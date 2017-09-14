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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 11 гру, 2024 23:21
sergey_stasyuk555 написав:
кстаті, якщо хтось ще не в курсі - вже скасовано виключення з військового обліку по хворобі, ВЗАГАЛІ
.
фраза "виключення з військового обліку" - відсутня в 402-му наказі...
жоден 59-річний паркінсон та інвалід "нє прайдьот" ))
Розумієш , пане Сергій , тут усі полагаються на свої фантазії , які відірвані від сьогодення .
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Додано: Сер 11 гру, 2024 23:30
холява написав:
його відповідь
Це Я тобі маю щось доказувати?
🤦🏻
Ти кажеш про сзч - от і надай докази!
ну якби є презумпція невинуватості Успіха і ти не правий ))
"по лєгєнді" - догляд.
я не маю інфо, що Успіх в сзч - тому в це не вірю.
зараз по статі сзч №407 пункт 5 - тюряга до 10 років, за вбивство можуть менше дати.
такі ж строки давності, хз чому всі хто в сзч "на расслабоні".
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Додано: Сер 11 гру, 2024 23:30
Успіх
Табакі , я тебе змушу писати на твоему улюбленому форумі " про Львівьску недвігу "
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Додано: Сер 11 гру, 2024 23:34
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Що ви можете про них сказати, якщо самі в тому участі принципово не брали?
ничего не скажу, кроме вопроса как на них попадали? разве не через тот же вопрос учителя "кто желает?" и какая была мотивация нагрузить на себя доп.объемы информации тоже интересно.
Faceless написав:
Ви розказуєте ваші травматичні випадки про олімпіади рівня школи
я не участвовал ни в одной олимпиаде. Какие травматичные случаи, или если человек не такой как вы это автоматическая травма? В каких то викторинах участвовал но не с целью кому-то доказать какой я умный и красивый, а больше поржать и пообщаться.
Faceless написав:
звільнення від відвідування уроків на час підготовки, якісь подарунки і грошові премії.
у нас денег точно не предлагали, были какие то дипломы и медальки. Кто хотел сачкануть с уроков было 200 способов попроще, знаю за оценку соглашались. Типа выиграл/не выиграл в четверти гарантировано 4/5. Учителю надо было кого то послать. Вот и шли на должностное преступление. Но как раз за такое учителей не осуждали, все понимали сколько над ним начальства.
вообще дискуссия ушла в сторону. Если б не принудиловка, а здоровая инициатива и личные интересы (как в спортшколах) не надо было бы ни денег ни медалек. В этом был бич советской школы и по наследству перешел к украинской. Начальство хочет кем то управлять, выдумывает то что мало кому интересно, заставляет учителей это проводить. А спросить ребят может что то вам интересно? С десяток инициатив бы набралось, которые не предлагала школа. Уже не говорю чтобы с 13-14 лет ученик сам мог выбирать предметы, а в идеале школу и учителя. Всё делается по шаблонам, часто из под палки. К чему это приводит не хочу рассусоливать. Страны где школа с человеческим лицом и живут иначе.
Поздравляю вас и всех других форумчан с вашими победами в олимпиадах. Вместо того чтобы сопротивляться принудиловке вы купились на дешевые плюшки.
Про якусь принуділовку то чисто ваша особиста вигадка. При тому, що з ваших же слів ви в цьому участі не брали, але чогось вирішили, що краще всіх знаєте, як це працює.
Не знаю нікого, хто б брав участь в олімпіадах і предмет був би йому не цікавий і не було б мотивації. Тож мова саме про те, що цікаво. А я брав участь не по одному предмету.
В старших класах я сам перевівся в фізмат ліцей, в новій школі був власний парламент, наш клас двічі міняв собі викладача, бо було певне самоврядування і була можливість проголосувати і керівництво школи дослухалося.
Щодо вільного відвідування і "сачкануть с уроков". При підготовці до республіканської олімпіади давалося кілька тижнів (може місяць, я вже точно не скажу) вільного відвідування уроків. І це легально і без можливих негативних наслідків. За перемоги на олімпіадах 3 і 4 рівня давали премії в кінці року, за республіканську сума порівнювана з зарплатою на ті часи.
Що власне мені то врешті дало - я отримав запрошення від ВУЗу поступити на будь який факультет, який я виберу. Мені то було важливо, на той момент фінансові можливості у сімʼї були вельми скромні.
Але хочете вірити, що то все профанація і я і інші прогнулися під принуділовку - та заради бога, аби були здорові.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 23:38
sergey_stasyuk555
.....розумієш я багато чого бачив , ..
.....і на війні і у житті ..
але коли недоумки починають вигадувати якись опиздикуловаті думки , думаючи що вони правда у останній інстанції й не розуміють що кажуть , мені лячно .
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Додано: Сер 11 гру, 2024 23:39
Wirująświatła написав:
Но разница есть. В спорт.школу ходят добровольно, можно выбрать вид спорта, тренера и всегда можно бросить. Поэтому хороших учеников там ценят
.
В среднюю шк. ходят не всегда добровольно и бросить до 9 класса проблематично.
Далее в спор.секции (например по настольному теннису или шахматам) у ребят примерно одинаковые ценности. То есть играть лучше всех это авторитет и престиж. Их знают в лицо, по имени, с ними хотят дружить. Автоматически статус такого игрока улетает в космос. В средней школе тех кто имел успехи (кроме спортивных) считали ботанами.
такие школы у нас называли - для трудных детей...
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Додано: Сер 11 гру, 2024 23:44
Успіх написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
І от собі такий "простачок" Успіх, з 9-ма класами сільської школи, не пішов навіть в "бурсу" - у житті добився/досягнув, крім двох дітей і класної дружини, ще + ДВІ квартири!!!
где наеп???
Ну, якщо б моя пішла в айті - то було б ще + ДВІ квартири
А так, то вона 8р. пропрацювала медсестрою, а решта нанадцять років - вчителькою хімії/біології/інформатики... старших класів!
якби вона пішла в айті то кинула б тебе забравши дітей і сидів би ти у розбитого корита а не з двума квартирами
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Додано: Сер 11 гру, 2024 23:47
Faceless написав:
Але хочете вірити, що то все профанація і я і інші прогнулися під принуділовку - та заради бога, аби були здорові.
зачем мне это? я описал то что видел, прочёл как было у вас, наш опыт очень разный поэтому и отношение к таким вещам разное.
Faceless написав:
При тому, що з ваших же слів ви в цьому участі не брали, але чогось вирішили, що краще всіх знаєте, як це працює.
где я писал про лучше всех? ни разу не слышал про выбор учениками предметов, тема поднималась многократно.
с 2027г. будет такая опция
В Україні з 2027-го року впроваджують 12-річне навчання для школярів. На думку Міносвіти, такий крок допоможе дітям здобувати освіту по-європейськи.
Навчальна програма для старшокласників складатиметься з основних предметів, обов’язкових за профілем та дисциплін на вибір.
"Вибір уже починається з 10-го класу, тобто в 10-му класі ми маємо 33% від загальної кількості годин на вибір учнів. В 11-12-му класі кількість цих годин збільшується. До прикладу, в 11-му класі – це половина від загальної кількості годин, а в 12-му класі – це більше половини, 66% годин, коли учень може вибирати", — розповів заступник міністра освіти і науки України.
пока такого нет остается принудиловка. Класса я 9го я точно знал что химия меня не интересует. Зачем было принуждать её посещать. Кому то не заходит математика. Другим языки. В чём смысл принудиловки? Смысл в том что если какой то учитель неадекватный его предмет перестанут посещать, а это может быть чья то родственница. Или "почётный педагог с 50л стажем".
Faceless написав:
. Тож мова саме про те, що цікаво.
в этом плане вам респект. Нас в 13-16 учеба интересовала меньше всего. В педагогической психологии цетральная проблема - мотивация к учёбе. По дефолту учеников которые были бы мотивированы учиться в школах не большинство. В вузе ситуация другая, там серьёзная нагрузка и если учиться не хочешь тянуть нет смысла. У нас со 100 чел. потока до конца 5 курса дошло чуть более 40. Многие ушли с дипломом бакалавра.
Faceless написав:
Що власне мені то врешті дало - я отримав запрошення від ВУЗу поступити на будь який факультет, який я виберу.
это хорошая мотивация, не слышал чтобы кто то с моего класса подобными опциями пользовался. Зато полкласса поступили в пед.институт. Потому что туда (кроме иняза) не было конкурса и брали всех.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 12 гру, 2024 00:13, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 23:58
холява написав: sergey_stasyuk555 написав:
кстаті, якщо хтось ще не в курсі - вже скасовано виключення з військового обліку по хворобі, ВЗАГАЛІ
.
фраза "виключення з військового обліку" - відсутня в 402-му наказі...
жоден 59-річний паркінсон та інвалід "нє прайдьот" ))
Розумієш , пане Сергій , тут усі полагаються на свої фантазії , які відірвані від сьогодення .
я теж іноді люблю фантазувати, це притаманно більшості людей, віра в краще і все таке...
процитую Дейнегу:
Я спочатку думав що це жарт, але ні. Наші політичні квадробери знову оживились і бігають з ідеєю виборів в наступному році. Визначаються хто з ким і проти кого буде і тд. Дивовижна просто відірваність від реальності.
Причому часто це ті самі люди, які ще недавно бігали з такою ж безпідставною вірою в контрнаступ чи швидку перемогу.
Не буде ніяких виборів, пацани, дівчата і ті хто не визначився. Запамʼятайте цей твіт, блд. Буде війна, холодна і мокра, довга і зла. І ми її, наразі, не виграємо
єдине з чим не погоджуюсь - до слова "виборів" він забув додати рпв, мінськ5, мирна угода, перемога над рашкою і т.д. про що люди мріють...
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Додано: Чет 12 гру, 2024 00:05
Прохожий написав: ЛАД написав: Hotab написав:
........
Когда только Хотаб говорил об олимпиадах, он терпел. А когда и Фейслес, и Тестер вспомнили, стало обидно оказаться не очень умным)) Ну и начался маразм)
Не так.
Там с самого начала разговора было абсолютное неуважение к знаниям. И на работе "выпускники вузов" ему попадаются какие-то совсем уж калечные - не умеют даже "смывать за собой в туалете".Какие-то неизжитые школьные комплексы. Тяжёлое детство.
Видимо, в школе с учёбой было совсем плохо.
- закрыли фотокружок
- после коммерческого педа не взяли школьным психологом
хотя взяли в отдел кадров "на комбинат" где учил кандидатов смывать воду в унитазе, и да, "стол был рядом с технологом"...
"бунтарство" в школе таки дало результаты
Невдало він сьогодні тригернувся на Олімпіади Фейслеса і Тестера (ну а вибір мене в якості обʼєкта свого невдоволення, для чого витягнув десь з історії мій старий пост про призові місця на обласних - то взагалі удар ногою з розмаху в штангу).
Не врахував, що це не кідстаф, і тут цінують розумних людей, а не віталіків безграмотних - мамкиних бунтарів.
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