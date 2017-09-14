Додано: Сер 11 гру, 2024 21:50

tester7336 написав: вас же не удивляют спортивные секции? че тогда такое отторжение к тренировкам ума вас же не удивляют спортивные секции? че тогда такое отторжение к тренировкам ума

ждал этого вопроса от хотаба, ещё ж есть спорт.школы, а там постоянные соревнования, читай аналоги олимпиад. Но разница есть. В спорт.школу ходят добровольно, и можно бросить. В среднюю не всегда добровольно и бросить до 9 класса проблематично. Далее в спор.секции например по настольному теннису или шахматам у ребят примерно одинаковые ценности.То есть играть лучше всех это авторитет и престиж. Их знают в лицо, по имени, с ними хотят дружить. Автоматически статус такого игрока улетает в космос. В средней школе тех кто имел успехи (кроме спортивных) считали ботанами.Выпрашивать лучше оценку было унизительным. Были там отдельные гении в математике, языках, географии, но никакого статуса им это не придавало, разве что на контрольных они решали примеры за себя и за других.Выделиться учебой в таком классе было легко, делать домашние задания и слушать учителя. За оверзаслуги такое не канало. учителя с удовольствием завышали оценки всем, а чтобы занижали не помню. Школе нужны были показатели успеваемости. И план выполнения культурно массовых мероприятий.Потом эти отличники оказывались никому не нужны. И даже мне было немного за них обидно. Учились, старались, сидели над тетрадками а результат? Тот же вопрос и к победителям олимпиад. Ну победили, что вам это дало, как эта победа изменила вашу жизнь?