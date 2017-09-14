Додано: Сер 11 гру, 2024 21:27

Faceless написав: Ні, все не зовсім так. Є певний поріг на рівень знань, ніхто не виставить вище рівня школи учня, що взагалі не розбирається в предметі. Так само й на призові місця може просто ніхто не потрапити, хоча таких випадків не пригадую Ні, все не зовсім так. Є певний поріг на рівень знань, ніхто не виставить вище рівня школи учня, що взагалі не розбирається в предметі. Так само й на призові місця може просто ніхто не потрапити, хоча таких випадків не пригадую

Рассказываю.. учитель какого то там предмета сообщает. Такого то числа у нас олимпиада. Нужны добровольцы. Тишина. Не то чтобы прямо все были неуспевающие, но это лишний головняк.В классе всегда есть контингент кто хотят оценку получше или идут "на золотую медаль" вот их и посылали. В прямом и переносном смысле. Участвовать в олимпиадах было непрестижно.Я помню олимпиаду по английскому, команды (одногодки) сидели за столами, а мы в зале. Задавался вопрос на который часто мы знали ответы, а команды нет. Зато смешно было. Иногда такое сморозят.Про областные республиканские не знаю ничего, наверное со всех школ туда уже могли набрать толковых.