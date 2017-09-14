Hotab написав:
і тут цінують розумних людей, а не віталіків безграмотних - мамкиних бунтарів.
ты каким был таким и остался тупорылым тролем с нулевыми коммуникативными навыками. триггернулся как раз ты, похваставшись победами на олимпиадах. А когда я написал что вместо тебя там победил бы кто угодно (такая система, не может быть олимпиада без победителя, даже если у всех участников средненький уровень) ты обосрался. Думал все аху... заценят это единственное твоё достижение?
Hotab написав:
тут цінують розумних людей,
не помню чтобы ты кроме перехода на личности и проекций на других форумчан своих комплексов что то умное написал