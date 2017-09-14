Додано: Сер 11 гру, 2024 17:52

Wirująświatła написав: я бы не хотел обсуждать кого то конкретно . я быкого то конкретно .

Wirująświatła написав: были победители/медалисты, а не потому что хотаб такой умный. были победители/медалисты, а

«через «не хочу»)))Ти трохи сплутав різні поняття. Якщо ще на рівні школи можна стати відмінником , з якого зробили переможця (мама там парторг, як Фокс натякає, чи папа друг сімʼї директора школи) , але ти позаздрив з самого початку переможцям обласних олімпіад. А це часто навіть не в своєму місті. А якщо і в своєму, то там треба мати дуже високий рівень знайомств. Для школярів з сіл і містечок недоступно. З міст теж непросто, бо роботи «олімпійців» можуть перевірити вчителі (директори) всіх шкіл області. Також в «жюрі» викладачі ВУЗів в цій області.,Є обʼєктивний контроль від конкурентів.Саме час тобі зізнатись, що ти знецінює досягнення «олімпійців» бо сам невдаха))Ти не відмовлявся, «бо бунтар», тобі ніхто і не пропонував.Цікавий момент: в тій четверті, коли я виграв обласну олімпіаду, вчитель по математиці (він же додатково сидів після уроків в готував мене до олімпіади) мені вивів за чверть «4». Це була чесна оцінка, бо я допустив помилки на підсумковій контрольній. Всі були здивовані, але … Все чесно.