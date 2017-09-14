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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 11 гру, 2024 22:42
холява написав:sergey_stasyuk555
ПОЧАТОК
холява був звільнений за віком ....на 63 році життя .(крапка , навіть добавити нема чого )
у Хоттаба зі службою все гаразд ( я за нього неможу казати , але запевняю -бойвий )
успіх - на свій розум , без наказу , без умов,
покинув бойову частину і побратимів .
Навіть не знаю що добавити . наче все сказав .
не знав про ваш вік, це зараз майже єдиний ж/б аргумент.
всі ці киці, догляди, броні, відстрочки - тимчасово.
наразі першими "на перездачу" пішли броньовані.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 22:45
холява написав:sergey_stasyuk555
ПОЧАТОК
холява був звільнений за віком ....на 63 році життя .(крапка , навіть добавити нема чого )
у Хоттаба зі службою все гаразд ( я за нього неможу казати , але запевняю -бойвий )
успіх - на свій розум , без наказу , без умов,
покинув бойову частину і побратимів .
Навіть не знаю що добавити . наче все сказав .
Що за наклеп?
Не балаболь і не балаболом будеш!©
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Додано: Сер 11 гру, 2024 22:48
Успіх
ну раз тобі нема чого балаболить ,
НАКАЗ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ У СТУДИЮ !
тількі без .... " десь загубив"
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холява
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Додано: Сер 11 гру, 2024 22:49
Успіх написав: flyman написав:$243 902
за 30 років,
$8130 в рік
$677.5 в місяць
знімаю сомбреру
Звідки саме ця цифра?
І 30років - це нах таке щастя! ©🤦
7років - це ок!(норма)
Я теж трохи перебощив 11р. - хотів ще + другу квартиру...
А міг зупинитись на одній.
цихра від будівельника
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Додано: Сер 11 гру, 2024 22:49
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Що ви можете про них сказати, якщо самі в тому участі принципово не брали?
ничего не скажу, кроме вопроса как на них попадали? разве не через тот же вопрос учителя "кто желает?" и какая была мотивация нагрузить на себя доп.объемы информации тоже интересно.
Faceless написав:
Ви розказуєте ваші травматичні випадки про олімпіади рівня школи
я не участвовал ни в одной олимпиаде. Какие травматичные случаи, или если человек не такой как вы это автоматическая травма? В каких то викторинах участвовал но не с целью кому-то доказать какой я умный и красивый, а больше поржать.
якщо ви не приймали участь, то звідки ви знаєте як воно там, на олімпіадах? тим більше тих, які за межами рівня школи? не були, ну і не були, значить досвід =0. так треба і визнавати - не був, не знаю, не маю поняття. бо виходить щось в стилі "не чітал, но осуждаю".
до речі, про мотивацію і додаткові об'єми інформації - у багатьох немає, але у вас ж є мотивація переглядати купу всіляких різних телеграм каналів?
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Додано: Сер 11 гру, 2024 22:50
холява написав:Успіх
ну раз тобі нема чого балаболить ,
НАКАЗ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ У СТУДИЮ !
тількі без .... " десь загубив"
Це Я тобі маю щось доказувати?
🤦🏻
Ти кажеш про сзч - от і надай докази!
А ні, то просто йди нах!
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Додано: Сер 11 гру, 2024 22:54
sergey_stasyuk555
його відповідь
Це Я тобі маю щось доказувати?
🤦🏻
Ти кажеш про сзч - от і надай докази!
А ні, то просто йди нах!
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холява
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Додано: Сер 11 гру, 2024 22:57
холява
Ні, ну як дуже хочеш - 10 000$ і я надам тобі фотодоказ!
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Додано: Сер 11 гру, 2024 22:57
Hotab написав:flyman
медаль з олімпіади по кацапській?
Медаль від фізіогноміка Фокса , видана мушиному черепу , який за словами фокса не ізлучає інтелект. Може кліщами тягнули при народженні, може не повертали в люльці. Або падав з дивану коли черепні кістки ще не закріпились, Хз.
Вибачте, не пам'ятаю щоби щось писав по фізіогноміці, особливо стосовно flyman
Антропологічно - так, фотографія що ви постили і на якій людина яку ви позначили flyman є яскравою ілюстрацію присутності каракалпакського (т.з. "чорні клобуки") субстрату на землях Поділля та Східної Галичини у 11-13 ст. Людина з того фото може хоч завтра йти до узбецької амбасади і вимагати репатріації до м.Нукус, каракалпакської автономії.
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