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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 11 гру, 2024 21:38
tester7336 написав:
так карьера это зачастую не про академические знания. это там познакомиться, там поговорить, там занести, там выслужиться, там присвоить себе чейто труд. так что не путайте теплое с мягким.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 21:39
Wirująświatła написав:
Учителям сверху спускали план провести олимпиаду, такие как я сразу говорили нет. Заставить оценками было невозможно (школа скорее завышала оценки, ради авторитета директора и показухи). Двоек почти не ставили.
Активисты с удовольствием выучивали несколько тем (инфа достоверная у нас тоже были олимпиады и я знаю как их выигрывали). Затем устраивалось шоу "активистов", кто то лучше подготовился кто то переволновался так и появлялись первые и не первые места.
Чтобы кто то в школе учился для себя не помню, это уже пришло в вузе. Дети учатся либо потому что им интересно (и до тех пор пока интересно), либо ради похвал родителей/учителей/оценок/честолюбия.
я от вспомнил что вы рассказывали что школа у вас была в тьмутаракини кацапской.
так что сравнивать наше тут и ваше там как бы не имеет смысла.
у нас всегда находился тот кто хочет учить предмет больше чем по программе.
вас же не удивляют спортивные секции? че тогда такое отторжение к тренировкам ума?
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Додано: Сер 11 гру, 2024 21:42
Успіх написав:
Сьогодні тут що - засідання академіків/професорів?
Давайте і я своїх 5коп. вставлю/нагадаю
Моя дружина/вчителка - реально шарить у науці і реально здобула ДВА дипломи!
Але!!!
Але що/чого вона добилась/досягнула у житті, крім двох дітей і класного чоловіка?
Зарплату 10-11Кгрн?!!!
Серйозно???
І то з ДВОМА дипломами!!! Які ЧЕСНО здобула/заслужила!!!
І от собі такий "простачок" Успіх, з 9-ма класами сільської школи, не пішов навіть в "бурсу"
- у житті добився/досягнув, крім двох дітей і класної дружини, ще + ДВІ квартири!!!
Як так?©😁
Про кого ти , ......."простачок" Успіх,це хто ,
....це той хто бросив побратімів і пішов СЗЧ ,,,,,
а зара тут намагається зробити напомажену пику ,
...починавй жалітися
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Додано: Сер 11 гру, 2024 21:43
Wirująświatła написав: Успіх написав:
І от собі такий "простачок" Успіх, з 9-ма класами сільської школи, не пішов навіть в "бурсу" - у житті добився/досягнув, крім двох дітей і класної дружини, ще + ДВІ квартири!!
!
где наеп???
Запитайте спочатку у держслужбовців,різноманітних суддів і прочих кровосісь- звідки у них это всё??
Востаннє редагувалось Vadim_
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Додано: Сер 11 гру, 2024 21:44
pesikot написав:
А з чого ти вирішив, що тебе за рік звільнять/підмінять ?
Хто тобі цю думку
АТОвці.
pesikot написав:
СЗЧ
- там горілочка тече©😁
От скільки ідіотам пояснювати, що догляд за кицею - це НЕ сзч!🤦🏻😁
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Додано: Сер 11 гру, 2024 21:44
Wirująświatła написав: sergey_stasyuk555 написав: Wirująświatła написав:
У своей жены про макароны будешь спрашивать, а здесь когда люди общаются в диалог вклинивайся культурно. Без фамильярдностей.
дружина, якщо вона є - може не тільки макарони приготувати.
але для тебе це мабуть недоступно...
про граматику не буду, бо ти це в школі пропустив,
через те що завідував босякам які "вирвались в маскву"...
Я к тебе лезу? Что тебе от меня надо? Научишься общаться приходи.
ти що повний довбойоб?
ти в своєму брєду щось писав про макарони, якщо вже повна деменція - почитай цитату щоб пригадати.
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555
в Сер 11 гру, 2024 21:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 21:46
Wirująświatła написав: tester7336 написав:
у вас есть ценные знания которые двинули человечество вперед?
есть. но не об этом ветка. пишите в лс. пообщаемся. Не хочу превращать ветку в диалог двух форумчан. И да я не говорил что "любые знания могут двинуть человечество вперед". В каждый конкретный момент есть проблемы, которые не позволяют человечеству двигаться дальше. Знания устраняющие эти проблемы и двигают человечество.
ну тема поднята публично. зачем переходить на личку. сказали А говорите и Б.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 21:49
tester7336 написав: Wirująświatła написав: tester7336 написав:
у вас есть ценные знания которые двинули человечество вперед?
есть. но не об этом ветка. пишите в лс. пообщаемся. Не хочу превращать ветку в диалог двух форумчан. И да я не говорил что "любые знания могут двинуть человечество вперед". В каждый конкретный момент есть проблемы, которые не позволяют человечеству двигаться дальше. Знания устраняющие эти проблемы и двигают человечество.
ну тема поднята публично. зачем переходить на личку. сказали А говорите и Б.
такого дібілоїда як віталя я ще не зустрічав,
"двігає чєловєчєство впєрьод" але це сєкрєт ))
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Додано: Сер 11 гру, 2024 21:49
Wirująświatła написав: sergey_stasyuk555 написав: Wirująświatła написав:
У своей жены про макароны будешь спрашивать, а здесь когда люди общаются в диалог вклинивайся культурно. Без фамильярдностей.
дружина, якщо вона є - може не тільки макарони приготувати.
але для тебе це мабуть недоступно...
про граматику не буду, бо ти це в школі пропустив,
через те що завідував босякам які "вирвались в маскву"...
Я к тебе лезу? Что тебе от меня надо? Научишься общаться приходи.
я тебе на всякий случай напомню .... Серегей Стасюк(уважаю) продолжение ТЕСТЕРА(очень не глупый человек ) которые выполняют твое поручение .....
Помниш Н.В. Гоголя "Вий" .... "поднимите мне веки " ..... (любимая фраза дяди Саши )
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Додано: Сер 11 гру, 2024 21:50
tester7336 написав:
вас же не удивляют спортивные секции? че тогда такое отторжение к тренировкам ума
ждал этого вопроса от хотаба, ещё ж есть спорт.школы, а там постоянные соревнования, читай аналоги олимпиад. Но разница есть. В спорт.школу ходят добровольно, и можно бросить. В среднюю не всегда добровольно и бросить до 9 класса проблематично. Далее в спор.секции например по настольному теннису или шахматам у ребят примерно одинаковые ценности.
То есть играть лучше всех это авторитет и престиж. Их знают в лицо, по имени, с ними хотят дружить. Автоматически статус такого игрока улетает в космос. В средней школе тех кто имел успехи (кроме спортивных) считали ботанами.
Выпрашивать лучше оценку было унизительным. Были там отдельные гении в математике, языках, географии, но никакого статуса им это не придавало, разве что на контрольных они решали примеры за себя и за других.
Выделиться учебой в таком классе было легко, делать домашние задания и слушать учителя. За оверзаслуги такое не канало. учителя с удовольствием завышали оценки всем, а чтобы занижали не помню. Школе нужны были показатели успеваемости. И план выполнения культурно массовых мероприятий.
Потом эти отличники оказывались никому не нужны. И даже мне было немного за них обидно. Учились, старались, сидели над тетрадками а результат? Тот же вопрос и к победителям олимпиад. Ну победили, что вам это дало, как эта победа изменила вашу жизнь?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 11 гру, 2024 21:56, всього редагувалось 3 разів.
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