Додано: Сер 11 гру, 2024 18:40

Hotab приходим старому доброму только чиновник знает что школьникам олимпиада по математике нужна а фотокружок не нужен. И хотаб всегда с чиновником согласен, потому что своего мнения нет.



Даже в нашем споре у тебя своего мнения нет. Ты просто оспариваешь очевидные вещи. Типа винтика в системе. Обидно наверное олимпиада по математике всем нужна ты её выиграл а тут такое пишут.



Твоя аналогия с олимпийскими играми неуместна, там деньги, это уже бизнес. Какие то условия могут совпадать со школьными, но это не означает что совпадают все.



Для спортсмена соревнования работа. Участие в школьной олимпиаде не бизнес и не работа. Поэтому открываются интересные грани, как учителя подбирают винтики, мотивируют участников.



Закапывай себя дальше непониманием банальных вещей.