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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11269112701127111272>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:45

Hotab

Всім Привіт .
Здоров'я !

Хоттабич , в мне жінка викладач математики . (углубленка )

Я такого не пам'ятаю , щоб вона колись скаржилась на невідповідні оцінки знань на олімпіадах .
Кожного року приймає участь в оцінюванні знань на областних олімпіадах .
Там неможливо щось підробити .
Так що не звертай увагу . Діточок здібних до математики невелика кількість .
З повагою .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:45

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Просто "звезды сложились", а спортсмены никакого труда не прикладывали?
мы кажется про школу говорим? Так нравится ваша манера подменять тему разговора.

Про всемирную олимпиаду спрашивайте у тех кто там участвовал.

Я, як переможець республіканської олімпіади(90-ті) можу вам розказати.
Міський рівень - повна профанація. Не знаю навіть хто там перемагає. Я не отримав ніякого місця.
Обласний рівень - профанація, але часткова. Я взяв 3 місце майже випадково.
Республіканський рівень - все гранично чесно. Тільки абсолютний переможець був по-блату.
Тому що на відборі до міжнародної олімпіади(місяць ми готувались) він взяв останнє місце(15 людей всього), нижче ніж я, хоч я був 9 клас, а він 10. Усі решта були дуже толкові.
Але мій обласний центр досить провінційний, думаю на обласному рівні Києва чи Харкова все набагато серйозніше і чесніше.

Не понял. Как вы попали на областную, если "не отримали ніякого місця"? Какое-то, всё же заняли, пусть не первые три.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:48

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Після виграних Олімпіад рівня «область» мене брали в більшість ВУЗів на «бюджет» навіть без екзаменів (умова - там ключові вступні екзамени мали бути фізика або математика) .
Чтобы меня послали на олимпиаду? я бы им дулю скрутил, я же не собака на поводке по выставкам ездить. Адекватные были в оппозиции к большинству учителей, не разделяли гордость пионерским галстуком (носили конечно, но после школы сразу снимали). Хвалебных песен Ленину/Сталину никогда не пел. Ветеранов которых всегда приглашали на 9 мая я постоянно спрашивал почему победители живут хуже побеждённых и почему евреям лучше в Германии /Израиле чем в ссср. Реакция была унылая типа Сталина на вас нет.

ты из тех "адекватных оппозиционеров" что за сараем грушки-яблочки с горла давили?
ты потом "скрутил дулю" и поступил на коммерцию в районный пед
уникум)))
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:51

Прохожий

ты потом "скрутил дулю" и поступил на коммерцию в районный пед
уникум)))


Він міг би в престижний і безкоштовно, але «бунтарь».
Всім на зло зробив. :P


Обидно наверное олимпиада по математике всем нужна ты её выиграл а тут такое пишут.


Не всім «нужна»)) Хто математики не знає, а хоче в темноті плівку проявляти - їм не нужна. Вони потім в пед платно йдуть.
«Такоє пішут» хто?)
Двієчники? Та хай пишуть, вони потім в одному реченні 5 помилок (не опічаток) роблять. ))
Та і потім роботу знайти не можуть навіть в державну школу, де всіх брали,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 19:00

  Hotab написав:andrijk777
Обласний рівень - профанація, але часткова. Я взяв 3 місце майже випадково.

Ви його не заслужили, але вам дали третє місце? За що? В чому профанація?

По-чесному я мав мати перше місце, напевно.
Коли оголосили результати, я ніякого місця не отримав. Але ніякого місця не отримав і мій однокласник(ми були з ліцею). А в нього батя професор, і не просто професор а відомий. Він пішов і порішав. Але ми з тим однокласником рішали задачі "на пару", тобто у нас були "подібні" роботи. Він порішав за нього і відповідно "порішав за мене".
Після "рішання" перше місце взяли дівчинка, напевно "своя", повний нуль в математиці. Друге взяв син професора, ну а третє я :D . На республіку мало їхати двоє, але напевно організатори "змилостивились" і взяли мене. Було б напевно нечесно якби мене не взяли. :D
На республіці я взяв 1 диплом(всього було 5 перших дипломів), син професора - 3 диплом(було десь 15 3 дипломів), дівчинка нічого не взяла, вона була більше "по мальчиках".
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 11 гру, 2024 19:06, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 19:02

  Hotab написав:........
Когда только Хотаб говорил об олимпиадах, он терпел. А когда и Фейслес, и Тестер вспомнили, стало обидно оказаться не очень умным)) Ну и начался маразм)
Не так.
Там с самого начала разговора было абсолютное неуважение к знаниям. И на работе "выпускники вузов" ему попадаются какие-то совсем уж калечные - не умеют даже "смывать за собой в туалете".
Какие-то неизжитые школьные комплексы. Тяжёлое детство.
Видимо, в школе с учёбой было совсем плохо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 19:07

andrijk777
Зрозумів.
«Простого хлопця» без звʼязків можуть задвинути. Буває.
Тим цінніше, коли «простий хлопець без звʼязків» виявляється призером))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 19:09

  andrijk777 написав:.......... Але ми з тим однокласником рішали задачі "на пару", тобто у нас були "подібні" роботи......
А так можно было?
В моё время следили очень строго.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 19:09

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Так и есть. Чем этот "Орешник" опаснее всего остального, что к нам прилетает?


его нельзя сбить имеющимися системами
Пока точно не известно.

Вот вы сами и ответили на свой же вопрос...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 19:15

  Hotab написав:Де ти побачив «согласен»?))
Я нічого не знаю про твої кружки, чим ви там займались, і за що вас там закрили)
извини расценил твою фразу именно так. Сути она не меняет. Фотокружка не было в планах поэтому его и закрыли. Нужен/не нужен решал директор. Или кто то ещё выше. Поскольку он был создан иницииативой снизу его решили закрыть. Потому что инициатива должна идти строго сверху вниз. А если наоборот это вольнодумство и революция.
Wirująświatła
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