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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1127511276112771127811279 ... 11281>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:30

  Успіх написав:І от собі такий "простачок" Успіх, з 9-ма класами сільської школи, не пішов навіть в "бурсу" - у житті добився/досягнув, крім двох дітей і класної дружини, ще + ДВІ квартири!!!
где наеп???
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:30

  Wirująświatła написав:У своей жены про макароны будешь спрашивать, а здесь когда люди общаются в диалог вклинивайся культурно. Без фамильярдностей.

дружина, якщо вона є - може не тільки макарони приготувати.
але для тебе це мабуть недоступно...
про граматику не буду, бо ти це в школі пропустив,
через те що завідував босякам які "вирвались в маскву"...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:31

К вопросу о том, какие проблемы волнуют американцев и почему никто из них не будет в претензии к Трампу, если он не выполнит обещание "за 24 часа".
Ну и заодно это к вопросу о страховой медицине, которую у нас часто пропагандируют.
Убийство Брайана Томпсона, главы крупнейшей в США медицинской страховой компании, совершенное средь бела дня в центре Нью-Йорка, произвело на Америку сильное впечатление. Но не меньше впечатляет и реакция американцев на него.

Предполагаемого убийцу стали называть героем еще до того, как его имя назвала полиция, а многие признались, что испытали если не радость, то удовлетворение, узнав о гибели страховщика-миллионера.
........
«Соболезнования? Только после предварительного одобрения страховой компании». «Причина смерти — отравление свинцом. В возмещении расходов на лечение отказано». «Извините, но эмпатия не входит в список доступных вам по страховке услуг».

Эти и еще более циничные комментарии, пародирующие типичные фразы из отказов в страховых выплатах, пользователи соцсетей оставили под статьями и видео о расследовании убийства Брайана Томпсона, которое произошло в минувшую среду, 4 декабря.
........
Дело в том, что для большинства американцев компании вроде UnitedHealth в куда большей степени символизируют не доступ к медицинской помощи, а серьезную преграду на пути к ней».
......
США тратит на здравоохранение куда больше, чем страны с сопоставимыми экономиками, но повышенные расходы не означают большую доступность или более высокое качество помощи, отмечают аналитики Peterson-KFF — НКО, которое специализируется на мониторинге и сравнительном анализе работы системы здравоохранения в США. Американцы реже посещают врачей, даже общего профиля, дольше ждут приема и быстрее выписываются из больниц, чем жители многих других развитых стран, хотя расценки на услуги для них, как правило, куда выше, чем в Европе.
..........
Доля отказов в страховых выплатах у UnitedHealthcare достигает трети от всех заявок, 32% — это максимум среди страховых компаний и вдвое больше среднего для индустрии показателя
.......
Невозможность оплатить медицинские долги — самая популярная причина для объявления личного банкротства в США
.......
Незадолго до убийства Томпсона компания Anthem Blue Cross Blue Shield сообщила, что в 2025 году не будет оплачивать пациентам дополнительную анестезию, если операция продлится дольше, чем было запланировано и одобрено страховщиками.

Возмущение инициативой успели высказать и анестезиологи, и конгрессмены от штатов, где работает страховая компания. О решении отказаться от идеи страховая объявила на следующий день после убийства Томпсона.
https://www.bbc.com/russian/articles/c5y79930l51o
Прошу прощения за обильное цитирование, но не смог удержаться, и так себя ограничивал. Там есть просто дикие , как для нас, примеры.
Почитайте, чтобы не идеализировать США.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:33

  tester7336 написав:
  fox767676 написав:из моего круга общения 90%
медалистов\краснодипломников не блещут карьерой, или даже просто профессиональными успехами


так карьера это зачастую не про академические знания. это там познакомиться, там поговорить, там занести, там выслужиться, там присвоить себе чейто труд. так что не путайте теплое с мягким.
поэтому так и живем. Я был бы не против чтобы самых лучших брали в политику, директорами, министрами. Пусть я буду не в их числе, зато я понимал бы что это за люди.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 гру, 2024 21:33, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:33

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:из моего круга общения 90%
медалистов\краснодипломников не блещут карьерой, или даже просто профессиональными успехами
то же самое знакомые офицеры запаса "подустали" к моменту полномасштабной
вообщем юных дарований всегда много, крепких профессионалов дефицит

А какой % не "медалистов\краснодипломников" "блещут карьерой"?
И не всегда "карьера" показатель вклада человека в развитие общества.

якщо такий розумний, чому такий бідний (с)(тм)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:34

  Wirująświatła написав:я вроде чётко обозначил проблему, дох%уя медалистов а страна в жопе. В каком месте зависть? ...


ващє не чьотко. чьотко було коли б ще було додано що "ще більше дох%уя тупих і пох%стичних", тому і "страна в жопе"
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:34

  Bobua написав:То а який “консенсус”?

Випустити вас всіх за кордон? І вклади видати? І може ще й нерухомість викупити...? 😳🙀😱
А ми, хто мав необережність потрапити у ЗСУ, прикриваємо увесь цей масовий виїзд? 🤔

А вас всіх туди пустять? 🤔


І/або може здавати по ~області щомісяця, і з мишебратьями вам всім буде легше, навіть виїздити не треба..? 🤔

Консенсус треба знайти перш за все у відповіді на питання "Що понад усе?"

Чи можна його знайти?
Хз.
Його треба мати. Вже мати відповідь і погодження в суспільстві "що понад усе". І не декларативно, а реально.
Або визначитися можновладцям, знайти виконавців реальних. І просувати. Але це недемократично. Проблема.

Інакше ніяк.
І шанс, як у казино.
Тому казіно... і віра в лебедів, трампів і т.д.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:35

  sergey_stasyuk555 написав:
  Wirująświatła написав:У своей жены про макароны будешь спрашивать, а здесь когда люди общаются в диалог вклинивайся культурно. Без фамильярдностей.

дружина, якщо вона є - може не тільки макарони приготувати.
але для тебе це мабуть недоступно...
про граматику не буду, бо ти це в школі пропустив,
через те що завідував босякам які "вирвались в маскву"...

Я к тебе лезу? Что тебе от меня надо? Научишься общаться приходи.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:37

  Vadim_ написав:
  Успіх написав:
  Vadim_ написав:Долярчику, я вас поважаю ,з ваших слів ви на війні були , в окопі чі 2-10 км поряд?...
І в окопах, і в бліндажах...
В основному - то був за 5-7км від лінії фронту/від нуля!
Але декілька разів був і в 1,5км від ворожих окопів(це десь 0,8-1км від лінії зіткнення)

І скільки разів на тиждень чі місяць було можливо прийняти теплий душ і змінити спідню білизну ?
Бувало, що і 2тижні лише на вологих салфетках... А так, то раз в тиждень мились(колись так мінялись тиждень/через/тиждень)
А вже десь за рік після повномасштабки, то почали мінятись 4доби/через 4, або 3 через 3, або 2, через 2 - то відповідно і помитись могли частіше!
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:38

  andrijk777 написав:А якщо ви переможець олімпіади з хімії, то що? Станете видатним хіміком - не факт, потрібні ще багато чого. Та й скільки тих хіміків потрібно для держави - мізер.


ну якраз деякі переможці олімпіад саме з хімії, стали дуже потрібними в 90х, деякі навіть ше в 00х. правда, не так шоб державі і не так щоб дуже надовго.
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