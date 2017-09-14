Убийство Брайана Томпсона, главы крупнейшей в США медицинской страховой компании, совершенное средь бела дня в центре Нью-Йорка, произвело на Америку сильное впечатление. Но не меньше впечатляет и реакция американцев на него.



Предполагаемого убийцу стали называть героем еще до того, как его имя назвала полиция, а многие признались, что испытали если не радость, то удовлетворение, узнав о гибели страховщика-миллионера.

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«Соболезнования? Только после предварительного одобрения страховой компании». «Причина смерти — отравление свинцом. В возмещении расходов на лечение отказано». «Извините, но эмпатия не входит в список доступных вам по страховке услуг».



Эти и еще более циничные комментарии, пародирующие типичные фразы из отказов в страховых выплатах, пользователи соцсетей оставили под статьями и видео о расследовании убийства Брайана Томпсона, которое произошло в минувшую среду, 4 декабря.

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Дело в том, что для большинства американцев компании вроде UnitedHealth в куда большей степени символизируют не доступ к медицинской помощи, а серьезную преграду на пути к ней».

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США тратит на здравоохранение куда больше, чем страны с сопоставимыми экономиками, но повышенные расходы не означают большую доступность или более высокое качество помощи, отмечают аналитики Peterson-KFF — НКО, которое специализируется на мониторинге и сравнительном анализе работы системы здравоохранения в США. Американцы реже посещают врачей, даже общего профиля, дольше ждут приема и быстрее выписываются из больниц, чем жители многих других развитых стран, хотя расценки на услуги для них, как правило, куда выше, чем в Европе.

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Доля отказов в страховых выплатах у UnitedHealthcare достигает трети от всех заявок, 32% — это максимум среди страховых компаний и вдвое больше среднего для индустрии показателя

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Невозможность оплатить медицинские долги — самая популярная причина для объявления личного банкротства в США

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Незадолго до убийства Томпсона компания Anthem Blue Cross Blue Shield сообщила, что в 2025 году не будет оплачивать пациентам дополнительную анестезию, если операция продлится дольше, чем было запланировано и одобрено страховщиками.



Возмущение инициативой успели высказать и анестезиологи, и конгрессмены от штатов, где работает страховая компания. О решении отказаться от идеи страховая объявила на следующий день после убийства Томпсона.