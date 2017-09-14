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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1127411275112761127711278 ... 11281>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:21

  Успіх написав:Може диявол/сатана криється саме в цих деталях?🤔
Бо в нас більшість думали, що нас за рік звільнять/підмінять... - що буде все "по-чесному"!

Саме так "диявол криється в деталях"

А з чого ти вирішив, що тебе за рік звільнять/підмінять ?

Хто тобі цю думку засунув в твою пельку ?
От хто це робив, це і є ворог

Я тобі про це писав

PS. Не пались так про своє СЗЧ ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:22

  Сибарит написав:
  andrijk777 написав:Логіка зрозуміла. Але без реальної статистики це все "зі стелі".
Але я і не сумнівають що медалісти в середньому більш успішніші ніж не медалісти. :D
Було б дуже смішно якби це було не так.

Для того, чтобы строить подобную статистику, придется строго определить критерии успешности. Дело это мне видится крайне неблагодарным.
Уважаемого профессора, который всю жизнь занимается фундаментальной наукой, но живёт достаточно скромно, в его его кругу все признают успешным, а недалёкий предприниматель средней руки вполне может считать его лузером.
Весь вопрос в том, кто будет считать?

шкільні медальки це одне, а обл/респ. олімпіади - "ето другоє".
тут відписались два переможці таких олімпіад - фейслесс і андрій777 - я впевнений, що вони входять в 95-й персентиль найуспішніших, як серед пересічних України, так і цього форуму.
хотаб під питанням бо трошки щось десь прибрехав ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:22

  Успіх написав:Ви там в себе як часто чули фразу від побратимів - "Щоб я колись ще раз пішов в армію?!!! Та хіба буду й.пнутим!" :?:

Своєобразні міркування бійця:

detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:26

  Wirująświatła написав:У своей жены про макароны будешь спрашивать, а здесь когда люди общаются в диалог вклинивайся культурно. Без фамильярдностей.

Без фамильярностей, деревня необразованная )

Ты бесишься, ты хамишь.
А причина одна - подойди к зеркалу и посмотри на себя. Отражение в зеркале и есть причина всех твоих негараздів і пролюбів
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:26

  fox767676 написав:
  detroytred написав:1г.11хв. -- закликає: не тікайте від реальності (від війни), не відокремлюватися. Росте прірва.
22 хв. -- за столом з знайомими, друзями ... ні про що розмовляти... встав та пішов.
Цим знайомим-друзям не пояснював, не закликав.
__________________
Відповідь на питання "що таке для вас Перемога?" = "Заради чого загинули, були покалічені люди?"

еше один истеричный квн-щик вова на побегушках у коломойского
"выжил" он, ага
его еще пока не бьют, а дают спокойно уйти

як на мене, розумово прогресує, на фоні тих хто лишиться буде гігантом мислі
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:26

  sergey_stasyuk555 написав:тут відписались два переможці таких олімпіад - фейслесс і андрій777 - я впевнений, що вони входять в 95-й персентиль найуспішніших, як серед пересічних України, так і цього форуму.
хотаб під питанням бо трошки щось десь прибрехав ))
Розмір вибірки замалий....
Треба мати 10 осіб щоб припустити що 2 входять в 5% найуспішніших....
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 11 гру, 2024 21:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:27

  fox767676 написав:из моего круга общения 90%
медалистов\краснодипломников не блещут карьерой, или даже просто профессиональными успехами


так карьера это зачастую не про академические знания. это там познакомиться, там поговорить, там занести, там выслужиться, там присвоить себе чейто труд. так что не путайте теплое с мягким.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:27

  Faceless написав:Ні, все не зовсім так. Є певний поріг на рівень знань, ніхто не виставить вище рівня школи учня, що взагалі не розбирається в предметі. Так само й на призові місця може просто ніхто не потрапити, хоча таких випадків не пригадую


Рассказываю.. учитель какого то там предмета сообщает. Такого то числа у нас олимпиада. Нужны добровольцы. Тишина. Не то чтобы прямо все были неуспевающие, но это лишний головняк.

В классе всегда есть контингент кто хотят оценку получше или идут "на золотую медаль" вот их и посылали. В прямом и переносном смысле. Участвовать в олимпиадах было непрестижно.

Я помню олимпиаду по английскому, команды (одногодки) сидели за столами, а мы в зале. Задавался вопрос на который часто мы знали ответы, а команды нет. Зато смешно было. Иногда такое сморозят.

Про областные республиканские не знаю ничего, наверное со всех школ туда уже могли набрать толковых.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 гру, 2024 21:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:28

За крок до перевороту думок©

Сьогодні тут що - засідання академіків/професорів? :D

Давайте і я своїх 5коп. вставлю/нагадаю :D

Моя дружина/вчителка - реально шарить у науці і реально здобула ДВА дипломи!
Але!!!
Але що/чого вона добилась/досягнула у житті, крім двох дітей і класного чоловіка? :D
Зарплату 10-11Кгрн?!!!
Серйозно???
І то з ДВОМА дипломами!!! Які ЧЕСНО здобула/заслужила!!!

І от собі такий "простачок" Успіх, з 9-ма класами сільської школи, не пішов навіть в "бурсу" :mrgreen: - у житті добився/досягнув, крім двох дітей і класної дружини, ще + ДВІ квартири!!!

Як так?©😁
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:29

  Успіх написав:
Ви там в себе як часто чули фразу від побратимів - "Щоб я колись ще раз пішов в армію?!!! Та хіба буду й.пнутим!" :?:

Потужно дуже, шо и следовало ожидать от "праці" бени и марионеток
Vadim_
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