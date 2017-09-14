Не обязательно видатним, хотя бы просто хорошим.
А "скільки тих хіміків потрібно для держави - мізер" - это у нас.
Так у нас не нужны ни физики, ни инженеры, ни биологи. В других странах нужны и неплохо зарабатывают и живут.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 16:57
Не обязательно видатним, хотя бы просто хорошим.
А "скільки тих хіміків потрібно для держави - мізер" - это у нас.
Так у нас не нужны ни физики, ни инженеры, ни биологи. В других странах нужны и неплохо зарабатывают и живут.
Додано: Сер 11 гру, 2024 17:05
А 11.12.2023 цього не було? Ви цього не бачили чи не хотіли бачити?
Я це вже писав, говорив, мене банили. Більше року. Фактично осінню 2023(після "контрнаступу") я зрозумів що ситуація тупикова, треба домовлятись.
Радий що хоч зараз це до вас дійшло. Ще б до інших дійшло, було б прекрасно.
Додано: Сер 11 гру, 2024 17:11
Страна в тяжелом положении, потому что родители таких детей, как и ты, искренне считают, что научить деточку смывать за собой, не чавкать за столом должны школа и институт.
А не сами родители
Додано: Сер 11 гру, 2024 17:16
Просто хороший хімік заробляє на рівні посереднього менеджера/торгаша. А посереднім менеджером/торгашом може стати і двійочник, урівнявши себе з переможцем олімпіади.
Звичайно що "у нас". Але і значення цих олімпіад/червоних дипломів значно впало по-моєму.
Додано: Сер 11 гру, 2024 17:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Та самі олімпіади звісно плануються, але неможливо запланувати для рівня вище школи (він взагалі суто формальний) скільки буде представлено від міста чи області і тим більше скільки і хто переможе.
Все що рівня місто і вище - це вигідно безпосередньо самому учню і його вчителю що його подає і супроводжує, для вчителя це певні плющки і можливо премії (чесно, за те не питав, сподіваюсь що щось перепадало, бо то цілком заслужено)
Від медалей до речі часто більше шкоди було, ніж користі, це категорія #1 в яких вимагали хабарі при вступі, бо "співбесіда" - абсолютно субʼєктивна річ.
(Сам не медаліст - лінивий був)
Додано: Сер 11 гру, 2024 17:44
"У нас" упало вообще значение знаний.
Додано: Сер 11 гру, 2024 17:49
а это зачем планировать? Планируется мероприятие, олимпиада или другое, кто то должен его провести, кто то должен участвовать. Если это олимпиада то кто то должен победить. Даже если все участники в математике ноль (за это люто влетит учителю). Поэтому гордиться нечем. Не вася так вова бы победил. Звезды сложились так что на моменте вы или хотаб были лучше других участников. На другой год вы могли бы даже в пятерку лучших не попасть. Неужели я кому то открыл Америку?
А вот попробуйте организовать что то вне плана, даю 99% вашу инициативу задушат. Просто запретят, не дадут помещение и т.д. если бы я с этим не столкнулся лично я бы так уверенно не говорил.
Так что все вы победители жертвы чьих то планов. Хотите обижайтесь хотите нет. Не вы так кто то другой бы победил. А как нам закрыли фотокружок, так больше никто его не открыл до самого моего выпуска. Мой друг организовал рок группу, нужно было только помещение для репетиций (инструменты были свои) думаете школа пошла на встречу? Даже слышать не хотели. Вполне мелодичная музыка в стиле доорз/битлз. Тексты песен без политики. Не трэш. Сказали есть музыкальные школы туда и идите.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 гру, 2024 17:53, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 11 гру, 2024 17:50
ВАЛЕРІЙ МАРКУС вийшов із мовчанки (за останні півтора роки він ніде не відсвічував...)
частина I
частина II
Додано: Сер 11 гру, 2024 17:51
Вообще-то, я считал, что не надо было разрывать переговоры в апреле 2022.
Додано: Сер 11 гру, 2024 17:52
«через «не хочу»)))
Ти трохи сплутав різні поняття. Якщо ще на рівні школи можна стати відмінником , з якого зробили переможця (мама там парторг, як Фокс натякає, чи папа друг сімʼї директора школи) , але ти позаздрив з самого початку переможцям обласних олімпіад. А це часто навіть не в своєму місті. А якщо і в своєму, то там треба мати дуже високий рівень знайомств. Для школярів з сіл і містечок недоступно. З міст теж непросто, бо роботи «олімпійців» можуть перевірити вчителі (директори) всіх шкіл області. Також в «жюрі» викладачі ВУЗів в цій області.,Є обʼєктивний контроль від конкурентів.
Саме час тобі зізнатись, що ти знецінює досягнення «олімпійців» бо сам невдаха))
Ти не відмовлявся, «бо бунтар», тобі ніхто і не пропонував.
Цікавий момент: в тій четверті, коли я виграв обласну олімпіаду, вчитель по математиці (він же додатково сидів після уроків в готував мене до олімпіади) мені вивів за чверть «4». Це була чесна оцінка, бо я допустив помилки на підсумковій контрольній. Всі були здивовані, але … Все чесно.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 11 гру, 2024 17:59, всього редагувалось 3 разів.
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