RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11265112661126711268>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 16:15

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:форум ботаников. давайте запилим голосовалку у кого красный диплом был. Знания имеют ценность тогда когда двигают человечество вперёд или решают какие то эзистенциальные проблемы/угрозы. А не когда за них дают медальку и диплом. В итоге половина форума медалисты, а страна на грани выживания.
Нащо заздрити так гучно:mrgreen:
Якщо вам легше буде- червоного диплома не отримав, на 5 курсі з одним заліком вийшла проблема, бо я на той час вже працював повний робочий день і якось завтикав зі здачею

я бы не хотел обсуждать кого то конкретно и тем более голословно обвинять в нечестном дипломе. Такое явление есть. И к сожалению оно обесценивает талантливых учеников.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 гру, 2024 16:18, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26218
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Тут, скорее, вопрос, почему так происходит?
И этот вопрос не к "отличникам/медалистам".
прикольно. а к кому вопрос к двоечникам-троечникам? власть в лице директора школы выдает ученику медаль, наверное должна и далее как то интересоваться его судьбой, чтобы лучшие из лучших попали в политики, возглавили министерства, производства. А знаете почему судьба медалиста далее никого не интересует? Потому что диплом/медаль/олимпиада существуют для галочки. И кто это не понял гордится участием/победой в них. По факту же их просто использовали чтобы выполнить план. На перечисленные места готовят совсем других людей.
Дуже цікава версія.
Я свого часу перемагав на олімпіадах по місту, області і займав призові місяця на республіканських. Кому саме ставилась "галочка" і де? Чий план виконувався? Чому треба участю чи перемогами соромитися?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35693
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8091 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 16:20

  Faceless написав:Я свого часу перемагав на олімпіадах по місту, області і займав призові місяця на республіканських. Кому саме ставилась "галочка" і де? Чий план виконувався?
спросите директора вашей школы какие у него были планы по учебно-методической работе. Может в каких то школах и были учителя энтузиасты, но инициатива наказуема. Наш фотокружок прикрыли потому что в планах его не было (все реактивы плёнки фотоаппараты смена8м мы приносили свои). В другом месте прикрыли школьную газету, по той же причине.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 гру, 2024 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26218
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Я свого часу перемагав на олімпіадах по місту, області і займав призові місяця на республіканських. Кому саме ставилась "галочка" і де? Чий план виконувався?
спросите директора вашей школы какие у него планы по учебно-методической работе.
Такі речі запланувати неможливо
А учню є конкретні бенефіти: вільне відвідування занять на час підготовки, невеличкі грошові премії за призові місця
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35693
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8091 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 16:24

  Faceless написав:Такі речі запланувати неможливо
А учню є конкретні бенефіти: вільне відвідування занять на час підготовки, невеличкі грошові премії за призові місця
даже премии бюджетируются в предыдущем году на следующий. То есть премии забюджетировали неизвестно на что? тут есть форумчане с женами учителями, пусть у них спросят планируются ли олимпиады заранее с конкрентыми отв.лицами или возникают спонтанно.
є конкретні бенефіти: вільне відвідування занять на час підготовки,
я вроде не возражал что учеников чем то мотивировали. Кто то же планы должен выполнять? о вспомнил, на английском нам учительница так и сказала в планах викторина на знания об Англии, раздала нам вопросы с ответами которые мы должны были выучить. Потом как то её провели между классами. Чем мотивировали не помню.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 гру, 2024 16:30, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26218
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 16:28

  prodigy написав:
  ЛАД написав:...............
Читаем -
На оборону та національну безпеку в новому бюджеті РФ сумарно закладено приблизно вісім відсотків ВВП (13,5 трильйона рублів витратять на оборону, ще 3,4 трильйона - на нацбезпеку та правоохоронну діяльність) - це рекордний показник в історії сучасної Росії, який дорівнює понад 40 відсоткам усіх видатків бюджету.
"13,5 трильйона рублів" на оборону при курсе 100 руб./долл. это примерно 130 млрд. долл.
У нас -
Общий ресурс, направленный на сектор безопасности и обороны, составит 2,23 трлн грн.
https://buh.ligazakon.net/ru/news/232015_verkhovnaya-rada-prinyala-gosudarstvennyy-byudzhet-na-2025-god--klyuchevye-pokazateli
Чисто на оборону, по-видимому, меньше. Но даже 2,23 трлн. грн при среднем прогнозируемом курсе в 2025 45 грн/$ (https://epravda.com.ua/rus/publications/2024/11/19/722017/) получаем 50 млрд. долл.


це дуже спрщений підрахунок, як би Україна спералась на власні кошти, то їх бт вистачило до травня 2022г
"наші бюджетні кошти на оборонку - 15% від загальної суми!"
два дні тому в ЗМІ була цифра 200млрд дол рф вистратили на війну в Україні,
і також 122млрд дол -це допомога Україні від партнерів за 2022-2024

ось цифри від США
https://www.slovoidilo.ua/2024/11/25/in ... koyi-vijny

також маємо економічну допомогу, програма до 2027 підтверджена

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев пояснив, що означає це унікальне рішення МВФ. Успішний перегляд програми – це визнання того, що Україна виконала усі кількісні критерії за програмою на кінець першого кварталу та усі структурні маяки на кінець квітня 2024 року.

"Ми залишаємось у програмі, яка є парасолькою для левової частини пакета зовнішнього фінансування у сумі майже 122 млрд доларів. Виділення цього пакету розраховано на строк дії програми EFF (2 квартал 2023 - 1 квартал 2027)", – пояснив Гетманцев.

https://tsn.ua/groshi/unikalne-rishenny ... 10585.html

Вы решили взять роль покинувшей нас fler?
"допомога Україні від партнерів за 2022-2024" это в значительной мере помощь на поддержание финансовой системы, на пенсии и т.п. оборону мы по многочисленным заявдениям оплачиваем собственными средствами. + сколько=то нам дают бесплатно оружия. Не знаю сколько.
По вашей ссылке военная помощь США в 2022 - 20 млрд. долл., в 2023 - 23 млрд., в 2024 - 19 млрд. Итого - 62 млрд. долл. Сколько-то (но меньше) дала Европа. При этом повторю, не знаю, бесплатно ли всё это дали или мы это всё оплачиваем (или в кредит).
В любом случае, это меньше, чем российские 130 млрд. долл. на оборону только на 2025. Понятно, что не все 130 млрд. на войну с Украиной, но тем не менее. И наши 50 млрд. долл. тоже не все именно на войну.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31749
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 16:30

  Wirująświatła написав:русские проблемы по сравнению с нашими - детский насморк.

Спасибо тебе, капетан очевидность. У русских города под ноль не стирают, ракетным террором блек-ауты не устраивают.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 16:43

  prodigy написав:..........
відео виклав для того, щоб показати, режим Асада був дійсно людожерлевий
що того що шах Ірану був відносно прогресивною людиною -міне відомо років 15,
ми обговорюємо іншу тему: повстанці в Сирії-що вони за люди, що від них чекати
...........
10 грудня 2024
Лідер сирійських повстанців відмовився від свого військового імені - Абу Мохаммед аль-Джолані - яке пов'язувало його з джихадистським минулим. Натомість в офіційних комюніке, опублікованих за кілька днів до повалення президента Башара Асада, він використовує своє справжнє ім'я - Ахмед аль-Шараа.

.............
не вважайте, що топлю за невідомого мені арабку, треба час-що були видно результати (плоди) революції

Не спорю, что "режим Асада був дійсно людожерлевий". Хотя, возможно, если бы не 13-летняя гражданская война, он бы таким не был.
О шахе Ирана я вспомнил не для того, чтобы сказать, что он был "відносно прогресивною людиною", а как пример того, что не всегда "народные повстанцы" в случае победы улучшают ситуацию. Хотя у блогера шах упомянут как диктатор.
О Джолани я читал. Но обратите внимание на дату, когда он сменил имя. Сейчас повстанцам нужно время, чтобы укрепиться. И мировая поддержка или хотя бы невмешательство. У них достаточно много потенциальных противников внутри страны и людей, боящихся их прихода к власти.

"треба час-що були видно результати (плоди) революції" - согласен. И это как раз то же, что я писал. Поживём - увидим.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31749
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 16:45

  Wirująświatła написав:власть в лице директора школы выдает ученику медаль, наверное должна и далее как то интересоваться его судьбой, чтобы лучшие из лучших попали в политики, возглавили министерства, производства. А знаете почему судьба медалиста далее никого не интересует? Потому что диплом/медаль/олимпиада существуют для галочки. И кто это не понял гордится участием/победой в них. По факту же их просто использовали чтобы выполнить план. На перечисленные места готовят совсем других людей.

У вас якісь дуже дивні погляди на життя.
А дитяче свято в садочках також для галочки? Чи діток "просто использовали чтобы выполнить план" :D :D
Чому когось має цікавити судьба медаліста? Медаліст якась особлива людина, а двійочник ніхто. - дуже дивний погляд.

Чому переможці олімпіад/медалісти не дуже успішні в житті? - пояснення дуже просте. Для успішності в житті потрібні зовсім інші навички/знання/вміння/риси характеру ніж для перемоги на олімпіаді. Наприклад в житті дуже важливі(я думаю найважливіші) соціальні навички - спілкування, вміння подобатись людям, харизма і т.д.
А якщо ви переможець олімпіади з хімії, то що? Станете видатним хіміком - не факт, потрібні ще багато чого. Та й скільки тих хіміків потрібно для держави - мізер.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5781
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 16:52

  Wirująświatła написав:.........
о вспомнил, на английском нам учительница так и сказала в планах викторина на знания об Англии, раздала нам вопросы с ответами которые мы должны были выучить. Потом как то её провели между классами. Чем мотивировали не помню.

При этом вы что-то выучили!
А директор школы - власть...
Даже не смешно. Разве что для учеников.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31749
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 11265112661126711268>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: user412, Wirująświatła, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 77099
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 247754
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 885468
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13190)
11.12.2024 16:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.