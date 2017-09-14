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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 112671126811269112701127111272>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:53

  prodigy написав:Трамп вважає війну в Україні більш пріоритетною для себе, ніж конфлікт на Близькому Сході.

"Я думаю, що ми повинні вирішити проблему війни України з Росією. Обидві ці країни зазнають втрат, у які ніхто не може повірити. Сотні тисяч солдатів гинуть", - сказав Трамп в інтерв'ю французьким ЗМІ.

Він також зазначив, що ситуація на Близькому Сході також важлива, проте "менш складна


"Близький Схід, звичайно, є великим пріоритетом. Але я думаю, що Близький Схід - це менш складна ситуація, ніж Україна з Росією", - сказав Трамп.

Він підкреслив, що цю проблему "потрібно вирішити швидко".

Він також повторив свій заклик до Вашингтона не втручатися в ситуацію в Сирії.

"Сирії доведеться подбати про себе самій", - сказав Трамп в інтерв'ю. "Ми не будемо втручатися у справи Сирії".

Да, если Трамп так высказался в интервью французских СМИ, то что это может значить?

Могу предположить и немного порассуждать. Не принимать мои рассуждения как достоверную информацию.

Рассуждать предпочитаю в контексте газового мирового, а если точнее, то европейского жирного рынка, на который абсолютно все газодобывающие компании стремятся попасть. Есть как известно два способа попасть на европейский газовый рынок - через свои газотранспортные системы (через трубы, это Газпром, Катар, Туркменистан и т.д.) либо через свои инфраструктуры СПГ (как это делают США, Норвегия, Австралия и т.д.). Первые пока конкурентноспособнее по цене транспортировки, чем вторые. Но у вторых есть перспектива - строительства заводов прямо у морских скважин и выросший за десятилетие флот кораблей перевозчиков СПГ, что повышает качество их коммерческих предложений для рынка.

Подрыв "Северных потоков" в море это элемент войны, в том числе конкурентной.

Газпром боролся со строительством или существованием конкурентных ГТС с помощью провокаций или "гражданских войн", к примеру, в Чечне, Молдавии, Грузии, Армении, Сирии, Украине, Израиле и Иране. Но рынок, слава Богу, не замирает на месте и рано или поздно рождаются заменители на рынке для любого товара или услуги. И эти заменители (в нашем случае инфраструктура СПГ) делают ряд вышеназванных войн изживших себя полностью. Газпром, отдавший за три года войны в Украине свою долю европейского рынка компаниям США, теперь выйдет из азиатской войны с целью создать проблемы американским компаниям в виде газа из Катара, которому скоро не будет ничего препятствовать транспортироваться через Сирию, Израиль и Турцию в Европу. А газопровод, после ухода из Сирии главных террористов в мире (военнослужащих оставшихся чвк Газпрома), построят быстро. Главное - не мешать.

Но теперь возник вопрос кто будет строить? Точно американские компании? Ведь ради них правительство США проталкивало разрешение у Асада на строительство, которое он так и не дал, продавшись Газпрому. У Вашингтона стоит задача таки получить право на строительство ГТС из Катара через Сирию. И Трамп пытается отвлечь от этого внимание у журналистов.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:57

Hotab никто не говорит что за тебя бегала мама или парторг договариваться. Даже если бы все участники были не сильны в математике, олимпиаду бы все равно провели и победителя назначили. Чтобы не портить картину. Вплоть до того что раздали бы шпаргалки с ответами.

Потому что план. Пойми правильно ты был в той системе никто. Тобой попользовались. Отказался бы нашли другого.


Если бы организовал в школе или вне школы что то своё и добился в этом результата, я бы написал тебе респект крупными буквами.

А стать победителем в чужом плане ну такое себе достижение.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 гру, 2024 18:00, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:59

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:скільки буде представлено від міста чи області і тим більше скільки і хто переможе.
а это зачем планировать? Планируется мероприятие, олимпиада или другое, кто то должен его провести, кто то должен участвовать. Если это олимпиада то кто то должен победить. Даже если все участники в математике ноль (за это люто влетит учителю). Поэтому гордиться нечем. Не вася так вова бы победил. Звезды сложились так что на моменте вы или хотаб были лучше других участников. На другой год вы могли бы даже в пятерку лучших не попасть. Неужели я кому то открыл Америку?
......

Не буду спрашивать об областных, республиканских, международных физмат и пр. олимпиадах, но о Всемирной Олимпиаде вы тоже так думаете?
Просто "звезды сложились", а спортсмены никакого труда не прикладывали?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:01

Wirująświatła



Если бы организовал в школе или вне школы что то своё и добился в этом результата


Организовал свой конкурс и победил в нем?
:lol:

А ты не так прост :lol:


Потому что план. Пойми правильно ты был в той системе никто. Тобой попользовались. Отказался бы нашли другого.

Со спортивными олимпиадами раз в 4 года так же? Ты не участвуешь, так как ты выше этого и не винтик?? :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 11 гру, 2024 18:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:02

  ЛАД написав:Просто "звезды сложились", а спортсмены никакого труда не прикладывали?
мы кажется про школу говорим? Так нравится ваша манера подменять тему разговора.

Про всемирную олимпиаду спрашивайте у тех кто там участвовал.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:04

  Hotab написав:Wirująświatła



Если бы организовал в школе или вне школы что то своё и добился в этом результата


Организовал свой конкурс и победил в нем?
:lol:

А ты не так прост :lol:
ты даже не понял о чем речь. В принципе ожидаемо.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:11

Не думал, что тебя так раздражают чужие успехи))

Wirująświatła


ты даже не понял о чем речь. В принципе ожидаемо.


Так ты разжуй! :D
Проблема лишь в том, что «ты в чужом плане»?
Или «если бы не ты, так победил бы кто-то другой»? :D
Но это все не ты, Виталя, победил, потому ты обесцениваешься чужие успехи в состязаниях? :mrgreen:

Вроде как все состязания и конкурсы организованы так, что участники не имеют отношения к организаторам. Они все никчемные?))
Надо свой организовать, и там ты ценный победитель?))
И о «подростковом бунтарстве»..
ты бунтовал и тогда, когда взрослые требовали/просили от тебя умываться, переодеваться? Лишь потому что они ж взрослые, а ты подросток, так?))

Или все же если их требования/просьбы совпадали с твоими желаниями, ты охотно делал?)) Это не считалось «прогнулся», «удобный»? :D

Задавать еще вопрос, а почему вообще «умные (олимпийцы)» должны были тебе сделать хорошо? Быть полезными тебе. Они не для тебя учились))
Или это что-то из серии , как здесь очередной номерной бормотал «у тебя есть личностно-деловые качества воевать, ты воюй. А я слабак, я освобождаю себя» :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 11 гру, 2024 18:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:17

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Просто "звезды сложились", а спортсмены никакого труда не прикладывали?
мы кажется про школу говорим? Так нравится ваша манера подменять тему разговора.

Про всемирную олимпиаду спрашивайте у тех кто там участвовал.

А какая разница?
Спортсмены тоже не "сами организовали" и тоже "победители в чужом плане".
И в чём "жертва" участников школьных олимпиад? В том, что они потратили 3 часа в выходной день на решение задач?
А вы не можете себе представить. что им самим это было интересно?
У нас как-то победителям городской матолимпиады организовали в республиканском пионерлагере "Молодая гвардия" отряд. Там (летом, на каникулах) отдыхали и сколько-то времени (уж не помню, сколько) занимались математикой. Преподаватель был из физматшколы. Это для нас тоже была жертва? А то, что это было интересно, можете себе представить?
Простите, но вы порой такой бред пишете. Можете на меня в очередной раз обидеться, но так и есть.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 11 гру, 2024 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:18

Розвідка США очікує нового запуску "Орєшніка" по Україні в найближчі дні

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 1/7200471/
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:23

ЛАД


Простите, но вы порой такой бред пишете. Можете на меня в очередной раз обидеться, но так и есть.


Когда только Хотаб говорил об олимпиадах, он терпел. А когда и Фейслес, и Тестер вспомнили, стало обидно оказаться не очень умным)) Ну и начался маразм)
Hotab
 
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