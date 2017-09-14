RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1126811269112701127111272>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:23

  Игорь Алексеевич написав:Розвідка США очікує нового запуску "Орєшніка" по Україні в найближчі дні

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 1/7200471/

По вашей ссылке:
За словами співрозмовника журналістів, США досі вважають ракету "Орєшнік" радше спробою залякування, аніж чимось, що здатне змінити ситуацію на полі бою в Україні.
Так и есть. Чем этот "Орешник" опаснее всего остального, что к нам прилетает?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31758
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:24

  Hotab написав:Со спортивными олимпиадами раз в 4 года так же? Ты не участвуешь, так как ты выше этого и не винтик
разговор про школу. Школьник не самостоятельная фигура и в его "победе" львиная часть заслуг родителей и учителей. В той олимпиаде по любому бы кто то победил. А когда закрыли наш фотокружок по любому другой не открылся. В этом разница когда что то происходит по плану, ты-винтик в системе. Раз и заменили. А когда плана нет ты альфа и омега, не будет тебя не будет и твоего проекта. Это интересно и ценно.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26225
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:29

Wirująświatła


Школьник не самостоятельная фигура и в его "победе" львиная часть заслуг родителей и учителей.


Олимпийский призер Сеула тоже не самостоятельная фигура. Целая команда во главе с тренером работают на его результат («родители»), и что??
А если победитель в прыжках в воду в 17 лет? Тоже не в счет? :D


В той олимпиаде по любому бы кто то победил.



А в сеульской?))
Она была бы без победителя?))
Не закапывай себя))


А когда плана нет ты альфа и омега, не будет тебя не будет и твоего проекта


Может просто он был и не нужен?))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 11 гру, 2024 18:32, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 13761
З нами з: 15.02.09
Подякував: 367 раз.
Подякували: 2293 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Так и есть. Чем этот "Орешник" опаснее всего остального, что к нам прилетает?


его нельзя сбить имеющимися системами
fox767676
 
Повідомлень: 2430
З нами з: 13.06.20
Подякував: 327 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:34

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Просто "звезды сложились", а спортсмены никакого труда не прикладывали?
мы кажется про школу говорим? Так нравится ваша манера подменять тему разговора.

Про всемирную олимпиаду спрашивайте у тех кто там участвовал.

Я, як переможець республіканської олімпіади(90-ті) можу вам розказати.
Міський рівень - повна профанація. Не знаю навіть хто там перемагає. Я не отримав ніякого місця.
Обласний рівень - профанація, але часткова. Я взяв 3 місце майже випадково.
Республіканський рівень - все гранично чесно. Тільки абсолютний переможець був по-блату.
Тому що на відборі до міжнародної олімпіади(місяць ми готувались) він взяв останнє місце(15 людей всього), нижче ніж я, хоч я був 9 клас, а він 10. Усі решта були дуже толкові.
Але мій обласний центр досить провінційний, думаю на обласному рівні Києва чи Харкова все набагато серйозніше і чесніше.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 11 гру, 2024 18:41, всього редагувалось 3 разів.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5784
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:37

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Со спортивными олимпиадами раз в 4 года так же? Ты не участвуешь, так как ты выше этого и не винтик
разговор про школу. Школьник не самостоятельная фигура и в его "победе" львиная часть заслуг родителей и учителей. В той олимпиаде по любому бы кто то победил. А когда закрыли наш фотокружок по любому другой не открылся. В этом разница когда что то происходит по плану, ты-винтик в системе. Раз и заменили. А когда плана нет ты альфа и омега, не будет тебя не будет и твоего проекта. Это интересно и ценно.

А при чём тут родители?
Они на олимпиаде за школьника задачи решают?
А роль учителя - тот же тренер у спортсмена.
Во Всемирной Олимпиаде спортсмен тоже "не самостоятельная фигура"?
Там тоже "по любому бы кто то победил".
У вас какие-то детские обиды, то одно, то другое. Теперь вот фотокружок и рок-ансамбль вспомнили. Не знаю, почему вам это могли запретить. Вряд ли просто потому, что кому-то захотелось. Любому директору школы выгодно отчитаться, что у него в школе есть то-то и то-то. Должны были быть какие=то причины. Или у вас директор был совсем уж идиот. Такое тоже бывает, но редко.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31758
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:40

Hotab приходим старому доброму только чиновник знает что школьникам олимпиада по математике нужна а фотокружок не нужен. И хотаб всегда с чиновником согласен, потому что своего мнения нет.

Даже в нашем споре у тебя своего мнения нет. Ты просто оспариваешь очевидные вещи. Типа винтика в системе. Обидно наверное олимпиада по математике всем нужна ты её выиграл а тут такое пишут.

Твоя аналогия с олимпийскими играми неуместна, там деньги, это уже бизнес. Какие то условия могут совпадать со школьными, но это не означает что совпадают все.

Для спортсмена соревнования работа. Участие в школьной олимпиаде не бизнес и не работа. Поэтому открываются интересные грани, как учителя подбирают винтики, мотивируют участников.

Закапывай себя дальше непониманием банальных вещей.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 гру, 2024 18:43, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26225
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:40

andrijk777


Обласний рівень - профанація, але часткова. Я взяв 3 місце майже випадково.


Ви його не заслужили, але вам дали третє місце? За що? В чому профанація?
Hotab
 
Повідомлень: 13761
З нами з: 15.02.09
Подякував: 367 раз.
Подякували: 2293 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:40

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Так и есть. Чем этот "Орешник" опаснее всего остального, что к нам прилетает?


его нельзя сбить имеющимися системами
Не факт. Пока точно не известно.
"Кинжал" тоже "нельзя сбить имеющимися системами". Но, вроде, сбивали.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31758
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:42

Wirująświatła


И хотаб всегда с чиновником согласен, потому что своего мнения нет.


Де ти побачив «согласен»?))
Я нічого не знаю про твої кружки, чим ви там займались, і за що вас там закрили))


Участие в школьной олимпиаде не бизнес и не работа. Поэтому открываются интересные грани, как учителя мотивируют участников.


А коли фізрук ділить клас на 2 команди з футболу і хлопці рубаються, то бізнес, профанація? Треба було бунтонути, бо «я ж падростак»?)
А коли хлопці у дворі (підлітки) на спор підтягуються на перекладині, хто більше, то бізнес?

Є звичайне почуття азарту і жага перемоги, і не важливо хто це організував, фізрук чи самі.
Але я бачу тобі не відомі ці почуття, ти сірою мишкою виріс, ні знань , ні фізичної підготовки. Фотографії проявляти хотів, та не дали.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 11 гру, 2024 18:46, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 13761
З нами з: 15.02.09
Подякував: 367 раз.
Подякували: 2293 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 1126811269112701127111272>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 77102
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 247756
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 885481
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.