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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11278112791128011281

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 22:42

  холява написав:sergey_stasyuk555
ПОЧАТОК
холява був звільнений за віком ....на 63 році життя .(крапка , навіть добавити нема чого )
у Хоттаба зі службою все гаразд ( я за нього неможу казати , але запевняю -бойвий )
успіх - на свій розум , без наказу , без умов,
покинув бойову частину і побратимів .
Навіть не знаю що добавити . наче все сказав .

не знав про ваш вік, це зараз майже єдиний ж/б аргумент.
всі ці киці, догляди, броні, відстрочки - тимчасово.
наразі першими "на перездачу" пішли броньовані.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 22:45

  холява написав:sergey_stasyuk555
ПОЧАТОК

холява був звільнений за віком ....на 63 році життя .(крапка , навіть добавити нема чого )
у Хоттаба зі службою все гаразд ( я за нього неможу казати , але запевняю -бойвий )

успіх - на свій розум , без наказу , без умов,
покинув бойову частину і побратимів .
Навіть не знаю що добавити . наче все сказав .

Що за наклеп?

Не балаболь і не балаболом будеш!© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 22:48

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ну раз тобі нема чого балаболить ,

НАКАЗ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ У СТУДИЮ !
тількі без .... " десь загубив"
холява
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 22:49

  Успіх написав:
  flyman написав:$243 902 за 30 років,
$8130 в рік
$677.5 в місяць
знімаю сомбреру
Звідки саме ця цифра?

І 30років - це нах таке щастя! ©🤦

7років - це ок!(норма)

Я теж трохи перебощив 11р. - хотів ще + другу квартиру...
А міг зупинитись на одній.

цихра від будівельника
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 22:49

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Що ви можете про них сказати, якщо самі в тому участі принципово не брали?
ничего не скажу, кроме вопроса как на них попадали? разве не через тот же вопрос учителя "кто желает?" и какая была мотивация нагрузить на себя доп.объемы информации тоже интересно.
  Faceless написав:Ви розказуєте ваші травматичні випадки про олімпіади рівня школи
я не участвовал ни в одной олимпиаде. Какие травматичные случаи, или если человек не такой как вы это автоматическая травма? В каких то викторинах участвовал но не с целью кому-то доказать какой я умный и красивый, а больше поржать.


якщо ви не приймали участь, то звідки ви знаєте як воно там, на олімпіадах? тим більше тих, які за межами рівня школи? не були, ну і не були, значить досвід =0. так треба і визнавати - не був, не знаю, не маю поняття. бо виходить щось в стилі "не чітал, но осуждаю".
до речі, про мотивацію і додаткові об'єми інформації - у багатьох немає, але у вас ж є мотивація переглядати купу всіляких різних телеграм каналів? :D.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 22:50

  холява написав:Успіх

ну раз тобі нема чого балаболить ,

НАКАЗ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ У СТУДИЮ !
тількі без .... " десь загубив"

Це Я тобі маю щось доказувати? :shock: 🤦🏻

Ти кажеш про сзч - от і надай докази!
А ні, то просто йди нах! :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 22:54

sergey_stasyuk555

його відповідь


Це Я тобі маю щось доказувати? :shock: 🤦🏻

Ти кажеш про сзч - от і надай докази!
А ні, то просто йди нах! :lol:
холява
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 22:57

холява

Ні, ну як дуже хочеш - 10 000$ і я надам тобі фотодоказ!
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 22:57

  Hotab написав:flyman

медаль з олімпіади по кацапській?


Медаль від фізіогноміка Фокса , видана мушиному черепу , який за словами фокса не ізлучає інтелект. Може кліщами тягнули при народженні, може не повертали в люльці. Або падав з дивану коли черепні кістки ще не закріпились, Хз.


Вибачте, не пам'ятаю щоби щось писав по фізіогноміці, особливо стосовно flyman
Антропологічно - так, фотографія що ви постили і на якій людина яку ви позначили flyman є яскравою ілюстрацію присутності каракалпакського (т.з. "чорні клобуки") субстрату на землях Поділля та Східної Галичини у 11-13 ст. Людина з того фото може хоч завтра йти до узбецької амбасади і вимагати репатріації до м.Нукус, каракалпакської автономії.
fox767676
 
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