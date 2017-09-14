Вы обрезали мои слова.
"Кинжал" тоже считался "несбиваемым". А по ТТХ они, вроде, похожи. Основное известное отличие в разделяющихся боеголовках.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 19:23
Вы обрезали мои слова.
"Кинжал" тоже считался "несбиваемым". А по ТТХ они, вроде, похожи. Основное известное отличие в разделяющихся боеголовках.
Додано: Сер 11 гру, 2024 19:24
Ліцей йшов на обласну "без місця". Нас було троє з ліцею. Я не знаю як це працювало тоді. Напевно в ліцею були квоти якісь. Я ж кажу - профанація.
На наступний рік я взагалі на обласну вже не ходив, відразу на республіканську(як переможець в попередньому році).
Додано: Сер 11 гру, 2024 19:28
Не треба нікого рухати в ГЛОБАЛЬНОМУ масштабі..по тій простій причині , що можете зрушити не тих і не туди....
Спробуйте простіше..
Рухайте себе і сімю..- якщо правильно визначили напрямок і зусилля- зробили собі краще ніж іншим
якщо не правильно -погіршили тільки свої можливості....
І якщо так будуть робити і інші-сформується загальний вектор руху до КРАЩОГО....
От це і буде ГЛОБАЛЬНИМ МАСШТАБОМ...
Тобто
якщо робите все так само як і ті хто вас оточує - разом рухаєтесь туди куди хотіли.. і по великому рахунку навіть якщо трошки пішли не туди або не так швидко - не страшно, адже РОБИЛИ ТЕ ЩО САМІ ХОТІЛИ..
а якщо я почну ЗМУШУВАТИ ВСІХ рухатись по тому ж алгоритму що йшов я.. - то навряд чи програш 30 років життя з виграшом десятка мільйонів гривень - ГЛОБАЛЬНО УСІМ ПІДІЙДЕ.
Додано: Сер 11 гру, 2024 19:33
Обрезал потому, что сути они не меняют: опасность именно в неизвестности.
Теперь про "несбиваемость": проблема (и большая) в траектории - т.к. Кинжал балистический только условно, а вот Орешник падает почти отвесно...
Додано: Сер 11 гру, 2024 19:40
Додано: Сер 11 гру, 2024 19:40
Ну да ... до этого про Кинжал писали, что аналоговнет, балистика, сбить невозможно,
А когда начали сбивать, так уже и не балистический, и сбивается
Теперь настала очередь кедрового Орешника
Потом окажется, что не Орешник, а Рубеж. И что сбивается
И снова найдётся новая вундервафля, которая "несбиваемая балистика" )
Додано: Сер 11 гру, 2024 19:40
Какое-то детство.
Никто, и я в том числе, не считает наукой работу художника, композитора, артиста. И признАю Бетховена или Рафаэля великими творцами.
Я глубоко уважаю хороших врачей. И то, что я не считаю сегодняшнюю медицину наукой (на мой взгляд, пока не дотягивает) никак не уменьшает моё уважение.
Управление предприятием тоже не наука. Но это не значит, что хороший, талантливый управленец не заслуживает уважения.
А школьные пробелы не позволяют вам понять, что определение "двуличный" в данном случае никак не подходит. Тут нет никакого изменения "мнения на противоположное".
Если вам просто захотелось "культурно" оскорбить меня, то явно неудачно.
Додано: Сер 11 гру, 2024 19:41
Дякую!
Зайве підтвердження, що Матриця...
Навіть на рівні лише батальйону)))))) і при отакених різногласіях і в ітогє конфлікті майже нічого реального не виходить на загал, а майстри ще вмудряються отакезні міфи створювати.
Начальниця стройової просто агонь))) і це в проекті підрозділу за новими принципами, який народжений двома ентузіастами.
Всі на місці все знають...
Як він сподівався на старих принципах омани і перш за все омани самого себе (що отой Шаламага зміниться чомусь) створити принципово нове -- хз.
Нове виникло лише фактично на нових можливостях:
- все ж таки відбір здебільшого вмотивованих;
- неймовірні фінанси отого фонду (один 1 млн. долл. лише на пікапи!!!) + власні ентузіастів (своїх 5-6 млн. грн. в перший рік вклав);
- власні медійність-популярність.
А так сподобалося, що вказав на головний момент --- (попри все) вчастина виконувала поставлені завдання.
Додано: Сер 11 гру, 2024 19:42
Реально я не бачив досліджень відсотка успішності серед медалістів і не медалістів...
Тому обдумайте таке
1 Успіху в першому поколінні досягає приблизно кожен 20...5% від населення
2 Так як медалістів 1% , то визначити в якій групі вищий відсоток успішності (кожен двадцятий) дуже складно ...
Адже якщо група не медалістів займає 99% і в ній 20 успішних осіб
А в групі медалістів яка займає 1% - 1 успішна особа
То візуально буде виглядати ща серед немедалістів успішних в 20 разів більше
А реально медалісти в 5 разів успішніші...
Це зрозуміло?
Додано: Сер 11 гру, 2024 19:47
Если для лицея были какие-то преференции, то это всё же не профанация.
Какой-то смысл в этом есть.
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