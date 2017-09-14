Саме так "диявол криється в деталях"
А з чого ти вирішив, що тебе за рік звільнять/підмінять ?
Хто тобі цю думку засунув в твою пельку ?
От хто це робив, це і є ворог
Я тобі про це писав
PS. Не пались так про своє СЗЧ ))
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Додано: Сер 11 гру, 2024 21:21
Саме так "диявол криється в деталях"
А з чого ти вирішив, що тебе за рік звільнять/підмінять ?
Хто тобі цю думку засунув в твою пельку ?
От хто це робив, це і є ворог
Я тобі про це писав
PS. Не пались так про своє СЗЧ ))
Додано: Сер 11 гру, 2024 21:22
шкільні медальки це одне, а обл/респ. олімпіади - "ето другоє".
тут відписались два переможці таких олімпіад - фейслесс і андрій777 - я впевнений, що вони входять в 95-й персентиль найуспішніших, як серед пересічних України, так і цього форуму.
хотаб під питанням бо трошки щось десь прибрехав ))
Додано: Сер 11 гру, 2024 21:22
Додано: Сер 11 гру, 2024 21:26
Без фамильярностей, деревня необразованная )
Ты бесишься, ты хамишь.
А причина одна - подойди к зеркалу и посмотри на себя. Отражение в зеркале и есть причина всех твоих негараздів і пролюбів
Додано: Сер 11 гру, 2024 21:26
як на мене, розумово прогресує, на фоні тих хто лишиться буде гігантом мислі
Додано: Сер 11 гру, 2024 21:26
Розмір вибірки замалий....
Треба мати 10 осіб щоб припустити що 2 входять в 5% найуспішніших....
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 11 гру, 2024 21:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 гру, 2024 21:27
так карьера это зачастую не про академические знания. это там познакомиться, там поговорить, там занести, там выслужиться, там присвоить себе чейто труд. так что не путайте теплое с мягким.
Додано: Сер 11 гру, 2024 21:27
Рассказываю.. учитель какого то там предмета сообщает. Такого то числа у нас олимпиада. Нужны добровольцы. Тишина. Не то чтобы прямо все были неуспевающие, но это лишний головняк.
В классе всегда есть контингент кто хотят оценку получше или идут "на золотую медаль" вот их и посылали. В прямом и переносном смысле. Участвовать в олимпиадах было непрестижно.
Я помню олимпиаду по английскому, команды (одногодки) сидели за столами, а мы в зале. Задавался вопрос на который часто мы знали ответы, а команды нет. Зато смешно было. Иногда такое сморозят.
Про областные республиканские не знаю ничего, наверное со всех школ туда уже могли набрать толковых.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 гру, 2024 21:29, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 11 гру, 2024 21:28
За крок до перевороту думок©
Сьогодні тут що - засідання академіків/професорів?
Давайте і я своїх 5коп. вставлю/нагадаю
Моя дружина/вчителка - реально шарить у науці і реально здобула ДВА дипломи!
Але!!!
Але що/чого вона добилась/досягнула у житті, крім двох дітей і класного чоловіка?
Зарплату 10-11Кгрн?!!!
Серйозно???
І то з ДВОМА дипломами!!! Які ЧЕСНО здобула/заслужила!!!
І от собі такий "простачок" Успіх, з 9-ма класами сільської школи, не пішов навіть в "бурсу" - у житті добився/досягнув, крім двох дітей і класної дружини, ще + ДВІ квартири!!!
Як так?©😁
Додано: Сер 11 гру, 2024 21:29
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