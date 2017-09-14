Додано: Сер 11 гру, 2024 23:34

Wirująświatła написав: Faceless написав: Що ви можете про них сказати, якщо самі в тому участі принципово не брали? Що ви можете про них сказати, якщо самі в тому участі принципово не брали? ничего не скажу, кроме вопроса как на них попадали? разве не через тот же вопрос учителя "кто желает?" и какая была мотивация нагрузить на себя доп.объемы информации тоже интересно. Faceless написав: Ви розказуєте ваші травматичні випадки про олімпіади рівня школи Ви розказуєте ваші травматичні випадки про олімпіади рівня школи я не участвовал ни в одной олимпиаде. Какие травматичные случаи, или если человек не такой как вы это автоматическая травма? В каких то викторинах участвовал но не с целью кому-то доказать какой я умный и красивый, а больше поржать и пообщаться. Faceless написав: звільнення від відвідування уроків на час підготовки, якісь подарунки і грошові премії. звільнення від відвідування уроків на час підготовки, якісь подарунки і грошові премії. у нас денег точно не предлагали, были какие то дипломы и медальки. Кто хотел сачкануть с уроков было 200 способов попроще, знаю за оценку соглашались. Типа выиграл/не выиграл в четверти гарантировано 4/5. Учителю надо было кого то послать. Вот и шли на должностное преступление. Но как раз за такое учителей не осуждали, все понимали сколько над ним начальства.



вообще дискуссия ушла в сторону. Если б не принудиловка, а здоровая инициатива и личные интересы (как в спортшколах) не надо было бы ни денег ни медалек. В этом был бич советской школы и по наследству перешел к украинской. Начальство хочет кем то управлять, выдумывает то что мало кому интересно, заставляет учителей это проводить. А спросить ребят может что то вам интересно? С десяток инициатив бы набралось, которые не предлагала школа. Уже не говорю чтобы с 13-14 лет ученик сам мог выбирать предметы, а в идеале школу и учителя. Всё делается по шаблонам, часто из под палки. К чему это приводит не хочу рассусоливать. Страны где школа с человеческим лицом и живут иначе.



Поздравляю вас и всех других форумчан с вашими победами в олимпиадах. Вместо того чтобы сопротивляться принудиловке вы купились на дешевые плюшки. ничего не скажу, кроме вопроса как на них попадали? разве не через тот же вопрос учителя "кто желает?" и какая была мотивация нагрузить на себя доп.объемы информации тоже интересно.я не участвовал ни в одной олимпиаде. Какие травматичные случаи, или если человек не такой как вы это автоматическая травма? В каких то викторинах участвовал но не с целью кому-то доказать какой я умный и красивый, а больше поржать и пообщаться.у нас денег точно не предлагали, были какие то дипломы и медальки. Кто хотел сачкануть с уроков было 200 способов попроще, знаю за оценку соглашались. Типа выиграл/не выиграл в четверти гарантировано 4/5. Учителю надо было кого то послать. Вот и шли на должностное преступление. Но как раз за такое учителей не осуждали, все понимали сколько над ним начальства.вообще дискуссия ушла в сторону. Если б не принудиловка, а здоровая инициатива и личные интересы (как в спортшколах) не надо было бы ни денег ни медалек. В этом был бич советской школы и по наследству перешел к украинской. Начальство хочет кем то управлять, выдумывает то что мало кому интересно, заставляет учителей это проводить. А спросить ребят может что то вам интересно? С десяток инициатив бы набралось, которые не предлагала школа. Уже не говорю чтобы с 13-14 лет ученик сам мог выбирать предметы, а в идеале школу и учителя. Всё делается по шаблонам, часто из под палки. К чему это приводит не хочу рассусоливать. Страны где школа с человеческим лицом и живут иначе.Поздравляю вас и всех других форумчан с вашими победами в олимпиадах. Вместо того чтобы сопротивляться принудиловке вы купились на дешевые плюшки.

Про якусь принуділовку то чисто ваша особиста вигадка. При тому, що з ваших же слів ви в цьому участі не брали, але чогось вирішили, що краще всіх знаєте, як це працює.Не знаю нікого, хто б брав участь в олімпіадах і предмет був би йому не цікавий і не було б мотивації. Тож мова саме про те, що цікаво. А я брав участь не по одному предмету.В старших класах я сам перевівся в фізмат ліцей, в новій школі був власний парламент, наш клас двічі міняв собі викладача, бо було певне самоврядування і була можливість проголосувати і керівництво школи дослухалося.Щодо вільного відвідування і "сачкануть с уроков". При підготовці до республіканської олімпіади давалося кілька тижнів (може місяць, я вже точно не скажу) вільного відвідування уроків. І це легально і без можливих негативних наслідків. За перемоги на олімпіадах 3 і 4 рівня давали премії в кінці року, за республіканську сума порівнювана з зарплатою на ті часи.Що власне мені то врешті дало - я отримав запрошення від ВУЗу поступити на будь який факультет, який я виберу. Мені то було важливо, на той момент фінансові можливості у сімʼї були вельми скромні.Але хочете вірити, що то все профанація і я і інші прогнулися під принуділовку - та заради бога, аби були здорові.