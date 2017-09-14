RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 112761127711278112791128011281>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:38

  tester7336 написав:так карьера это зачастую не про академические знания. это там познакомиться, там поговорить, там занести, там выслужиться, там присвоить себе чейто труд. так что не путайте теплое с мягким.

+100
detroytred
 
Повідомлень: 31216
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:39

  Wirująświatła написав: Учителям сверху спускали план провести олимпиаду, такие как я сразу говорили нет. Заставить оценками было невозможно (школа скорее завышала оценки, ради авторитета директора и показухи). Двоек почти не ставили.

Активисты с удовольствием выучивали несколько тем (инфа достоверная у нас тоже были олимпиады и я знаю как их выигрывали). Затем устраивалось шоу "активистов", кто то лучше подготовился кто то переволновался так и появлялись первые и не первые места.

Чтобы кто то в школе учился для себя не помню, это уже пришло в вузе. Дети учатся либо потому что им интересно (и до тех пор пока интересно), либо ради похвал родителей/учителей/оценок/честолюбия.


я от вспомнил что вы рассказывали что школа у вас была в тьмутаракини кацапской.
так что сравнивать наше тут и ваше там как бы не имеет смысла.
у нас всегда находился тот кто хочет учить предмет больше чем по программе.
вас же не удивляют спортивные секции? че тогда такое отторжение к тренировкам ума?
tester7336
 
Повідомлень: 696
З нами з: 30.06.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:42

  Успіх написав:Сьогодні тут що - засідання академіків/професорів? :D

Давайте і я своїх 5коп. вставлю/нагадаю :D

Моя дружина/вчителка - реально шарить у науці і реально здобула ДВА дипломи!
Але!!!
Але що/чого вона добилась/досягнула у житті, крім двох дітей і класного чоловіка? :D
Зарплату 10-11Кгрн?!!!
Серйозно???
І то з ДВОМА дипломами!!! Які ЧЕСНО здобула/заслужила!!!

І от собі такий "простачок" Успіх, з 9-ма класами сільської школи, не пішов навіть в "бурсу" :mrgreen: - у житті добився/досягнув, крім двох дітей і класної дружини, ще + ДВІ квартири!!!

Як так?©😁


Про кого ти , ......."простачок" Успіх,це хто ,

....це той хто бросив побратімів і пішов СЗЧ ,,,,,
а зара тут намагається зробити напомажену пику ,

...починавй жалітися
холява
2
 
Повідомлень: 4900
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4134 раз.
Подякували: 4509 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:43

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:І от собі такий "простачок" Успіх, з 9-ма класами сільської школи, не пішов навіть в "бурсу" - у житті добився/досягнув, крім двох дітей і класної дружини, ще + ДВІ квартири!!!
где наеп???

Запитайте спочатку у держслужбовців,різноманітних суддів і прочих кровосісь- звідки у них это всё??
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 11 гру, 2024 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3356
З нами з: 23.05.14
Подякував: 606 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:44

  pesikot написав:А з чого ти вирішив, що тебе за рік звільнять/підмінять ?

Хто тобі цю думку
АТОвці.
  pesikot написав:СЗЧ
- там горілочка тече©😁

От скільки ідіотам пояснювати, що догляд за кицею - це НЕ сзч!🤦🏻😁
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7250
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 957 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:44

  Wirująświatła написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Wirująświatła написав:У своей жены про макароны будешь спрашивать, а здесь когда люди общаются в диалог вклинивайся культурно. Без фамильярдностей.

дружина, якщо вона є - може не тільки макарони приготувати.
але для тебе це мабуть недоступно...
про граматику не буду, бо ти це в школі пропустив,
через те що завідував босякам які "вирвались в маскву"...

Я к тебе лезу? Что тебе от меня надо? Научишься общаться приходи.

ти що повний довбойоб?
ти в своєму брєду щось писав про макарони, якщо вже повна деменція - почитай цитату щоб пригадати.
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555 в Сер 11 гру, 2024 21:46, всього редагувалось 1 раз.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 255
З нами з: 21.05.23
Подякував: 27 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:46

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:у вас есть ценные знания которые двинули человечество вперед?
есть. но не об этом ветка. пишите в лс. пообщаемся. Не хочу превращать ветку в диалог двух форумчан. И да я не говорил что "любые знания могут двинуть человечество вперед". В каждый конкретный момент есть проблемы, которые не позволяют человечеству двигаться дальше. Знания устраняющие эти проблемы и двигают человечество.


ну тема поднята публично. зачем переходить на личку. сказали А говорите и Б.
tester7336
 
Повідомлень: 696
З нами з: 30.06.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:49

  tester7336 написав:
  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:у вас есть ценные знания которые двинули человечество вперед?
есть. но не об этом ветка. пишите в лс. пообщаемся. Не хочу превращать ветку в диалог двух форумчан. И да я не говорил что "любые знания могут двинуть человечество вперед". В каждый конкретный момент есть проблемы, которые не позволяют человечеству двигаться дальше. Знания устраняющие эти проблемы и двигают человечество.


ну тема поднята публично. зачем переходить на личку. сказали А говорите и Б.

такого дібілоїда як віталя я ще не зустрічав,
"двігає чєловєчєство впєрьод" але це сєкрєт ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 255
З нами з: 21.05.23
Подякував: 27 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:49

  Wirująświatła написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Wirująświatła написав:У своей жены про макароны будешь спрашивать, а здесь когда люди общаются в диалог вклинивайся культурно. Без фамильярдностей.

дружина, якщо вона є - може не тільки макарони приготувати.
але для тебе це мабуть недоступно...
про граматику не буду, бо ти це в школі пропустив,
через те що завідував босякам які "вирвались в маскву"...

Я к тебе лезу? Что тебе от меня надо? Научишься общаться приходи.


я тебе на всякий случай напомню .... Серегей Стасюк(уважаю) продолжение ТЕСТЕРА(очень не глупый человек ) которые выполняют твое поручение .....
Помниш Н.В. Гоголя "Вий" .... "поднимите мне веки " ..... (любимая фраза дяди Саши )
холява
2
 
Повідомлень: 4900
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4134 раз.
Подякували: 4509 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:50

  tester7336 написав:вас же не удивляют спортивные секции? че тогда такое отторжение к тренировкам ума
ждал этого вопроса от хотаба, ещё ж есть спорт.школы, а там постоянные соревнования, читай аналоги олимпиад. Но разница есть. В спорт.школу ходят добровольно, и можно бросить. В среднюю не всегда добровольно и бросить до 9 класса проблематично. Далее в спор.секции например по настольному теннису или шахматам у ребят примерно одинаковые ценности.

То есть играть лучше всех это авторитет и престиж. Их знают в лицо, по имени, с ними хотят дружить. Автоматически статус такого игрока улетает в космос. В средней школе тех кто имел успехи (кроме спортивных) считали ботанами.

Выпрашивать лучше оценку было унизительным. Были там отдельные гении в математике, языках, географии, но никакого статуса им это не придавало, разве что на контрольных они решали примеры за себя и за других.

Выделиться учебой в таком классе было легко, делать домашние задания и слушать учителя. За оверзаслуги такое не канало. учителя с удовольствием завышали оценки всем, а чтобы занижали не помню. Школе нужны были показатели успеваемости. И план выполнения культурно массовых мероприятий.

Потом эти отличники оказывались никому не нужны. И даже мне было немного за них обидно. Учились, старались, сидели над тетрадками а результат? Тот же вопрос и к победителям олимпиад. Ну победили, что вам это дало, как эта победа изменила вашу жизнь?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 гру, 2024 21:56, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26235
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 112761127711278112791128011281>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła, холява і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 77107
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 247762
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 885508
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13192)
11.12.2024 21:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.