Зайве підтвердження, що Матриця... Навіть на рівні лише батальйону)))))) і при отакених різногласіях і в ітогє конфлікті майже нічого реального не виходить на загал, а майстри ще вмудряються отакезні міфи створювати. Начальниця стройової просто агонь))) і це в проекті підрозділу за новими принципами, який народжений двома ентузіастами.
Всі на місці все знають...
Як він сподівався на старих принципах омани і перш за все омани самого себе (що отой Шаламага зміниться чомусь) створити принципово нове -- хз. Нове виникло лише фактично на нових можливостях: - все ж таки відбір здебільшого вмотивованих; - неймовірні фінанси отого фонду (один 1 млн. долл. лише на пікапи!!!) + власні ентузіастів (своїх 5-6 млн. грн. в перший рік вклав); - власні медійність-популярність.
А так сподобалося, що вказав на головний момент --- (попри все) вчастина виконувала поставлені завдання.
Faceless написав:скільки буде представлено від міста чи області і тим більше скільки і хто переможе.
а это зачем планировать? Планируется мероприятие, олимпиада или другое, кто то должен его провести, кто то должен участвовать. Если это олимпиада то кто то должен победить. Даже если все участники в математике ноль (за это люто влетит учителю). Поэтому гордиться нечем. Не вася так вова бы победил. Звезды сложились так что на моменте вы или хотаб были лучше других участников. На другой год вы могли бы даже в пятерку лучших не попасть.
Оце вас штирить:) Ні, все не зовсім так. Є певний поріг на рівень знань, ніхто не виставить вище рівня школи учня, що взагалі не розбирається в предметі. Так само й на призові місця може просто ніхто не потрапити, хоча таких випадків не пригадую.
andrijk777 написав:Логіка зрозуміла. Але без реальної статистики це все "зі стелі". Але я і не сумнівають що медалісти в середньому більш успішніші ніж не медалісти. Було б дуже смішно якби це було не так.
Для того, чтобы строить подобную статистику, придется строго определить критерии успешности. Дело это мне видится крайне неблагодарным. Уважаемого профессора, который всю жизнь занимается фундаментальной наукой, но живёт достаточно скромно, в его его кругу все признают успешным, а недалёкий предприниматель средней руки вполне может считать его лузером. Весь вопрос в том, кто будет считать?
ЛАД написав:Я глубоко уважаю хороших врачей. И то, что я не считаю сегодняшнюю медицину наукой (на мой взгляд, пока не дотягивает) никак не уменьшает моё уважение
а то что я не уважаю олимпиады плановые ради галочки это 100% неуважение к наукам. И не детство. Я правильно понял?
все залежить від часу, коли ви навчались якщо ви закінчили школу після 1995-2000 (то знання школа на той час не давала) якщо взяти період 1960-1985: стосовно Олимпіад: олімпіади в школі-це галочка, на рівні села(або маленького містечка з населення до 70к)-також галочка, обласні -вже складніше
а от республіканські олімпіади в Київі, а потім союзні в Москві це прямий шлях до науки (після престижного вишу:МІФІ, МФТІ, МВТУ(бауманка),або до КГБ (хто зна де краще?)
але як на мене, школа -це тюрьма для малолітніх (ноль поваги до особистості і ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ (від соціального і матеріального стану батьків), на краще, що вона була в більшості шкіл відсутня і тому, коли виникала ситуація-тим боляче на неї реагували учні. Вчитель руського языка(в 8му класі)-писала на дошці і зробила помилку(таке бувает, замість "о", "а"), учні побачили і заволали-це помилка, якби вона просто сказала, щось я задумалась , вона почала виправдовуватись, далі гірше, вигнала більш наполегливих з класу, а "відміннику" сказала-поперше "закончи инстутитут, тогда будешь со мной на равных разговаривать" (до чого інститут і хамовита поведінка вчитаеля), я коли в ТГ дивлюсь відео з російських шкіл-пригадую свою радянську школу.
_Mykola_ написав:ІМХО: З суспільством владі треба комунікувати як з дорослими і казати правду
напомню чиновник - наёмный менеджер, а не посланник Бога. и не ему решать как решать жизненноважные для общества проблемы.
Hotab написав:Але воно дуже далеко від дорослості. Да, «не такой народ», якщо завгодно. При свідомості не більше 20%.
какой есть. Народ кому то что то должен? Чиновник да - его наняли. А народ никто не нанимал, он вправе послать чиновника и даже целое государство нах..р (как послали те кто выехали в Европы). Государство это консенсус между всеми и всеми. Если львиная часть чем то недовольно, значит консенсуса нет. Попытки вернуть в 21м веке рабство когда народ северной кореи что то должен - утопичны. С таким государством просто перестанут взаимодействовать, а внутри него произойдёт деградация институтов власти. Если власти хотят сохранить Украину, нужно искать новый консенсус.
То а який “консенсус”?
Випустити вас всіх за кордон? І вклади видати? І може ще й нерухомість викупити...? 😳🙀😱 А ми, хто мав необережність потрапити у ЗСУ, прикриваємо увесь цей масовий виїзд? 🤔
А вас всіх туди пустять? 🤔
І/або може здавати по ~області щомісяця, і з мишебратьями вам всім буде легше, навіть виїздити не треба..? 🤔