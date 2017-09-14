budivelnik мій препад навігації в Академії капітан Шевченко на лекціях казав таке: на флоті швидше досягає карьерного успіху не "червоний диплом" а "хорошист, навіть троечник", них нервова система витриваліша, але це не точно
90% краснодимпломників з мого курсу, таки стали капітанами, спростувавши теорію нашого вчителя
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 11 гру, 2024 20:57, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Реально я не бачив досліджень відсотка успішності серед медалістів і не медалістів... Тому обдумайте таке 1 Успіху в першому поколінні досягає приблизно кожен 20...5% від населення 2 Так як медалістів 1% , то визначити в якій групі вищий відсоток успішності (кожен двадцятий) дуже складно ... Адже якщо група не медалістів займає 99% і в ній 20 успішних осіб А в групі медалістів яка займає 1% - 1 успішна особа То візуально буде виглядати ща серед немедалістів успішних в 20 разів більше А реально медалісти в 5 разів успішніші...
Це зрозуміло?
Логіка зрозуміла. Але без реальної статистики це все "зі стелі". Але я і не сумнівають що медалісти в середньому більш успішніші ніж не медалісти. Було б дуже смішно якби це було не так.
Для того, чтобы строить подобную статистику, придется строго определить критерии успешности. Дело это мне видится крайне неблагодарным. Уважаемого профессора, который всю жизнь занимается фундаментальной наукой, но живёт достаточно скромно, в его его кругу все признают успешным, а недалёкий предприниматель средней руки вполне может считать его лузером. Весь вопрос в том, кто будет считать?
Критерії якраз не принципові... Як то кажуть кожен судить в міру своєї розпущеності... Тому дивлячись на абсолютну кількість - всі бачать що кількість медалістів серед успішних - в рази менша ніж кількість не медалістів... А те що треба робити поправку на те що кількість медалістів приблизно на ДВА ПОРЯДКИ(100 разів) менша від кількості не медалістів середньостатистичний розум не розуміє...
Ось на таких хибних твердженях і вискакують дурниці типу Бідні воюють за багатих, бо в абсолютній кількості на фронті більшість це бідні.. а от у відсотках це рахувати не кожен зможе... Чиновники не служать (є 100 000 чиновників серед мобілізаційно придатних і 10 000 000 інших моб придатних), тобто якщо на 1чиновника в окопах є 100 не чиновників- то пропорція збережена , але для середньостатистичного 100 завжди більше від 1....
ЛАД написав:О Джолани я читал. Но обратите внимание на дату, когда он сменил имя.
нагороду за голову ал Джолани не відмінили, тобто він про це знає і як кажуть в Одесі " и оно ему надо?" за ним пристально слідкують і журналісти і правозахисники і спецагенти (яки могуть знаходитись навіть в його оточенні), його могут грати в темну. ........
Вряд ли смена имени кого-то обманет. Тут некоторые ожидают в скором времени газопровод через Сирию. Здесь - https://www.bbc.com/russian/articles/cd0enjx999go - показана карта-схема "Кто контролирует Сирию?". Там такая чересполосица... И значительная часть, которая ранее была под контролем Садата, сегодня не понятно, кем контролируется (никем?). Так что о газопроводе говорить пока рано.
Совет Безопасности ООН заявил, что работает над заявлением о ситуации в Сирии. Россия и США заявили, что территориальная целостность Сирии должна быть сохранена, что является редким совпадением позиций этих двух стран
Так что пока даже возможны варианты раскола страны.
prodigy написав:budivelnik мій препад навігації в Академії капітан Шевченко на лекціях казав таке: на флоті швидше досягає карьерного успіху не "червоний диплом" а "хорошист, навіть троечник", них нервова система витриваліша, але це не точно
90% краснодимпломників з мого курсу, таки стали капітанами, спростувавши теорію нашого вчителя
Це зайве підтвердження предмету СТАТИСТИКА... проти якого важко перти, взагалі проти математики - не попреш.
При цьому припускаю, що Ваш викладач був правий по кількісних параметрах Було 100 студентів 10 закінчили з червоним дипломом-9 стали капітанами 90 закінчили з синім дипломом - 18 стали капітанами... 18>9
andrijk777 написав:Логіка зрозуміла. Але без реальної статистики це все "зі стелі". Але я і не сумнівають що медалісти в середньому більш успішніші ніж не медалісти. Було б дуже смішно якби це було не так.
Для того, чтобы строить подобную статистику, придется строго определить критерии успешности. Дело это мне видится крайне неблагодарным. Уважаемого профессора, который всю жизнь занимается фундаментальной наукой, но живёт достаточно скромно, в его его кругу все признают успешным, а недалёкий предприниматель средней руки вполне может считать его лузером. Весь вопрос в том, кто будет считать?
З моєї дзвіниці медалісти-червонодипломники цілком нормально реалізувались, а от багато тих, хто тугувато навчався, вже і покинув цей суєтливий світ через нездоровий спосіб життя. Це ще в 90-ті був шанс конвертувати наглість в монету і випробувати вдачу, зараз суспільство переструктурувалось і знову є певні правила і винагороди. А от що важливі критерії успішності, то факт. Серед осіб третього освітньо-наукового рівня PhD і наукового рівня часто із особистим життям і сім'єю, особливо серед жінок проблеми. Хоча, можливо, їх це і влаштовує.
_Mykola_ написав:ІМХО: З суспільством владі треба комунікувати як з дорослими і казати правду
напомню чиновник - наёмный менеджер, а не посланник Бога. и не ему решать как решать жизненноважные для общества проблемы.
Hotab написав:Але воно дуже далеко від дорослості. Да, «не такой народ», якщо завгодно. При свідомості не більше 20%.
какой есть. Народ кому то что то должен? Чиновник да - его наняли. А народ никто не нанимал, он вправе послать чиновника и даже целое государство нах..р (как послали те кто выехали в Европы). Государство это консенсус между всеми и всеми. Если львиная часть чем то недовольно, значит консенсуса нет. Попытки вернуть в 21м веке рабство когда народ северной кореи что то должен - утопичны. С таким государством просто перестанут взаимодействовать, а внутри него произойдёт деградация институтов власти. Если власти хотят сохранить Украину, нужно искать новый консенсус.
То а який “консенсус”?
Випустити вас всіх за кордон? І вклади видати? І може ще й нерухомість викупити...? 😳🙀😱 А ми, хто мав необережність потрапити у ЗСУ, прикриваємо увесь цей масовий виїзд? 🤔
А вас всіх туди пустять? 🤔
І/або може здавати по ~області щомісяця, і з мишебратьями вам всім буде легше, навіть виїздити не треба..? 🤔
Може диявол/сатана криється саме в цих деталях?🤔 Бо в нас більшість думали, що нас за рік звільнять/підмінять... - що буде все "по-чесному"!
Hotab написав:........ Когда только Хотаб говорил об олимпиадах, он терпел. А когда и Фейслес, и Тестер вспомнили, стало обидно оказаться не очень умным)) Ну и начался маразм)
Не так. Там с самого начала разговора было абсолютное неуважение к знаниям. И на работе "выпускники вузов" ему попадаются какие-то совсем уж калечные - не умеют даже "смывать за собой в туалете". Какие-то неизжитые школьные комплексы. Тяжёлое детство. Видимо, в школе с учёбой было совсем плохо.
- закрыли фотокружок - после коммерческого педа не взяли школьным психологом
хотя взяли в отдел кадров "на комбинат" где учил кандидатов смывать воду в унитазе, и да, "стол был рядом с технологом"... "бунтарство" в школе таки дало результаты