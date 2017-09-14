Додано: Сер 11 гру, 2024 20:15

ЛАД написав: О Джолани я читал. Но обратите внимание на дату, когда он сменил имя. О Джолани я читал. Но обратите внимание на дату, когда он сменил имя.

Egypt is a valued U.S. partner in counterterrorism, anti-trafficking, and regional security operations, which advance both U.S. and Egyptian security. The decades-long defense partnership is a pillar for regional stability.28 січ. 2023 р.

После попытки государственного переворота в Турции в 2016 году президент Реджеп Тайип Эрдоган дал интервью телеканалу Al Jazeera, в котором объяснил, что «президент ас-Сиси не имеет ничего общего с демократией и что он убил тысячи своих людей». Замечания были осуждены представителем МИД Египта Ахмедом Абу Зейдом, который сказал, что президент Турции «продолжает путать вопросы и теряет способность принимать здравые решения» и что это отражает «сложные обстоятельства, через которые прошел президент Турции». «Он не может отличить очевидную революцию, когда более 30 миллионов египтян потребовали поддержки египетских военных, от военных переворотов, какими мы их знаем», — поясняется в заявлении. [ 28 ] [ 29 ]



22 ноября 2017 года государственный прокурор Египта выдал ордер на задержание 29 человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Турции против национальных интересов Египта и вступлении в террористическую организацию. Их также обвиняют в отмывании денег, совершении звонков за границу без лицензии и торговле валютой без лицензии. Согласно результатам расследования, проведенного Службой общей разведки, группа записывала телефонные звонки и передавала информацию турецкой разведке в рамках плана по возвращению « Братьев-мусульман» к власти в Египте. [ 30 ] [ 31 ]



После казни 9 человек, осужденных за убийство Хишама Бараката в феврале 2019 года, президент Эрдоган резко раскритиковал президента ас-Сиси, заявив, что тот отказывается разговаривать с «кем-то вроде него». [ 32 ]



В июне 2019 года бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время судебного заседания. Эрдоган обвинил египетское руководство в смерти Мурси и назвал его мучеником

В марте 2021 года Турция заявила, что возобновила дипломатические контакты с Египтом (на уровне разведки и министерств иностранных дел) после разрыва отношений с 2013 года. [ 38 ] Однако МИД Египта опроверг эти заявления турецкого правительства о восстановлении связей. [ 39 ] Тем временем Турция приказала телеканалам, связанным с «Братьями-мусульманами», прекратить критику в адрес Египта. [ 40 ]



14 февраля 2024 года президент Эрдоган впервые за 12 лет посетил Египет и был принят президентом ас-Сиси, в ходе которого они подписали несколько соглашений. [ 41 ] В сентябре 2024 года Абдель Фаттах ас-Сиси посетил Турцию, улучшив связи между двумя странами. Они подписали несколько соглашений и провели переговоры о войне в секторе Газа.

нагороду за голову ал Джолани не відмінили, тобто він про це знає і як кажуть в Одесі" и оно ему надо?"за ним пристально слідкують і журналісти і правозахисники і спецагенти (яки могуть знаходитись навіть в його оточенні), його могут грати в темну.припущення, що повелення режима Асада було вигідно США (і не дуже Ізраїлю), але в нихв Сирії своя гра (окрема від США), десь іх інтереси перетинаються-це послаблення впливу Ірана в регіоні (Middle East). Подізріло мовчить Египет? сьогодні на боці СШАале Турцієї останні 10 років були погані відносини.В феврале 2019 года Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что он безоговорочно признал Геноцид армян, что еще больше ухудшило отношения между Турцией и Египтом.