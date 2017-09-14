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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 11 гру, 2024 22:36
sergey_stasyuk555
ПОЧАТОК
холява був звільнений за віком ....на 63 році життя .(крапка , навіть добавити нема чого )
у Хоттаба зі службою все гаразд ( я за нього неможу казати , але запевняю -бойвий )
успіх - на свій розум , без наказу , без умов,
покинув бойову частину і побратимів .
Навіть не знаю що добавити . наче все сказав .
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Додано: Сер 11 гру, 2024 22:42
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
.........
Вы обрезали мои слова.
"Кинжал" тоже считался "несбиваемым". А по ТТХ они, вроде, похожи. Основное известное отличие в разделяющихся боеголовках.
Обрезал потому, что сути они не меняют: опасность именно в неизвестности.
Теперь про "несбиваемость": проблема (и большая) в траектории - т.к. Кинжал балистический только условно, а вот Орешник падает почти отвесно...
Это точно?
довольно-таки
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Додано: Сер 11 гру, 2024 22:42
холява написав:sergey_stasyuk555
ПОЧАТОК
холява був звільнений за віком ....на 63 році життя .(крапка , навіть добавити нема чого )
у Хоттаба зі службою все гаразд ( я за нього неможу казати , але запевняю -бойвий )
успіх - на свій розум , без наказу , без умов,
покинув бойову частину і побратимів .
Навіть не знаю що добавити . наче все сказав .
не знав про ваш вік, це зараз майже єдиний ж/б аргумент.
всі ці киці, догляди, броні, відстрочки - тимчасово.
наразі першими "на перездачу" пішли броньовані.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 22:45
холява написав:sergey_stasyuk555
ПОЧАТОК
холява був звільнений за віком ....на 63 році життя .(крапка , навіть добавити нема чого )
у Хоттаба зі службою все гаразд ( я за нього неможу казати , але запевняю -бойвий )
успіх - на свій розум , без наказу , без умов,
покинув бойову частину і побратимів .
Навіть не знаю що добавити . наче все сказав .
Що за наклеп?
Не балаболь і не балаболом будеш!©
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Додано: Сер 11 гру, 2024 22:48
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ну раз тобі нема чого балаболить ,
НАКАЗ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ У СТУДИЮ !
тількі без .... " десь загубив"
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Додано: Сер 11 гру, 2024 22:49
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Що ви можете про них сказати, якщо самі в тому участі принципово не брали?
ничего не скажу, кроме вопроса как на них попадали? разве не через тот же вопрос учителя "кто желает?" и какая была мотивация нагрузить на себя доп.объемы информации тоже интересно.
Faceless написав:
Ви розказуєте ваші травматичні випадки про олімпіади рівня школи
я не участвовал ни в одной олимпиаде. Какие травматичные случаи, или если человек не такой как вы это автоматическая травма? В каких то викторинах участвовал но не с целью кому-то доказать какой я умный и красивый, а больше поржать.
якщо ви не приймали участь, то звідки ви знаєте як воно там, на олімпіадах? тим більше тих, які за межами рівня школи? не були, ну і не були, значить досвід =0. так треба і визнавати - не був, не знаю, не маю поняття. бо виходить щось в стилі "не чітал, но осуждаю".
до речі, про мотивацію і додаткові об'єми інформації - у багатьох немає, але у вас ж є мотивація переглядати купу всіляких різних телеграм каналів?
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Додано: Сер 11 гру, 2024 23:01
кстаті, якщо хтось ще не в курсі - вже скасовано виключення з військового обліку по хворобі, ВЗАГАЛІ.
фраза "виключення з військового обліку" - відсутня в 402-му наказі...
жоден 59-річний паркінсон та інвалід "нє прайдьот" ))
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Додано: Сер 11 гру, 2024 23:07
холява написав: Успіх написав:холява
Ні, ну як дуже хочеш - 10 000$ і я надам тобі фотодоказ!
я не раз вже наголошував , що ти падаль .
Як так - тобі шкода якихось 10К дол?
Це ж всього лиш 1/3 твого заробітку в ЗСУ!
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Додано: Сер 11 гру, 2024 23:09
candle645 написав: холява написав:sergey_stasyuk555
ПОЧАТОК
холява був звільнений за віком ....на 63 році життя .(крапка , навіть добавити нема чого )
Вірніше пішов добровільно, знаючи що може звільнитися в будь-який момент. І звільнився саме +/- в той час, коли "порізали" доплати тиловикам...
На відміну від наприклад Фріза.
успіх - на свій розум , без наказу , без умов,
покинув бойову частину і побратимів .
Навіть не знаю що добавити . наче все сказав .
А це вже сугубо твої домисли.
Дуже жаль що стаття 151-1 Кримінального кодексу України була відмінена...
Ти все це можеж довести , чи то твої фантазії ?
Особливо про перший рік війни ,про перші бої , про перші тіжні , години .
так прям при тобі , промовив "МЕНІ ВИГІДНО " піти у ЗСУ ,прямо у піздорез , бо я звільнюсь у будь який час...?
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