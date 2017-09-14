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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1126611267112681126911270 ... 11272>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 16:57

  andrijk777 написав:............
А якщо ви переможець олімпіади з хімії, то що? Станете видатним хіміком - не факт, потрібні ще багато чого. Та й скільки тих хіміків потрібно для держави - мізер.
Не обязательно видатним, хотя бы просто хорошим.
А "скільки тих хіміків потрібно для держави - мізер" - это у нас.
Так у нас не нужны ни физики, ни инженеры, ни биологи. В других странах нужны и неплохо зарабатывают и живут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:05

  ЛАД написав:А что будет с Украиной "за 5-10 років" войны? Уехавшие за границу уже точно не вернутся + ещё пара-тройка млн. выедет. А, может, и больше. Сколько ещё будет погибших, искалеченных, раненых? Сколько будет разрушено?
Или - плевать, "мы за ценой не постоим"?
Надеюсь, вы слышали о понятии "пиррова победа".
Вот поэтому "воювати дальше "не варіант".

А 11.12.2023 цього не було? Ви цього не бачили чи не хотіли бачити?
Я це вже писав, говорив, мене банили. Більше року. Фактично осінню 2023(після "контрнаступу") я зрозумів що ситуація тупикова, треба домовлятись.
Радий що хоч зараз це до вас дійшло. Ще б до інших дійшло, було б прекрасно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:11

  Wirująświatła написав:Всему учили заново, даже элементарному тому как себя вести в коллективе, смывать за собой в туалете, не чавкать за рабочим местом, приходить на работу в чистой одежде, со всеми здороваться, вовремя сдавать отчёты. Большинство в 21-23 годика этого не знают и не умеют. Поэтому у меня нет иллюзий почему наша страна в таком тяжелом положении

Страна в тяжелом положении, потому что родители таких детей, как и ты, искренне считают, что научить деточку смывать за собой, не чавкать за столом должны школа и институт.
А не сами родители
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:16

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:............
А якщо ви переможець олімпіади з хімії, то що? Станете видатним хіміком - не факт, потрібні ще багато чого. Та й скільки тих хіміків потрібно для держави - мізер.
Не обязательно видатним, хотя бы просто хорошим.
А "скільки тих хіміків потрібно для держави - мізер" - это у нас.
Так у нас не нужны ни физики, ни инженеры, ни биологи. В других странах нужны и неплохо зарабатывают и живут.

Просто хороший хімік заробляє на рівні посереднього менеджера/торгаша. А посереднім менеджером/торгашом може стати і двійочник, урівнявши себе з переможцем олімпіади. :D :D
Звичайно що "у нас". Але і значення цих олімпіад/червоних дипломів значно впало по-моєму.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Такі речі запланувати неможливо
А учню є конкретні бенефіти: вільне відвідування занять на час підготовки, невеличкі грошові премії за призові місця
даже премии бюджетируются в предыдущем году на следующий. То есть премии забюджетировали неизвестно на что? тут есть форумчане с женами учителями, пусть у них спросят планируются ли олимпиады заранее с конкрентыми отв.лицами или возникают спонтанно.
є конкретні бенефіти: вільне відвідування занять на час підготовки,
я вроде не возражал что учеников чем то мотивировали. Кто то же планы должен выполнять? о вспомнил, на английском нам учительница так и сказала в планах викторина на знания об Англии, раздала нам вопросы с ответами которые мы должны были выучить. Потом как то её провели между классами. Чем мотивировали не помню.
Та самі олімпіади звісно плануються, але неможливо запланувати для рівня вище школи (він взагалі суто формальний) скільки буде представлено від міста чи області і тим більше скільки і хто переможе.
Все що рівня місто і вище - це вигідно безпосередньо самому учню і його вчителю що його подає і супроводжує, для вчителя це певні плющки і можливо премії (чесно, за те не питав, сподіваюсь що щось перепадало, бо то цілком заслужено)
Від медалей до речі часто більше шкоди було, ніж користі, це категорія #1 в яких вимагали хабарі при вступі, бо "співбесіда" - абсолютно субʼєктивна річ.
(Сам не медаліст - лінивий був)
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:44

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:............
А якщо ви переможець олімпіади з хімії, то що? Станете видатним хіміком - не факт, потрібні ще багато чого. Та й скільки тих хіміків потрібно для держави - мізер.
Не обязательно видатним, хотя бы просто хорошим.
А "скільки тих хіміків потрібно для держави - мізер" - это у нас.
Так у нас не нужны ни физики, ни инженеры, ни биологи. В других странах нужны и неплохо зарабатывают и живут.

Просто хороший хімік заробляє на рівні посереднього менеджера/торгаша. А посереднім менеджером/торгашом може стати і двійочник, урівнявши себе з переможцем олімпіади. :D :D
Звичайно що "у нас". Але і значення цих олімпіад/червоних дипломів значно впало по-моєму.

"У нас" упало вообще значение знаний.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:49

  Faceless написав:скільки буде представлено від міста чи області і тим більше скільки і хто переможе.
а это зачем планировать? Планируется мероприятие, олимпиада или другое, кто то должен его провести, кто то должен участвовать. Если это олимпиада то кто то должен победить. Даже если все участники в математике ноль (за это люто влетит учителю). Поэтому гордиться нечем. Не вася так вова бы победил. Звезды сложились так что на моменте вы или хотаб были лучше других участников. На другой год вы могли бы даже в пятерку лучших не попасть. Неужели я кому то открыл Америку?

А вот попробуйте организовать что то вне плана, даю 99% вашу инициативу задушат. Просто запретят, не дадут помещение и т.д. если бы я с этим не столкнулся лично я бы так уверенно не говорил.

Так что все вы победители жертвы чьих то планов. Хотите обижайтесь хотите нет. Не вы так кто то другой бы победил. А как нам закрыли фотокружок, так больше никто его не открыл до самого моего выпуска. Мой друг организовал рок группу, нужно было только помещение для репетиций (инструменты были свои) думаете школа пошла на встречу? Даже слышать не хотели. Вполне мелодичная музыка в стиле доорз/битлз. Тексты песен без политики. Не трэш. Сказали есть музыкальные школы туда и идите.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 гру, 2024 17:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:50

ВАЛЕРІЙ МАРКУС вийшов із мовчанки (за останні півтора роки він ніде не відсвічував...)

частина I https://youtu.be/uu7bCg2qm00

частина II https://youtu.be/YT_6zQf6v4A
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:51

  andrijk777 написав:...........
А 11.12.2023 цього не було? Ви цього не бачили чи не хотіли бачити?
Я це вже писав, говорив, мене банили. Більше року. Фактично осінню 2023(після "контрнаступу") я зрозумів що ситуація тупикова, треба домовлятись.
Радий що хоч зараз це до вас дійшло. Ще б до інших дійшло, було б прекрасно.

Вообще-то, я считал, что не надо было разрывать переговоры в апреле 2022.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:52

  Wirująświatła написав:я бы не хотел обсуждать кого то конкретно .




  Wirująświatła написав: были победители/медалисты, а не потому что хотаб такой умный.


«через «не хочу»)))

Ти трохи сплутав різні поняття. Якщо ще на рівні школи можна стати відмінником , з якого зробили переможця (мама там парторг, як Фокс натякає, чи папа друг сімʼї директора школи) , але ти позаздрив з самого початку переможцям обласних олімпіад. А це часто навіть не в своєму місті. А якщо і в своєму, то там треба мати дуже високий рівень знайомств. Для школярів з сіл і містечок недоступно. З міст теж непросто, бо роботи «олімпійців» можуть перевірити вчителі (директори) всіх шкіл області. Також в «жюрі» викладачі ВУЗів в цій області.,Є обʼєктивний контроль від конкурентів.
Саме час тобі зізнатись, що ти знецінює досягнення «олімпійців» бо сам невдаха))
Ти не відмовлявся, «бо бунтар», тобі ніхто і не пропонував. :mrgreen:

Цікавий момент: в тій четверті, коли я виграв обласну олімпіаду, вчитель по математиці (він же додатково сидів після уроків в готував мене до олімпіади) мені вивів за чверть «4». Це була чесна оцінка, бо я допустив помилки на підсумковій контрольній. Всі були здивовані, але … Все чесно.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 11 гру, 2024 17:59, всього редагувалось 3 разів.
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