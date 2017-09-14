budivelnik написав:

Wirująświatła написав: tester7336 написав: у вас есть ценные знания которые двинули человечество вперед? у вас есть ценные знания которые двинули человечество вперед? есть. но не об этом ветка. пишите в лс. пообщаемся. Не хочу превращать ветку в диалог двух форумчан. И да я не говорил что "любые знания могут двинуть человечество вперед". В каждый конкретный момент есть проблемы, которые не позволяют человечеству двигаться дальше. Знания устраняющие эти проблемы и двигают человечество. есть. но не об этом ветка. пишите в лс. пообщаемся. Не хочу превращать ветку в диалог двух форумчан. И да я не говорил что "любые знания могут двинуть человечество вперед". В каждый конкретный момент есть проблемы, которые не позволяют человечеству двигаться дальше. Знания устраняющие эти проблемы и двигают человечество.

Не треба нікого рухати в ГЛОБАЛЬНОМУ масштабі..по тій простій причині , що можете зрушити не тих і не туди....Спробуйте простіше..Рухайте себе і сімю..- якщо правильно визначили напрямок і зусилля- зробили собі краще ніж іншимякщо не правильно -погіршили тільки свої можливості....І якщо так будуть робити і інші-сформується загальний вектор руху до КРАЩОГО....От це і буде ГЛОБАЛЬНИМ МАСШТАБОМ...Тобтоякщо робите все так само як і ті хто вас оточує - разом рухаєтесь туди куди хотіли.. і по великому рахунку навіть якщо трошки пішли не туди або не так швидко - не страшно, адже РОБИЛИ ТЕ ЩО САМІ ХОТІЛИ..а якщо я почну ЗМУШУВАТИ ВСІХ рухатись по тому ж алгоритму що йшов я.. - то навряд чи програш 30 років життя з виграшом десятка мільйонів гривень - ГЛОБАЛЬНО УСІМ ПІДІЙДЕ.