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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 11 гру, 2024 18:23
По вашей ссылке:
За словами співрозмовника журналістів, США досі вважають ракету "Орєшнік" радше спробою залякування, аніж чимось, що здатне змінити ситуацію на полі бою в Україні.
Так и есть. Чем этот "Орешник" опаснее всего остального, что к нам прилетает?
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ЛАД
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Додано: Сер 11 гру, 2024 18:24
Hotab написав:
Со спортивными олимпиадами раз в 4 года так же? Ты не участвуешь, так как ты выше этого и не винтик
разговор про школу. Школьник не самостоятельная фигура и в его "победе" львиная часть заслуг родителей и учителей. В той олимпиаде по любому бы кто то победил. А когда закрыли наш фотокружок по любому другой не открылся. В этом разница когда что то происходит по плану, ты-винтик в системе. Раз и заменили. А когда плана нет ты альфа и омега, не будет тебя не будет и твоего проекта. Это интересно и ценно.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 11 гру, 2024 18:29
Wirująświatła
Школьник не самостоятельная фигура и в его "победе" львиная часть заслуг родителей и учителей.
Олимпийский призер Сеула тоже не самостоятельная фигура. Целая команда во главе с тренером работают на его результат («родители»), и что??
А если победитель в прыжках в воду в 17 лет? Тоже не в счет?
В той олимпиаде по любому бы кто то победил.
А в сеульской?))
Она была бы без победителя?))
Не закапывай себя))
А когда плана нет ты альфа и омега, не будет тебя не будет и твоего проекта
Может просто он был и не нужен?))
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 11 гру, 2024 18:32, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 18:30
ЛАД написав:
Так и есть. Чем этот "Орешник" опаснее всего остального, что к нам прилетает?
его нельзя сбить имеющимися системами
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fox767676
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Додано: Сер 11 гру, 2024 18:34
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Просто "звезды сложились", а спортсмены никакого труда не прикладывали?
мы кажется про школу говорим? Так нравится ваша манера подменять тему разговора.
Про всемирную олимпиаду спрашивайте у тех кто там участвовал.
Я, як переможець республіканської олімпіади(90-ті) можу вам розказати.
Міський рівень - повна профанація. Не знаю навіть хто там перемагає. Я не отримав ніякого місця.
Обласний рівень - профанація, але часткова. Я взяв 3 місце майже випадково.
Республіканський рівень - все гранично чесно. Тільки абсолютний переможець був по-блату.
Тому що на відборі до міжнародної олімпіади(місяць ми готувались) він взяв останнє місце(15 людей всього), нижче ніж я, хоч я був 9 клас, а він 10. Усі решта були дуже толкові.
Але мій обласний центр досить провінційний, думаю на обласному рівні Києва чи Харкова все набагато серйозніше і чесніше.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Сер 11 гру, 2024 18:41, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 18:37
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Со спортивными олимпиадами раз в 4 года так же? Ты не участвуешь, так как ты выше этого и не винтик
разговор про школу. Школьник не самостоятельная фигура и в его "победе" львиная часть заслуг родителей и учителей. В той олимпиаде по любому бы кто то победил. А когда закрыли наш фотокружок по любому другой не открылся. В этом разница когда что то происходит по плану, ты-винтик в системе. Раз и заменили. А когда плана нет ты альфа и омега, не будет тебя не будет и твоего проекта. Это интересно и ценно.
А при чём тут родители?
Они на олимпиаде за школьника задачи решают?
А роль учителя - тот же тренер у спортсмена.
Во Всемирной Олимпиаде спортсмен тоже "не самостоятельная фигура"?
Там тоже "по любому бы кто то победил".
У вас какие-то детские обиды, то одно, то другое. Теперь вот фотокружок и рок-ансамбль вспомнили. Не знаю, почему вам это могли запретить. Вряд ли просто потому, что кому-то захотелось. Любому директору школы выгодно отчитаться, что у него в школе есть то-то и то-то. Должны были быть какие=то причины. Или у вас директор был совсем уж идиот. Такое тоже бывает, но редко.
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ЛАД
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Додано: Сер 11 гру, 2024 18:40
Hotab приходим старому доброму только чиновник знает что школьникам олимпиада по математике нужна а фотокружок не нужен. И хотаб всегда с чиновником согласен, потому что своего мнения нет.
Даже в нашем споре у тебя своего мнения нет. Ты просто оспариваешь очевидные вещи. Типа винтика в системе. Обидно наверное олимпиада по математике всем нужна ты её выиграл а тут такое пишут.
Твоя аналогия с олимпийскими играми неуместна, там деньги, это уже бизнес. Какие то условия могут совпадать со школьными, но это не означает что совпадают все.
Для спортсмена соревнования работа. Участие в школьной олимпиаде не бизнес и не работа. Поэтому открываются интересные грани, как учителя подбирают винтики, мотивируют участников.
Закапывай себя дальше непониманием банальных вещей.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 11 гру, 2024 18:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 18:40
andrijk777
Обласний рівень - профанація, але часткова. Я взяв 3 місце майже випадково.
Ви його не заслужили, але вам дали третє місце? За що? В чому профанація?
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Hotab
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Додано: Сер 11 гру, 2024 18:40
fox767676 написав: ЛАД написав:
Так и есть. Чем этот "Орешник" опаснее всего остального, что к нам прилетает?
его нельзя сбить имеющимися системами
Не факт. Пока точно не известно.
"Кинжал" тоже "нельзя сбить имеющимися системами". Но, вроде, сбивали.
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ЛАД
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Додано: Сер 11 гру, 2024 18:42
Wirująświatła
И хотаб всегда с чиновником согласен, потому что своего мнения нет.
Де ти побачив «согласен»?))
Я нічого не знаю про твої кружки, чим ви там займались, і за що вас там закрили))
Участие в школьной олимпиаде не бизнес и не работа. Поэтому открываются интересные грани, как учителя мотивируют участников.
А коли фізрук ділить клас на 2 команди з футболу і хлопці рубаються, то бізнес, профанація? Треба було бунтонути, бо «я ж падростак»?)
А коли хлопці у дворі (підлітки) на спор підтягуються на перекладині, хто більше, то бізнес?
Є звичайне почуття азарту і жага перемоги, і не важливо хто це організував, фізрук чи самі.
Але я бачу тобі не відомі ці почуття, ти сірою мишкою виріс, ні знань , ні фізичної підготовки. Фотографії проявляти хотів, та не дали.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 11 гру, 2024 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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