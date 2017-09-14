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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1127711278112791128011281>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:50

  холява написав:
  Успіх написав:Сьогодні тут що - засідання академіків/професорів? :D

Давайте і я своїх 5коп. вставлю/нагадаю :D

Моя дружина/вчителка - реально шарить у науці і реально здобула ДВА дипломи!
Але!!!
Але що/чого вона добилась/досягнула у житті, крім двох дітей і класного чоловіка? :D
Зарплату 10-11Кгрн?!!!
Серйозно???
І то з ДВОМА дипломами!!! Які ЧЕСНО здобула/заслужила!!!

І от собі такий "простачок" Успіх, з 9-ма класами сільської школи, не пішов навіть в "бурсу" :mrgreen: - у житті добився/досягнув, крім двох дітей і класної дружини, ще + ДВІ квартири!!!

Як так?©😁


Про кого ти , ......."простачок" Успіх,це хто ,

....це той хто бросив побратімів і пішов СЗЧ ,,,,,
а зара тут намагається зробити напомажену пику ,

...починавй жалітися

Холява дуже вигідно зайшов і вийшов з лав ЗСУ(інфа з його слів)
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:52

Vadim_

Вадюля ,напомни ....где я это писал ,

дуже прошу !
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:53

Парагвай-Парагвай, кого хочеш вибирай

flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 22:01

  tester7336 написав:ну тема поднята публично. зачем переходить на личку. сказали А говорите и Б.
вопрос не в личке. Я поднимал эту тему несколько раз, интереса у форумчан она не вызвала, широкого обсуждения не было. Иначе я бы замутил отдельную ветку. Поднимать ради одного вас не хочу, тем более это оффтоп. Если остались ко мне вопросы личка открыта. А что писать в общак я как нить сам разберусь, некоторые тут сидят и ждут повода для срача, зачем давать им пищу?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 22:06

  холява написав:Vadim_

Вадюля ,напомни ....где я это писал ,

дуже прошу !

Как где? , пару месяцев вдали от нуля и впенс, продолжать нюхать мозги , извращенец/маньяк?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 22:08

  холява написав:Vadim_

Вадюля ,напомни ....где я это писал ,

дуже прошу !

Это мои домыслы... , следите за остальным
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 11 гру, 2024 22:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 22:10

  Vadim_ написав:
  холява написав:Vadim_

Вадюля ,напомни ....где я это писал ,

дуже прошу !

Как где? , пару месяцев вдали от нуля и впенс, продолжать нюхать мозги , извращенец/маньяк?


Вадик ,алкоголик , я не служу в армии с начала октября 2023 года ,,,,
извини , я все прочитал .
к твоему мозгу претензий нет ,,,, потому что его нет
Востаннє редагувалось холява в Сер 11 гру, 2024 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 22:11

Було б ще потужніше!

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:І от собі такий "простачок" Успіх, з 9-ма класами сільської школи, не пішов навіть в "бурсу" - у житті добився/досягнув, крім двох дітей і класної дружини, ще + ДВІ квартири!!!
где наеп???

Ну, якщо б моя пішла в айті - то було б ще + ДВІ квартири :idea: :mrgreen:

А так, то вона 8р. пропрацювала медсестрою, а решта нанадцять років - вчителькою хімії/біології/інформатики... старших класів!
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 22:12

  Hotab написав:ЛАД


Простите, но вы порой такой бред пишете. Можете на меня в очередной раз обидеться, но так и есть.


Когда только Хотаб говорил об олимпиадах, он терпел. А когда и Фейслес, и Тестер вспомнили, стало обидно оказаться не очень умным)) Ну и начался маразм)

медаль з олімпіади по кацапській?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 22:13

Успіх

."простачок" Успіх,це хто ,

....це той хто бросив побратімів і пішов СЗЧ ,,,,,
а зара тут намагається зробити напомажену пику
холява
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  #<1 ... 1127711278112791128011281>
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