії "трималася молодцем", але на третій рік стало важче. Центральний банк підняв процентні ставки до 21%, щоб зупинити інфляційну спіраль.



"Економіка не може довго існувати в такому стані. Це колосальний виклик для бізнесу і банків", - заявив глава "Сбербанку" Герман Греф. А глава оборонного гіганта "Ростех" Сергій Чемезов зазначає, що більшість російських компаній може збанкрутувати:



"За ставки понад 20 відсотків я не знаю жодного підприємства, яке могло б отримувати прибуток, навіть торговця зброєю".



За словами міністра цифрових технологій Росії, нестача ІТ-працівників становить близько 600 тисяч осіб. В оборонній промисловості не заповнені 400 000 вакансій. Загальний дефіцит робочої сили становить близько 5 мільйонів осіб.



Крім того, якщо в середині 2022 року загальний обсяг експортних надходжень від усіх видів викопного палива становив близько 1,2 млрд доларів на день. Останні 10 місяців вони падали і зараз становлять лише близько $600 млн. Кремль отримує частину цих доходів до бюджету, але цього занадто мало, щоб фінансувати військову машину, яка так чи інакше поглинає десяту частину ВВП.



Надходження від податків на нафту в листопаді впали до $5,8 млрд, виходячи із середньої ціни на нафту Urals близько $65 за барель. Ця ціна може впасти ще більше. Росія зіткнулася з ціновою війною з Саудівською Аравією, що зароджується, на азіатських ринках.



Щоб покрити дефіцит, Путін задіє Фонд національного добробуту. Його ліквідні активи впали до 16-річного мінімуму в 54 мільярди доларів. За останні 15 місяців його золоті резерви скоротилися з 554 до 279 тонн.



Крім того, аналітики зазначають, що Росія може обійти технологічні санкції, але її системи налаштовані на західні напівпровідники. А ці чіпи не можуть бути легко замінені китайськими постачальниками, навіть якби вони були готові ризикнути вторинними санкціями США. У результаті Росія змушена купувати чіпи за завищеною ціною на світовому чорному ринку.



Також у тексті підкреслюється важливість санкцій США, які були введені 3 тижні тому проти Газпромбанку і понад 50 інших російських банків, пов'язаних з глобальними транзакціями. Це значно ускладнило можливості Росії торгувати енергоресурсами та купувати технології на чорному ринку. Через що незабаром впав рубль по співвідношенню до долара, євро та інших валют.



Мало хто передбачав раптовий і повний крах радянського режиму, хоча всі ознаки економічного занепаду та імперських замашок були очевидними вже в 1989 році.



"Режим Путіна ще не досяг цієї точки, але достатньо ще однієї зміни на Близькому Сході, щоб усе стало на свої місця. Якщо Саудівська Аравія знову вирішить наповнити світ дешевою нафтою, щоб повернути собі частку ринку - як пророкує багато хто - нафта впаде нижче 40 доларів, а Росія вийде з-під економічного контролю", - йдеться в матеріалі.