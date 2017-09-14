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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 11 гру, 2024 21:50
холява написав: Успіх написав:
Сьогодні тут що - засідання академіків/професорів?
Давайте і я своїх 5коп. вставлю/нагадаю
Моя дружина/вчителка - реально шарить у науці і реально здобула ДВА дипломи!
Але!!!
Але що/чого вона добилась/досягнула у житті, крім двох дітей і класного чоловіка?
Зарплату 10-11Кгрн?!!!
Серйозно???
І то з ДВОМА дипломами!!! Які ЧЕСНО здобула/заслужила!!!
І от собі такий "простачок" Успіх, з 9-ма класами сільської школи, не пішов навіть в "бурсу"
- у житті добився/досягнув, крім двох дітей і класної дружини, ще + ДВІ квартири!!!
Як так?©😁
Про кого ти , ......."простачок" Успіх,це хто ,
....це той хто бросив побратімів і пішов СЗЧ ,,,,,
а зара тут намагається зробити напомажену пику ,
...починавй жалітися
Холява дуже вигідно зайшов і вийшов з лав ЗСУ(інфа з його слів)
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Додано: Сер 11 гру, 2024 21:52
Vadim_
Вадюля ,напомни ....где я это писал ,
дуже прошу !
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холява
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Додано: Сер 11 гру, 2024 21:53
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flyman
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Додано: Сер 11 гру, 2024 22:01
tester7336 написав:
ну тема поднята публично. зачем переходить на личку. сказали А говорите и Б.
вопрос не в личке. Я поднимал эту тему несколько раз, интереса у форумчан она не вызвала, широкого обсуждения не было. Иначе я бы замутил отдельную ветку. Поднимать ради одного вас не хочу, тем более это оффтоп. Если остались ко мне вопросы личка открыта. А что писать в общак я как нить сам разберусь, некоторые тут сидят и ждут повода для срача, зачем давать им пищу?
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Додано: Сер 11 гру, 2024 22:06
холява написав:Vadim_
Вадюля ,напомни ....где я это писал ,
дуже прошу !
Как где? , пару месяцев вдали от нуля и впенс, продолжать нюхать мозги , извращенец/маньяк?
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Додано: Сер 11 гру, 2024 22:08
холява написав:Vadim_
Вадюля ,напомни ....где я это писал ,
дуже прошу !
Это мои домыслы... , следите за остальным
Востаннє редагувалось Vadim_
в Сер 11 гру, 2024 22:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 22:10
Vadim_ написав: холява написав:Vadim_
Вадюля ,напомни ....где я это писал ,
дуже прошу !
Как где? , пару месяцев вдали от нуля и впенс, продолжать нюхать мозги , извращенец/маньяк?
Вадик ,алкоголик , я не служу в армии с начала октября 2023 года ,,,,
извини , я все прочитал .
к твоему мозгу претензий нет ,,,, потому что его нет
Востаннє редагувалось холява
в Сер 11 гру, 2024 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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холява
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Додано: Сер 11 гру, 2024 22:11
Wirująświatła написав: Успіх написав:
І от собі такий "простачок" Успіх, з 9-ма класами сільської школи, не пішов навіть в "бурсу" - у житті добився/досягнув, крім двох дітей і класної дружини, ще + ДВІ квартири!!!
где наеп???
Ну, якщо б моя пішла в айті - то було б ще + ДВІ квартири
А так, то вона 8р. пропрацювала медсестрою, а решта нанадцять років - вчителькою хімії/біології/інформатики... старших класів!
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Додано: Сер 11 гру, 2024 22:12
Hotab написав:ЛАД
Простите, но вы порой такой бред пишете. Можете на меня в очередной раз обидеться, но так и есть.
Когда только Хотаб говорил об олимпиадах, он терпел. А когда и Фейслес, и Тестер вспомнили, стало обидно оказаться не очень умным)) Ну и начался маразм)
медаль з олімпіади по кацапській?
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Додано: Сер 11 гру, 2024 22:13
Успіх
."простачок" Успіх,це хто ,
....це той хто бросив побратімів і пішов СЗЧ ,,,,,
а зара тут намагається зробити напомажену пику
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