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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 11 гру, 2024 19:17
ЛАД написав:
Там с самого начала разговора было абсолютное неуважение к знаниям
когда вы называете психологию не наукой это глубокое уважение к знаниям. А тут неуважение к плановым олимпиадам = неуважению к знаниям.
Я вам говорил что вы двуличный? Ваше мнение легко меняется на противоположное когда вам это выгодно. Знания вы уважаете но психология и медицина не наука. Так собрался кружок самозванцев и нафантазировал протоколы.
И На мой вопрос (почему в совке все было хорошо с наукой, в школах проводились олимпиады, раздавались красные дипломы, а в итоге конце 80х жрать стало нечего) вы не ответили. Неудобные вопросы пропускаем?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 11 гру, 2024 19:25, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 19:21
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Додано: Сер 11 гру, 2024 19:23
_hunter написав: ЛАД написав: fox767676 написав:
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Так и есть. Чем этот "Орешник" опаснее всего остального, что к нам прилетает?
----------------------
его нельзя сбить имеющимися системами
Пока точно не известно.
Вот вы сами и ответили на свой же вопрос...
Вы обрезали мои слова.
"Кинжал" тоже считался "несбиваемым". А по ТТХ они, вроде, похожи. Основное известное отличие в разделяющихся боеголовках.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 19:24
ЛАД написав:
Не понял. Как вы попали на областную, если "не отримали ніякого місця"? Какое-то, всё же заняли, пусть не первые три.
Ліцей йшов на обласну "без місця". Нас було троє з ліцею. Я не знаю як це працювало тоді. Напевно в ліцею були квоти якісь. Я ж кажу - профанація.
На наступний рік я взагалі на обласну вже не ходив, відразу на республіканську(як переможець в попередньому році).
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Додано: Сер 11 гру, 2024 19:28
Wirująświatła написав: tester7336 написав:
у вас есть ценные знания которые двинули человечество вперед?
есть. но не об этом ветка. пишите в лс. пообщаемся. Не хочу превращать ветку в диалог двух форумчан. И да я не говорил что "любые знания могут двинуть человечество вперед". В каждый конкретный момент есть проблемы, которые не позволяют человечеству двигаться дальше. Знания устраняющие эти проблемы и двигают человечество.
Не треба нікого рухати в ГЛОБАЛЬНОМУ масштабі..по тій простій причині , що можете зрушити не тих і не туди....
Спробуйте простіше..
Рухайте себе і сімю..- якщо правильно визначили напрямок і зусилля- зробили собі краще ніж іншим
якщо не правильно -погіршили тільки свої можливості....
І якщо так будуть робити і інші-сформується загальний вектор руху до КРАЩОГО....
От це і буде ГЛОБАЛЬНИМ МАСШТАБОМ...
Тобто
якщо робите все так само як і ті хто вас оточує - разом рухаєтесь туди куди хотіли.. і по великому рахунку навіть якщо трошки пішли не туди або не так швидко - не страшно, адже РОБИЛИ ТЕ ЩО САМІ ХОТІЛИ..
а якщо я почну ЗМУШУВАТИ ВСІХ рухатись по тому ж алгоритму що йшов я.. - то навряд чи програш 30 років життя з виграшом десятка мільйонів гривень - ГЛОБАЛЬНО УСІМ ПІДІЙДЕ.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 19:33
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
Пока точно не известно.
Вот вы сами и ответили на свой же вопрос...
Вы обрезали мои слова.
"Кинжал" тоже считался "несбиваемым". А по ТТХ они, вроде, похожи. Основное известное отличие в разделяющихся боеголовках.
Обрезал потому, что сути они не меняют: опасность именно в неизвестности.
Теперь про "несбиваемость": проблема (и большая) в траектории - т.к. Кинжал балистический только условно, а вот Орешник падает почти отвесно...
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