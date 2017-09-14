Wirująświatła написав:форум ботаников. давайте запилим голосовалку у кого красный диплом был. Знания имеют ценность тогда когда двигают человечество вперёд или решают какие то эзистенциальные проблемы/угрозы. А не когда за них дают медальку и диплом. В итоге половина форума медалисты, а страна на грани выживания.
Нащо заздрити так гучно:mrgreen: Якщо вам легше буде- червоного диплома не отримав, на 5 курсі з одним заліком вийшла проблема, бо я на той час вже працював повний робочий день і якось завтикав зі здачею
я бы не хотел обсуждать кого то конкретно и тем более голословно обвинять в нечестном дипломе. Такое явление есть. И к сожалению оно обесценивает талантливых учеников.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 гру, 2024 16:18, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Тут, скорее, вопрос, почему так происходит? И этот вопрос не к "отличникам/медалистам".
прикольно. а к кому вопрос к двоечникам-троечникам? власть в лице директора школы выдает ученику медаль, наверное должна и далее как то интересоваться его судьбой, чтобы лучшие из лучших попали в политики, возглавили министерства, производства. А знаете почему судьба медалиста далее никого не интересует? Потому что диплом/медаль/олимпиада существуют для галочки. И кто это не понял гордится участием/победой в них. По факту же их просто использовали чтобы выполнить план. На перечисленные места готовят совсем других людей.
Дуже цікава версія. Я свого часу перемагав на олімпіадах по місту, області і займав призові місяця на республіканських. Кому саме ставилась "галочка" і де? Чий план виконувався? Чому треба участю чи перемогами соромитися?
Faceless написав:Я свого часу перемагав на олімпіадах по місту, області і займав призові місяця на республіканських. Кому саме ставилась "галочка" і де? Чий план виконувався?
спросите директора вашей школы какие у него были планы по учебно-методической работе. Может в каких то школах и были учителя энтузиасты, но инициатива наказуема. Наш фотокружок прикрыли потому что в планах его не было (все реактивы плёнки фотоаппараты смена8м мы приносили свои). В другом месте прикрыли школьную газету, по той же причине.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 гру, 2024 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Такі речі запланувати неможливо А учню є конкретні бенефіти: вільне відвідування занять на час підготовки, невеличкі грошові премії за призові місця
даже премии бюджетируются в предыдущем году на следующий. То есть премии забюджетировали неизвестно на что? тут есть форумчане с женами учителями, пусть у них спросят планируются ли олимпиады заранее с конкрентыми отв.лицами или возникают спонтанно.
є конкретні бенефіти: вільне відвідування занять на час підготовки,
я вроде не возражал что учеников чем то мотивировали. Кто то же планы должен выполнять? о вспомнил, на английском нам учительница так и сказала в планах викторина на знания об Англии, раздала нам вопросы с ответами которые мы должны были выучить. Потом как то её провели между классами. Чем мотивировали не помню.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 гру, 2024 16:30, всього редагувалось 2 разів.
На оборону та національну безпеку в новому бюджеті РФ сумарно закладено приблизно вісім відсотків ВВП (13,5 трильйона рублів витратять на оборону, ще 3,4 трильйона - на нацбезпеку та правоохоронну діяльність) - це рекордний показник в історії сучасної Росії, який дорівнює понад 40 відсоткам усіх видатків бюджету.
"13,5 трильйона рублів" на оборону при курсе 100 руб./долл. это примерно 130 млрд. долл. У нас -
Общий ресурс, направленный на сектор безопасности и обороны, составит 2,23 трлн грн.
це дуже спрщений підрахунок, як би Україна спералась на власні кошти, то їх бт вистачило до травня 2022г "наші бюджетні кошти на оборонку - 15% від загальної суми!" два дні тому в ЗМІ була цифра 200млрд дол рф вистратили на війну в Україні, і також 122млрд дол -це допомога Україні від партнерів за 2022-2024
також маємо економічну допомогу, програма до 2027 підтверджена
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев пояснив, що означає це унікальне рішення МВФ. Успішний перегляд програми – це визнання того, що Україна виконала усі кількісні критерії за програмою на кінець першого кварталу та усі структурні маяки на кінець квітня 2024 року.
"Ми залишаємось у програмі, яка є парасолькою для левової частини пакета зовнішнього фінансування у сумі майже 122 млрд доларів. Виділення цього пакету розраховано на строк дії програми EFF (2 квартал 2023 - 1 квартал 2027)", – пояснив Гетманцев.
Вы решили взять роль покинувшей нас fler? "допомога Україні від партнерів за 2022-2024" это в значительной мере помощь на поддержание финансовой системы, на пенсии и т.п. оборону мы по многочисленным заявдениям оплачиваем собственными средствами. + сколько=то нам дают бесплатно оружия. Не знаю сколько. По вашей ссылке военная помощь США в 2022 - 20 млрд. долл., в 2023 - 23 млрд., в 2024 - 19 млрд. Итого - 62 млрд. долл. Сколько-то (но меньше) дала Европа. При этом повторю, не знаю, бесплатно ли всё это дали или мы это всё оплачиваем (или в кредит). В любом случае, это меньше, чем российские 130 млрд. долл. на оборону только на 2025. Понятно, что не все 130 млрд. на войну с Украиной, но тем не менее. И наши 50 млрд. долл. тоже не все именно на войну.
prodigy написав:.......... відео виклав для того, щоб показати, режим Асада був дійсно людожерлевий що того що шах Ірану був відносно прогресивною людиною -міне відомо років 15, ми обговорюємо іншу тему: повстанці в Сирії-що вони за люди, що від них чекати ...........
10 грудня 2024 Лідер сирійських повстанців відмовився від свого військового імені - Абу Мохаммед аль-Джолані - яке пов'язувало його з джихадистським минулим. Натомість в офіційних комюніке, опублікованих за кілька днів до повалення президента Башара Асада, він використовує своє справжнє ім'я - Ахмед аль-Шараа.
............. не вважайте, що топлю за невідомого мені арабку, треба час-що були видно результати (плоди) революції
Не спорю, что "режим Асада був дійсно людожерлевий". Хотя, возможно, если бы не 13-летняя гражданская война, он бы таким не был. О шахе Ирана я вспомнил не для того, чтобы сказать, что он был "відносно прогресивною людиною", а как пример того, что не всегда "народные повстанцы" в случае победы улучшают ситуацию. Хотя у блогера шах упомянут как диктатор. О Джолани я читал. Но обратите внимание на дату, когда он сменил имя. Сейчас повстанцам нужно время, чтобы укрепиться. И мировая поддержка или хотя бы невмешательство. У них достаточно много потенциальных противников внутри страны и людей, боящихся их прихода к власти.
"треба час-що були видно результати (плоди) революції" - согласен. И это как раз то же, что я писал. Поживём - увидим.
Wirująświatła написав:власть в лице директора школы выдает ученику медаль, наверное должна и далее как то интересоваться его судьбой, чтобы лучшие из лучших попали в политики, возглавили министерства, производства. А знаете почему судьба медалиста далее никого не интересует? Потому что диплом/медаль/олимпиада существуют для галочки. И кто это не понял гордится участием/победой в них. По факту же их просто использовали чтобы выполнить план. На перечисленные места готовят совсем других людей.
У вас якісь дуже дивні погляди на життя. А дитяче свято в садочках також для галочки? Чи діток "просто использовали чтобы выполнить план" Чому когось має цікавити судьба медаліста? Медаліст якась особлива людина, а двійочник ніхто. - дуже дивний погляд.
Чому переможці олімпіад/медалісти не дуже успішні в житті? - пояснення дуже просте. Для успішності в житті потрібні зовсім інші навички/знання/вміння/риси характеру ніж для перемоги на олімпіаді. Наприклад в житті дуже важливі(я думаю найважливіші) соціальні навички - спілкування, вміння подобатись людям, харизма і т.д. А якщо ви переможець олімпіади з хімії, то що? Станете видатним хіміком - не факт, потрібні ще багато чого. Та й скільки тих хіміків потрібно для держави - мізер.
Wirująświatła написав:......... о вспомнил, на английском нам учительница так и сказала в планах викторина на знания об Англии, раздала нам вопросы с ответами которые мы должны были выучить. Потом как то её провели между классами. Чем мотивировали не помню.
При этом вы что-то выучили! А директор школы - власть... Даже не смешно. Разве что для учеников.