Додано: Сер 11 гру, 2024 17:53

prodigy написав: Трамп вважає війну в Україні більш пріоритетною для себе, ніж конфлікт на Близькому Сході.



"Я думаю, що ми повинні вирішити проблему війни України з Росією. Обидві ці країни зазнають втрат, у які ніхто не може повірити. Сотні тисяч солдатів гинуть", - сказав Трамп в інтерв'ю французьким ЗМІ.



Він також зазначив, що ситуація на Близькому Сході також важлива, проте "менш складна



"Близький Схід, звичайно, є великим пріоритетом. Але я думаю, що Близький Схід - це менш складна ситуація, ніж Україна з Росією", - сказав Трамп.



Він підкреслив, що цю проблему "потрібно вирішити швидко".



Він також повторив свій заклик до Вашингтона не втручатися в ситуацію в Сирії.



"Сирії доведеться подбати про себе самій", - сказав Трамп в інтерв'ю. "Ми не будемо втручатися у справи Сирії". Трамп вважає війну в Україні більш пріоритетною для себе, ніж конфлікт на Близькому Сході.

Да, если Трамп так высказался в интервью французских СМИ, то что это может значить?Могу предположить и немного порассуждать. Не принимать мои рассуждения как достоверную информацию.Рассуждать предпочитаю в контексте газового мирового, а если точнее, то европейского жирного рынка, на который абсолютно все газодобывающие компании стремятся попасть. Есть как известно два способа попасть на европейский газовый рынок - через свои газотранспортные системы (через трубы, это Газпром, Катар, Туркменистан и т.д.) либо через свои инфраструктуры СПГ (как это делают США, Норвегия, Австралия и т.д.). Первые пока конкурентноспособнее по цене транспортировки, чем вторые. Но у вторых есть перспектива - строительства заводов прямо у морских скважин и выросший за десятилетие флот кораблей перевозчиков СПГ, что повышает качество их коммерческих предложений для рынка.Подрыв "Северных потоков" в море это элемент войны, в том числе конкурентной.Газпром боролся со строительством или существованием конкурентных ГТС с помощью провокаций или "гражданских войн", к примеру, в Чечне, Молдавии, Грузии, Армении, Сирии, Украине, Израиле и Иране. Но рынок, слава Богу, не замирает на месте и рано или поздно рождаются заменители на рынке для любого товара или услуги. И эти заменители (в нашем случае инфраструктура СПГ) делают ряд вышеназванных войн изживших себя полностью. Газпром, отдавший за три года войны в Украине свою долю европейского рынка компаниям США, теперь выйдет из азиатской войны с целью создать проблемы американским компаниям в виде газа из Катара, которому скоро не будет ничего препятствовать транспортироваться через Сирию, Израиль и Турцию в Европу. А газопровод, после ухода из Сирии главных террористов в мире (военнослужащих оставшихся чвк Газпрома), построят быстро. Главное - не мешать.Но теперь возник вопрос кто будет строить? Точно американские компании? Ведь ради них правительство США проталкивало разрешение у Асада на строительство, которое он так и не дал, продавшись Газпрому. У Вашингтона стоит задача таки получить право на строительство ГТС из Катара через Сирию. И Трамп пытается отвлечь от этого внимание у журналистов.