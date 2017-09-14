Wirująświatła написав:У своей жены про макароны будешь спрашивать, а здесь когда люди общаются в диалог вклинивайся культурно. Без фамильярдностей.
дружина, якщо вона є - може не тільки макарони приготувати. але для тебе це мабуть недоступно... про граматику не буду, бо ти це в школі пропустив, через те що завідував босякам які "вирвались в маскву"...
К вопросу о том, какие проблемы волнуют американцев и почему никто из них не будет в претензии к Трампу, если он не выполнит обещание "за 24 часа". Ну и заодно это к вопросу о страховой медицине, которую у нас часто пропагандируют.
Убийство Брайана Томпсона, главы крупнейшей в США медицинской страховой компании, совершенное средь бела дня в центре Нью-Йорка, произвело на Америку сильное впечатление. Но не меньше впечатляет и реакция американцев на него.
Предполагаемого убийцу стали называть героем еще до того, как его имя назвала полиция, а многие признались, что испытали если не радость, то удовлетворение, узнав о гибели страховщика-миллионера. ........ «Соболезнования? Только после предварительного одобрения страховой компании». «Причина смерти — отравление свинцом. В возмещении расходов на лечение отказано». «Извините, но эмпатия не входит в список доступных вам по страховке услуг».
Эти и еще более циничные комментарии, пародирующие типичные фразы из отказов в страховых выплатах, пользователи соцсетей оставили под статьями и видео о расследовании убийства Брайана Томпсона, которое произошло в минувшую среду, 4 декабря. ........ Дело в том, что для большинства американцев компании вроде UnitedHealth в куда большей степени символизируют не доступ к медицинской помощи, а серьезную преграду на пути к ней». ...... США тратит на здравоохранение куда больше, чем страны с сопоставимыми экономиками, но повышенные расходы не означают большую доступность или более высокое качество помощи, отмечают аналитики Peterson-KFF — НКО, которое специализируется на мониторинге и сравнительном анализе работы системы здравоохранения в США. Американцы реже посещают врачей, даже общего профиля, дольше ждут приема и быстрее выписываются из больниц, чем жители многих других развитых стран, хотя расценки на услуги для них, как правило, куда выше, чем в Европе. .......... Доля отказов в страховых выплатах у UnitedHealthcare достигает трети от всех заявок, 32% — это максимум среди страховых компаний и вдвое больше среднего для индустрии показателя ....... Невозможность оплатить медицинские долги — самая популярная причина для объявления личного банкротства в США ....... Незадолго до убийства Томпсона компания Anthem Blue Cross Blue Shield сообщила, что в 2025 году не будет оплачивать пациентам дополнительную анестезию, если операция продлится дольше, чем было запланировано и одобрено страховщиками.
Возмущение инициативой успели высказать и анестезиологи, и конгрессмены от штатов, где работает страховая компания. О решении отказаться от идеи страховая объявила на следующий день после убийства Томпсона.
fox767676 написав:из моего круга общения 90% медалистов\краснодипломников не блещут карьерой, или даже просто профессиональными успехами то же самое знакомые офицеры запаса "подустали" к моменту полномасштабной вообщем юных дарований всегда много, крепких профессионалов дефицит
А какой % не "медалистов\краснодипломников" "блещут карьерой"? И не всегда "карьера" показатель вклада человека в развитие общества.
Випустити вас всіх за кордон? І вклади видати? І може ще й нерухомість викупити...? 😳🙀😱 А ми, хто мав необережність потрапити у ЗСУ, прикриваємо увесь цей масовий виїзд? 🤔
А вас всіх туди пустять? 🤔
І/або може здавати по ~області щомісяця, і з мишебратьями вам всім буде легше, навіть виїздити не треба..? 🤔
Консенсус треба знайти перш за все у відповіді на питання "Що понад усе?"
Чи можна його знайти? Хз. Його треба мати. Вже мати відповідь і погодження в суспільстві "що понад усе". І не декларативно, а реально. Або визначитися можновладцям, знайти виконавців реальних. І просувати. Але це недемократично. Проблема.
Інакше ніяк. І шанс, як у казино. Тому казіно... і віра в лебедів, трампів і т.д.
Wirująświatła написав:У своей жены про макароны будешь спрашивать, а здесь когда люди общаются в диалог вклинивайся культурно. Без фамильярдностей.
дружина, якщо вона є - може не тільки макарони приготувати. але для тебе це мабуть недоступно... про граматику не буду, бо ти це в школі пропустив, через те що завідував босякам які "вирвались в маскву"...
Я к тебе лезу? Что тебе от меня надо? Научишься общаться приходи.
Vadim_ написав:Долярчику, я вас поважаю ,з ваших слів ви на війні були , в окопі чі 2-10 км поряд?...
І в окопах, і в бліндажах... В основному - то був за 5-7км від лінії фронту/від нуля! Але декілька разів був і в 1,5км від ворожих окопів(це десь 0,8-1км від лінії зіткнення)
І скільки разів на тиждень чі місяць було можливо прийняти теплий душ і змінити спідню білизну ?
Бувало, що і 2тижні лише на вологих салфетках... А так, то раз в тиждень мились(колись так мінялись тиждень/через/тиждень) А вже десь за рік після повномасштабки, то почали мінятись 4доби/через 4, або 3 через 3, або 2, через 2 - то відповідно і помитись могли частіше!