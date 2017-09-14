|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 11 гру, 2024 22:15
холява написав: Vadim_ написав: холява написав:Vadim_
Вадюля ,напомни ....где я это писал ,
дуже прошу !
Как где? , пару месяцев вдали от нуля и впенс, продолжать нюхать мозги , извращенец/маньяк?
Вадик ,алкоголик , я не служу в армии с начала октября 2023 года ,,,,
извини , я все прочитал .
к твоему мозгу претензий нет ,,,, потому что его нет
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3356
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 606 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 11 гру, 2024 22:21
budivelnik написав: Wirująświatła написав: tester7336 написав:
у вас есть ценные знания которые двинули человечество вперед?
есть. но не об этом ветка. пишите в лс. пообщаемся. Не хочу превращать ветку в диалог двух форумчан. И да я не говорил что "любые знания могут двинуть человечество вперед". В каждый конкретный момент есть проблемы, которые не позволяют человечеству двигаться дальше. Знания устраняющие эти проблемы и двигают человечество.
Не треба нікого рухати в ГЛОБАЛЬНОМУ масштабі..по тій простій причині , що можете зрушити не тих і не туди....
Спробуйте простіше..
Рухайте себе і сімю..- якщо правильно визначили напрямок і зусилля- зробили собі краще ніж іншим
якщо не правильно -погіршили тільки свої можливості....
І якщо так будуть робити і інші-сформується загальний вектор руху до КРАЩОГО....
От це і буде ГЛОБАЛЬНИМ МАСШТАБОМ...
Тобто
якщо робите все так само як і ті хто вас оточує - разом рухаєтесь туди куди хотіли.. і по великому рахунку навіть якщо трошки пішли не туди або не так швидко - не страшно, адже РОБИЛИ ТЕ ЩО САМІ ХОТІЛИ..
а якщо я почну ЗМУШУВАТИ ВСІХ рухатись по тому ж алгоритму що йшов я.. - то навряд чи програш 30 років життя з виграшом десятка мільйонів гривень - ГЛОБАЛЬНО УСІМ ПІДІЙДЕ.
$243 902 за 30 років,
$8130 в рік
$677.5 в місяць
знімаю сомбреру
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37502
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1592 раз.
- Подякували: 2799 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 11 гру, 2024 22:23
холява написав:Успіх
."простачок" Успіх,це хто ,
....це той хто бросив побратімів і пішов СЗЧ ,,,,,
а зара тут намагається зробити напомажену пику
Що, кожному ідіоту треба 100500раз пояснювати? >>>
Успіх написав:
.
pesikot написав:
СЗЧ
- там горілочка тече©😁
От скільки ідіотам пояснювати, що догляд за кицею - це НЕ сзч!🤦🏻😁
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7251
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 957 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
Додано: Сер 11 гру, 2024 22:24
холява написав:
Успіх
."простачок" Успіх,це хто ,
....це той хто бросив побратімів і пішов СЗЧ ,,,,,
холява, може я щось не знаю про Успіха - але про яке сзч мова?
може про таке як залужний оказався в ландоні?
чи про таке як хотаб на гвинтокрилі вже не захищає дітей африки і тут теж не літає.
чи холява якось списався/перевівся в тили.
все це "згідно діючого законодавства", чому нападки саме на Успіха?
-
sergey_stasyuk555
-
-
- Повідомлень: 255
- З нами з: 21.05.23
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 11 гру, 2024 22:27
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Ні, все не зовсім так. Є певний поріг на рівень знань, ніхто не виставить вище рівня школи учня, що взагалі не розбирається в предметі. Так само й на призові місця може просто ніхто не потрапити, хоча таких випадків не пригадую
Рассказываю.. учитель какого то там предмета сообщает. Такого то числа у нас олимпиада. Нужны добровольцы. Тишина. Не то чтобы прямо все были неуспевающие, но это лишний головняк.
В классе всегда есть контингент кто хотят оценку получше или идут "на золотую медаль" вот их и посылали. В прямом и переносном смысле. Участвовать в олимпиадах было непрестижно.
Я помню олимпиаду по английскому, команды (одногодки) сидели за столами, а мы в зале. Задавался вопрос на который часто мы знали ответы, а команды нет. Зато смешно было. Иногда такое сморозят.
Про областные республиканские не знаю ничего, наверное со всех школ туда уже могли набрать толковых.
Ви розказуєте ваші травматичні випадки про олімпіади рівня школи, я ж вам в кожному повідомленні додаю що мова про вище рівня школи: міста, району, області, республіканська.
Що ви можете про них сказати, якщо самі в тому участі принципово не брали?
Про "престижність" взагалі мови не було. Були безпосередньо плюси учневі як звільнення від відвідування уроків на час підготовки, якісь подарунки і грошові премії.
Щодо медалей я вже теж писав, більше проблем ніж вигод, через те, що здуру деякі батьки за ними полювали
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35695
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1462 раз.
- Подякували: 8091 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Сер 11 гру, 2024 22:30
flyman
медаль з олімпіади по кацапській?
Медаль від фізіогноміка Фокса , видана мушиному черепу , який за словами фокса не ізлучає інтелект. Може кліщами тягнули при народженні, може не повертали в люльці. Або падав з дивану коли черепні кістки ще не закріпились, Хз.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 11 гру, 2024 22:31, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13762
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 367 раз.
- Подякували: 2293 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Сер 11 гру, 2024 22:31
flyman написав:$243 902
за 30 років,
$8130 в рік
$677.5 в місяць
знімаю сомбреру
Звідки саме ця цифра?
І 30років - це нах таке щастя! ©🤦
7років - це ок!(норма)
Я теж трохи перебощив 11р. - хотів ще + другу квартиру...
А міг зупинитись на одній.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7251
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 957 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
Додано: Сер 11 гру, 2024 22:35
Faceless написав:
Що ви можете про них сказати, якщо самі в тому участі принципово не брали?
ничего не скажу, кроме вопроса как на них попадали? разве не через тот же вопрос учителя "кто желает?" и какая была мотивация нагрузить на себя доп.объемы информации тоже интересно.
Faceless написав:
Ви розказуєте ваші травматичні випадки про олімпіади рівня школи
я не участвовал ни в одной олимпиаде. Какие травматичные случаи, или если человек не такой как вы это автоматическая травма? В каких то викторинах участвовал но не с целью кому-то доказать какой я умный и красивый, а больше поржать и пообщаться.
Faceless написав:
звільнення від відвідування уроків на час підготовки, якісь подарунки і грошові премії.
у нас денег точно не предлагали, были какие то дипломы и медальки. Кто хотел сачкануть с уроков было 200 способов попроще, знаю за оценку соглашались. Типа выиграл/не выиграл в четверти гарантировано 4/5. Учителю надо было кого то послать. Вот и шли на должностное преступление. Но как раз за такое учителей не осуждали, все понимали сколько над ним начальства.
вообще дискуссия ушла в сторону. Если б не принудиловка, а здоровая инициатива и личные интересы (как в спортшколах) не надо было бы ни денег ни медалек. В этом был бич советской школы и по наследству перешел к украинской. Начальство хочет кем то управлять, выдумывает то что мало кому интересно, заставляет учителей это проводить. А спросить ребят может что то вам интересно? С десяток инициатив бы набралось, которые не предлагала школа. Уже не говорю чтобы с 13-14 лет ученик сам мог выбирать предметы, а в идеале школу и учителя. Всё делается по шаблонам, часто из под палки. К чему это приводит не хочу рассусоливать. Страны где школа с человеческим лицом и живут иначе.
Поздравляю вас и всех других форумчан с вашими победами в олимпиадах. Вместо того чтобы сопротивляться принудиловке вы купились на дешевые плюшки.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 11 гру, 2024 22:56, всього редагувалось 11 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26235
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2419 раз.
- Подякували: 3398 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Сер 11 гру, 2024 22:36
sergey_stasyuk555
ПОЧАТОК
холява був звільнений за віком ....на 63 році життя .(крапка , навіть добавити нема чого )
у Хоттаба зі службою все гаразд ( я за нього неможу казати , але запевняю -бойвий )
успіх - на свій розум , без наказу , без умов,
покинув бойову частину і побратимів .
Навіть не знаю що добавити . наче все сказав .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4900
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4134 раз.
- Подякували: 4509 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Сер 11 гру, 2024 22:42
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
.........
Вы обрезали мои слова.
"Кинжал" тоже считался "несбиваемым". А по ТТХ они, вроде, похожи. Основное известное отличие в разделяющихся боеголовках.
Обрезал потому, что сути они не меняют: опасность именно в неизвестности.
Теперь про "несбиваемость": проблема (и большая) в траектории - т.к. Кинжал балистический только условно, а вот Орешник падает почти отвесно...
Это точно?
довольно-таки
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8779
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 485 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24
|77107
|
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
|
|1493
|247762
|
|
|6076
|885508
|
|