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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11279112801128111282

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 00:16

  Hotab написав:і тут цінують розумних людей, а не віталіків безграмотних - мамкиних бунтарів.
ты каким был таким и остался тупорылым тролем с нулевыми коммуникативными навыками. триггернулся как раз ты, похваставшись победами на олимпиадах. А когда я написал что вместо тебя там победил бы кто угодно (такая система, не может быть олимпиада без победителя, даже если у всех участников средненький уровень) ты обосрался. Думал все аху... заценят это единственное твоё достижение?
  Hotab написав:тут цінують розумних людей,
не помню чтобы ты кроме перехода на личности и проекций на других форумчан своих комплексов что то умное написал
Wirująświatła
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  #<1 ... 11279112801128111282
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