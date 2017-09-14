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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11269112701127111272

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 19:17

  ЛАД написав:Там с самого начала разговора было абсолютное неуважение к знаниям
когда вы называете психологию не наукой это глубокое уважение к знаниям. А тут неуважение к плановым олимпиадам = неуважению к знаниям.

Я вам говорил что вы двуличный? Ваше мнение легко меняется на противоположное когда вам это выгодно. Знания вы уважаете но психология и медицина не наука. Так собрался кружок самозванцев и нафантазировал протоколы.

И На мой вопрос (почему в совке все было хорошо с наукой, в школах проводились олимпиады, раздавались красные дипломы, а в итоге конце 80х жрать стало нечего) вы не ответили. Неудобные вопросы пропускаем?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 гру, 2024 19:25, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 19:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

лям як з куща:
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 19:23

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:------------------
ЛАД
Так и есть. Чем этот "Орешник" опаснее всего остального, что к нам прилетает?
----------------------
его нельзя сбить имеющимися системами
Пока точно не известно.
Вот вы сами и ответили на свой же вопрос...
Вы обрезали мои слова.
"Кинжал" тоже считался "несбиваемым". А по ТТХ они, вроде, похожи. Основное известное отличие в разделяющихся боеголовках.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 19:24

  ЛАД написав:Не понял. Как вы попали на областную, если "не отримали ніякого місця"? Какое-то, всё же заняли, пусть не первые три.

Ліцей йшов на обласну "без місця". Нас було троє з ліцею. Я не знаю як це працювало тоді. Напевно в ліцею були квоти якісь. Я ж кажу - профанація.
На наступний рік я взагалі на обласну вже не ходив, відразу на республіканську(як переможець в попередньому році).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 19:28

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:у вас есть ценные знания которые двинули человечество вперед?
есть. но не об этом ветка. пишите в лс. пообщаемся. Не хочу превращать ветку в диалог двух форумчан. И да я не говорил что "любые знания могут двинуть человечество вперед". В каждый конкретный момент есть проблемы, которые не позволяют человечеству двигаться дальше. Знания устраняющие эти проблемы и двигают человечество.
Не треба нікого рухати в ГЛОБАЛЬНОМУ масштабі..по тій простій причині , що можете зрушити не тих і не туди....
Спробуйте простіше..
Рухайте себе і сімю..- якщо правильно визначили напрямок і зусилля- зробили собі краще ніж іншим
якщо не правильно -погіршили тільки свої можливості....

І якщо так будуть робити і інші-сформується загальний вектор руху до КРАЩОГО....
От це і буде ГЛОБАЛЬНИМ МАСШТАБОМ...

Тобто
якщо робите все так само як і ті хто вас оточує - разом рухаєтесь туди куди хотіли.. і по великому рахунку навіть якщо трошки пішли не туди або не так швидко - не страшно, адже РОБИЛИ ТЕ ЩО САМІ ХОТІЛИ..

а якщо я почну ЗМУШУВАТИ ВСІХ рухатись по тому ж алгоритму що йшов я.. - то навряд чи програш 30 років життя з виграшом десятка мільйонів гривень - ГЛОБАЛЬНО УСІМ ПІДІЙДЕ.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 19:33

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав: Пока точно не известно.
Вот вы сами и ответили на свой же вопрос...
Вы обрезали мои слова.
"Кинжал" тоже считался "несбиваемым". А по ТТХ они, вроде, похожи. Основное известное отличие в разделяющихся боеголовках.

Обрезал потому, что сути они не меняют: опасность именно в неизвестности.
Теперь про "несбиваемость": проблема (и большая) в траектории - т.к. Кинжал балистический только условно, а вот Орешник падает почти отвесно...
_hunter
 
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  #<1 ... 11269112701127111272
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