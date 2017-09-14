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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 11 гру, 2024 18:45
Hotab
Всім Привіт .
Здоров'я !
Хоттабич , в мне жінка викладач математики . (углубленка )
Я такого не пам'ятаю , щоб вона колись скаржилась на невідповідні оцінки знань на олімпіадах .
Кожного року приймає участь в оцінюванні знань на областних олімпіадах .
Там неможливо щось підробити .
Так що не звертай увагу . Діточок здібних до математики невелика кількість .
З повагою .
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Додано: Сер 11 гру, 2024 18:45
andrijk777 написав: Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Просто "звезды сложились", а спортсмены никакого труда не прикладывали?
мы кажется про школу говорим? Так нравится ваша манера подменять тему разговора.
Про всемирную олимпиаду спрашивайте у тех кто там участвовал.
Я, як переможець республіканської олімпіади(90-ті) можу вам розказати.
Міський рівень - повна профанація. Не знаю навіть хто там перемагає. Я не отримав ніякого місця.
Обласний рівень - профанація, але часткова. Я взяв 3 місце майже випадково.
Республіканський рівень - все гранично чесно. Тільки абсолютний переможець був по-блату.
Тому що на відборі до міжнародної олімпіади(місяць ми готувались) він взяв останнє місце(15 людей всього), нижче ніж я, хоч я був 9 клас, а він 10. Усі решта були дуже толкові.
Але мій обласний центр досить провінційний, думаю на обласному рівні Києва чи Харкова все набагато серйозніше і чесніше.
Не понял. Как вы попали на областную, если "не отримали ніякого місця"? Какое-то, всё же заняли, пусть не первые три.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 18:48
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Після виграних Олімпіад рівня «область» мене брали в більшість ВУЗів на «бюджет» навіть без екзаменів (умова - там ключові вступні екзамени мали бути фізика або математика) .
Чтобы меня послали на олимпиаду? я бы им дулю скрутил
, я же не собака на поводке по выставкам ездить. Адекватные были в оппозиции к большинству учителей
, не разделяли гордость пионерским галстуком (носили конечно, но после школы сразу снимали). Хвалебных песен Ленину/Сталину никогда не пел. Ветеранов которых всегда приглашали на 9 мая я постоянно спрашивал почему победители живут хуже побеждённых и почему евреям лучше в Германии /Израиле чем в ссср. Реакция была унылая типа Сталина на вас нет.
ты из тех "адекватных оппозиционеров" что за сараем грушки-яблочки с горла давили?
ты потом "скрутил дулю" и поступил на коммерцию в районный пед
уникум)))
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Додано: Сер 11 гру, 2024 18:51
Прохожий
ты потом "скрутил дулю" и поступил на коммерцию в районный пед
уникум)))
Він міг би в престижний і безкоштовно, але «бунтарь».
Всім на зло зробив.
Обидно наверное олимпиада по математике всем нужна ты её выиграл а тут такое пишут.
Не всім «нужна»)) Хто математики не знає, а хоче в темноті плівку проявляти - їм не нужна. Вони потім в пед платно йдуть.
«Такоє пішут» хто?)
Двієчники? Та хай пишуть, вони потім в одному реченні 5 помилок (не опічаток) роблять. ))
Та і потім роботу знайти не можуть навіть в державну школу, де всіх брали,
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Додано: Сер 11 гру, 2024 19:00
Hotab написав:andrijk777
Обласний рівень - профанація, але часткова. Я взяв 3 місце майже випадково.
Ви його не заслужили, але вам дали третє місце? За що? В чому профанація?
По-чесному я мав мати перше місце, напевно.
Коли оголосили результати, я ніякого місця не отримав. Але ніякого місця не отримав і мій однокласник(ми були з ліцею). А в нього батя професор, і не просто професор а відомий. Він пішов і порішав. Але ми з тим однокласником рішали задачі "на пару", тобто у нас були "подібні" роботи. Він порішав за нього і відповідно "порішав за мене".
Після "рішання" перше місце взяли дівчинка, напевно "своя", повний нуль в математиці. Друге взяв син професора, ну а третє я
. На республіку мало їхати двоє, але напевно організатори "змилостивились" і взяли мене. Було б напевно нечесно якби мене не взяли.
На республіці я взяв 1 диплом(всього було 5 перших дипломів), син професора - 3 диплом(було десь 15 3 дипломів), дівчинка нічого не взяла, вона була більше "по мальчиках".
Востаннє редагувалось andrijk777
в Сер 11 гру, 2024 19:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 19:02
Hotab написав:
........
Когда только Хотаб говорил об олимпиадах, он терпел. А когда и Фейслес, и Тестер вспомнили, стало обидно оказаться не очень умным)) Ну и начался маразм)
Не так.
Там с самого начала разговора было абсолютное неуважение к знаниям. И на работе "выпускники вузов" ему попадаются какие-то совсем уж калечные - не умеют даже "смывать за собой в туалете".
Какие-то неизжитые школьные комплексы. Тяжёлое детство.
Видимо, в школе с учёбой было совсем плохо.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 19:07
andrijk777
Зрозумів.
«Простого хлопця» без звʼязків можуть задвинути. Буває.
Тим цінніше, коли «простий хлопець без звʼязків» виявляється призером))
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Hotab
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Додано: Сер 11 гру, 2024 19:09
andrijk777 написав:
.......... Але ми з тим однокласником рішали задачі "на пару", тобто у нас були "подібні" роботи......
А так можно было?
В моё время следили очень строго.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 19:09
ЛАД написав: fox767676 написав: ЛАД написав:
Так и есть. Чем этот "Орешник" опаснее всего остального, что к нам прилетает?
его нельзя сбить имеющимися системами
Пока точно не известно.
Вот вы сами и ответили на свой же вопрос...
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Додано: Сер 11 гру, 2024 19:15
Hotab написав:
Де ти побачив «согласен»?))
Я нічого не знаю про твої кружки, чим ви там займались, і за що вас там закрили)
извини расценил твою фразу именно так. Сути она не меняет. Фотокружка не было в планах поэтому его и закрыли. Нужен/не нужен решал директор. Или кто то ещё выше. Поскольку он был создан иницииативой снизу его решили закрыть. Потому что инициатива должна идти строго сверху вниз. А если наоборот это вольнодумство и революция.
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