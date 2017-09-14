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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11272112731127411275>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 20:18

  detroytred написав:
  greenozon написав:ВАЛЕРІЙ МАРКУС вийшов із мовчанки (за останні півтора роки він ніде не відсвічував...)

частина I https://youtu.be/uu7bCg2qm00

частина II https://youtu.be/YT_6zQf6v4A

Дякую!

Зайве підтвердження, що Матриця...
Навіть на рівні лише батальйону)))))) і при отакених різногласіях і в ітогє конфлікті майже нічого реального не виходить на загал, а майстри ще вмудряються отакезні міфи створювати.
Начальниця стройової просто агонь))) і це в проекті підрозділу за новими принципами, який народжений двома ентузіастами.

Всі на місці все знають...

Як він сподівався на старих принципах омани і перш за все омани самого себе (що отой Шаламага зміниться чомусь) створити принципово нове -- хз.
Нове виникло лише фактично на нових можливостях:
- все ж таки відбір здебільшого вмотивованих;
- неймовірні фінанси отого фонду (один 1 млн. долл. лише на пікапи!!!) + власні ентузіастів (своїх 5-6 млн. грн. в перший рік вклав);
- власні медійність-популярність.

А так сподобалося, що вказав на головний момент --- (попри все) вчастина виконувала поставлені завдання.




Маркус далі палить напалмом внутрішнього ворога

частина III https://youtu.be/eZa9FiGa_28
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 20:22

  ЛАД написав:Если вам просто захотелось "культурно" оскорбить меня, то явно неудачно
лучше неудачно чем совсем никак..
  sergey_stasyuk555 написав:ірпєнскій віталя відкриває нові грані )
я тебя о чем то спрашивал? Ты тоже олипийский чемпион?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 гру, 2024 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:скільки буде представлено від міста чи області і тим більше скільки і хто переможе.
а это зачем планировать? Планируется мероприятие, олимпиада или другое, кто то должен его провести, кто то должен участвовать. Если это олимпиада то кто то должен победить. Даже если все участники в математике ноль (за это люто влетит учителю). Поэтому гордиться нечем. Не вася так вова бы победил. Звезды сложились так что на моменте вы или хотаб были лучше других участников. На другой год вы могли бы даже в пятерку лучших не попасть.

:mrgreen:
Оце вас штирить:)
Ні, все не зовсім так. Є певний поріг на рівень знань, ніхто не виставить вище рівня школи учня, що взагалі не розбирається в предметі. Так само й на призові місця може просто ніхто не потрапити, хоча таких випадків не пригадую.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 20:25

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Если вам просто захотелось "культурно" оскорбить меня, то явно неудачно
лучше неудачно чем совсем никак..
  sergey_stasyuk555 написав:ірпєнскій віталя відкриває нові грані )
я тебя о чем то спрашивал? Иди нах.й

Лучше - никак.
И если вы психолог, должны бы это знать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 20:29

  andrijk777 написав:Логіка зрозуміла. Але без реальної статистики це все "зі стелі".
Але я і не сумнівають що медалісти в середньому більш успішніші ніж не медалісти. :D
Було б дуже смішно якби це було не так.

Для того, чтобы строить подобную статистику, придется строго определить критерии успешности. Дело это мне видится крайне неблагодарным.
Уважаемого профессора, который всю жизнь занимается фундаментальной наукой, но живёт достаточно скромно, в его его кругу все признают успешным, а недалёкий предприниматель средней руки вполне может считать его лузером.
Весь вопрос в том, кто будет считать?
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 20:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дикий после обнюхивания пингвинов снова предрекает поразку при срыве мобилизации
https://t.me/kindzadza_ua/12243
Хотя в видео уже есть два добровольца «отсвечивать» в теплик
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 20:36

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Я глубоко уважаю хороших врачей. И то, что я не считаю сегодняшнюю медицину наукой (на мой взгляд, пока не дотягивает) никак не уменьшает моё уважение
а то что я не уважаю олимпиады плановые ради галочки это 100% неуважение к наукам. И не детство. Я правильно понял?


все залежить від часу, коли ви навчались
якщо ви закінчили школу після 1995-2000 (то знання школа на той час не давала)
якщо взяти період 1960-1985:
стосовно Олимпіад: олімпіади в школі-це галочка, на рівні села(або маленького містечка з населення до 70к)-також галочка, обласні -вже складніше

а от республіканські олімпіади в Київі, а потім союзні в Москві це прямий шлях до науки (після престижного вишу:МІФІ, МФТІ, МВТУ(бауманка),або до КГБ (хто зна де краще?)

але як на мене, школа -це тюрьма для малолітніх (ноль поваги до особистості і
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ (від соціального і матеріального стану батьків), на краще, що вона була в більшості шкіл відсутня і тому, коли виникала ситуація-тим боляче на неї реагували учні.
Вчитель руського языка(в 8му класі)-писала на дошці і зробила помилку(таке бувает, замість "о", "а"), учні побачили і заволали-це помилка, якби вона просто сказала, щось я задумалась , вона почала виправдовуватись, далі гірше, вигнала більш наполегливих з класу, а "відміннику" сказала-поперше "закончи инстутитут, тогда будешь со мной на равных разговаривать" (до чого інститут і хамовита поведінка вчитаеля),
я коли в ТГ дивлюсь відео з російських шкіл-пригадую свою радянську школу. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 20:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Когда-то, я рассказывал свою историю со сдачей книг и обвинениями меня в покрывательстве тех, кто не сдал книги

Хотя, по факту, все книги были сданы. Но обвинения были
И я разрулил ситуацию

Витальчик постебался. Потом, много раз переиначивал эту историю.
И снова стебался
Потом, перешёл на откровенное враньё.

Он тогда, уже свои школьные комплексы озвучивал
Может потому, он в пед и пошёл. Чтобы потом детям мстить за свои комплексы
И в школу его не взяли, по той же причине

Как и сейчас
Витальчик брызжет слюной на тех, кто участвовал в олимпиадах

Сколько в нём, под сраку лет, осталось комплексов со школы ?
Что эти комплексы не дают ему покоя и сейчас

В таком возврасте, уже можно всё забыть и/или забить
Но нет ...

В этом "успешном" живут, до сих пор, всё те же комплексы мальчика (или девочки) лет 12-13
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 20:49

  Wirująświatła написав:
  _Mykola_ написав:ІМХО: З суспільством владі треба комунікувати як з дорослими і казати правду
напомню чиновник - наёмный менеджер, а не посланник Бога. и не ему решать как решать жизненноважные для общества проблемы.
  Hotab написав:Але воно дуже далеко від дорослості.
Да, «не такой народ», якщо завгодно. При свідомості не більше 20%.
какой есть. Народ кому то что то должен? Чиновник да - его наняли. А народ никто не нанимал, он вправе послать чиновника и даже целое государство нах..р (как послали те кто выехали в Европы). Государство это консенсус между всеми и всеми. Если львиная часть чем то недовольно, значит консенсуса нет. Попытки вернуть в 21м веке рабство когда народ северной кореи что то должен - утопичны. С таким государством просто перестанут взаимодействовать, а внутри него произойдёт деградация институтов власти. Если власти хотят сохранить Украину, нужно искать новый консенсус.



То а який “консенсус”?

Випустити вас всіх за кордон? І вклади видати? І може ще й нерухомість викупити...? 😳🙀😱
А ми, хто мав необережність потрапити у ЗСУ, прикриваємо увесь цей масовий виїзд? 🤔

А вас всіх туди пустять? 🤔


І/або може здавати по ~області щомісяця, і з мишебратьями вам всім буде легше, навіть виїздити не треба..? 🤔
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 20:54

  Wirująświatła написав:я тебя о чем то спрашивал? Ты тоже олипийский чемпион?

"спрашивал тєбя" я ))
але ти швидко уїхав на самокаті від відповіді ))
sergey_stasyuk555
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