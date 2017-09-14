Додано: Сер 11 гру, 2024 20:36

Wirująświatła написав: ЛАД написав: Я глубоко уважаю хороших врачей. И то, что я не считаю сегодняшнюю медицину наукой (на мой взгляд, пока не дотягивает) никак не уменьшает моё уважение Я глубоко уважаю хороших врачей. И то, что я не считаю сегодняшнюю медицину наукой (на мой взгляд, пока не дотягивает) никак не уменьшает моё уважение а то что я не уважаю олимпиады плановые ради галочки это 100% неуважение к наукам. И не детство. Я правильно понял? а то что я не уважаю олимпиады плановые ради галочки это 100% неуважение к наукам. И не детство. Я правильно понял?

все залежить від часу, коли ви навчалисьякщо ви закінчили школу після 1995-2000 (то знання школа на той час не давала)якщо взяти період 1960-1985:стосовно Олимпіад: олімпіади в школі-це галочка, на рівні села(або маленького містечка з населення до 70к)-також галочка, обласні -вже складнішеа от республіканські олімпіади в Київі, а потім союзні в Москві це прямий шлях до науки (після престижного вишу:МІФІ, МФТІ, МВТУ(бауманка),або до КГБ (хто зна де краще?)але як на мене, школа -це тюрьма для малолітніх (ноль поваги до особистості іДИФЕРЕНЦІАЦІЯ (від соціального і матеріального стану батьків), на краще, що вона була в більшості шкіл відсутня і тому, коли виникала ситуація-тим боляче на неї реагували учні.Вчитель руського языка(в 8му класі)-писала на дошці і зробила помилку(таке бувает, замість "о", "а"), учні побачили і заволали-це помилка, якби вона просто сказала, щось я задумалась , вона почала виправдовуватись, далі гірше, вигнала більш наполегливих з класу, а "відміннику" сказала-поперше "закончи инстутитут, тогда будешь со мной на равных разговаривать" (до чого інститут і хамовита поведінка вчитаеля),я коли в ТГ дивлюсь відео з російських шкіл-пригадую свою радянську школу.