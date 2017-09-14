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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 11 гру, 2024 23:21
sergey_stasyuk555 написав:
кстаті, якщо хтось ще не в курсі - вже скасовано виключення з військового обліку по хворобі, ВЗАГАЛІ
.
фраза "виключення з військового обліку" - відсутня в 402-му наказі...
жоден 59-річний паркінсон та інвалід "нє прайдьот" ))
Розумієш , пане Сергій , тут усі полагаються на свої фантазії , які відірвані від сьогодення .
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Додано: Сер 11 гру, 2024 23:30
холява написав:
його відповідь
Це Я тобі маю щось доказувати?
🤦🏻
Ти кажеш про сзч - от і надай докази!
ну якби є презумпція невинуватості Успіха і ти не правий ))
"по лєгєнді" - догляд.
я не маю інфо, що Успіх в сзч - тому в це не вірю.
зараз по статі сзч №407 пункт 5 - тюряга до 10 років, за вбивство можуть менше дати.
такі ж строки давності, хз чому всі хто в сзч "на расслабоні".
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Додано: Сер 11 гру, 2024 23:34
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Що ви можете про них сказати, якщо самі в тому участі принципово не брали?
ничего не скажу, кроме вопроса как на них попадали? разве не через тот же вопрос учителя "кто желает?" и какая была мотивация нагрузить на себя доп.объемы информации тоже интересно.
Faceless написав:
Ви розказуєте ваші травматичні випадки про олімпіади рівня школи
я не участвовал ни в одной олимпиаде. Какие травматичные случаи, или если человек не такой как вы это автоматическая травма? В каких то викторинах участвовал но не с целью кому-то доказать какой я умный и красивый, а больше поржать и пообщаться.
Faceless написав:
звільнення від відвідування уроків на час підготовки, якісь подарунки і грошові премії.
у нас денег точно не предлагали, были какие то дипломы и медальки. Кто хотел сачкануть с уроков было 200 способов попроще, знаю за оценку соглашались. Типа выиграл/не выиграл в четверти гарантировано 4/5. Учителю надо было кого то послать. Вот и шли на должностное преступление. Но как раз за такое учителей не осуждали, все понимали сколько над ним начальства.
вообще дискуссия ушла в сторону. Если б не принудиловка, а здоровая инициатива и личные интересы (как в спортшколах) не надо было бы ни денег ни медалек. В этом был бич советской школы и по наследству перешел к украинской. Начальство хочет кем то управлять, выдумывает то что мало кому интересно, заставляет учителей это проводить. А спросить ребят может что то вам интересно? С десяток инициатив бы набралось, которые не предлагала школа. Уже не говорю чтобы с 13-14 лет ученик сам мог выбирать предметы, а в идеале школу и учителя. Всё делается по шаблонам, часто из под палки. К чему это приводит не хочу рассусоливать. Страны где школа с человеческим лицом и живут иначе.
Поздравляю вас и всех других форумчан с вашими победами в олимпиадах. Вместо того чтобы сопротивляться принудиловке вы купились на дешевые плюшки.
Про якусь принуділовку то чисто ваша особиста вигадка. При тому, що з ваших же слів ви в цьому участі не брали, але чогось вирішили, що краще всіх знаєте, як це працює.
Не знаю нікого, хто б брав участь в олімпіадах і предмет був би йому не цікавий і не було б мотивації. Тож мова саме про те, що цікаво. А я брав участь не по одному предмету.
В старших класах я сам перевівся в фізмат ліцей, в новій школі був власний парламент, наш клас двічі міняв собі викладача, бо було певне самоврядування і була можливість проголосувати і керівництво школи дослухалося.
Щодо вільного відвідування і "сачкануть с уроков". При підготовці до республіканської олімпіади давалося кілька тижнів (може місяць, я вже точно не скажу) вільного відвідування уроків. І це легально і без можливих негативних наслідків. За перемоги на олімпіадах 3 і 4 рівня давали премії в кінці року, за республіканську сума порівнювана з зарплатою на ті часи.
Що власне мені то врешті дало - я отримав запрошення від ВУЗу поступити на будь який факультет, який я виберу. Мені то було важливо, на той момент фінансові можливості у сімʼї були вельми скромні.
Але хочете вірити, що то все профанація і я і інші прогнулися під принуділовку - та заради бога, аби були здорові.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 23:39
Wirująświatła написав:
Но разница есть. В спорт.школу ходят добровольно, можно выбрать вид спорта, тренера и всегда можно бросить. Поэтому хороших учеников там ценят
.
В среднюю шк. ходят не всегда добровольно и бросить до 9 класса проблематично.
Далее в спор.секции (например по настольному теннису или шахматам) у ребят примерно одинаковые ценности. То есть играть лучше всех это авторитет и престиж. Их знают в лицо, по имени, с ними хотят дружить. Автоматически статус такого игрока улетает в космос. В средней школе тех кто имел успехи (кроме спортивных) считали ботанами.
такие школы у нас называли - для трудных детей...
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Додано: Сер 11 гру, 2024 23:44
Успіх написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
І от собі такий "простачок" Успіх, з 9-ма класами сільської школи, не пішов навіть в "бурсу" - у житті добився/досягнув, крім двох дітей і класної дружини, ще + ДВІ квартири!!!
где наеп???
Ну, якщо б моя пішла в айті - то було б ще + ДВІ квартири
А так, то вона 8р. пропрацювала медсестрою, а решта нанадцять років - вчителькою хімії/біології/інформатики... старших класів!
якби вона пішла в айті то кинула б тебе забравши дітей і сидів би ти у розбитого корита а не з двума квартирами
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Додано: Сер 11 гру, 2024 23:47
Faceless написав:
Але хочете вірити, що то все профанація і я і інші прогнулися під принуділовку - та заради бога, аби були здорові.
зачем мне это? я описал то что видел, прочёл как было у вас, наш опыт очень разный поэтому и отношение к таким вещам разное.
Faceless написав:
При тому, що з ваших же слів ви в цьому участі не брали, але чогось вирішили, що краще всіх знаєте, як це працює.
где я писал про лучше всех? ни разу не слышал про выбор учениками предметов, тема поднималась многократно.
с 2027г. будет такая опция
В Україні з 2027-го року впроваджують 12-річне навчання для школярів. На думку Міносвіти, такий крок допоможе дітям здобувати освіту по-європейськи.
Навчальна програма для старшокласників складатиметься з основних предметів, обов’язкових за профілем та дисциплін на вибір.
"Вибір уже починається з 10-го класу, тобто в 10-му класі ми маємо 33% від загальної кількості годин на вибір учнів. В 11-12-му класі кількість цих годин збільшується. До прикладу, в 11-му класі – це половина від загальної кількості годин, а в 12-му класі – це більше половини, 66% годин, коли учень може вибирати", — розповів заступник міністра освіти і науки України.
пока такого нет остается принудиловка. Класса я 9го я точно знал что химия меня не интересует. Зачем было принуждать её посещать. Кому то не заходит математика. Другим языки. В чём смысл принудиловки? Смысл в том что если какой то учитель неадекватный его предмет перестанут посещать, а это может быть чья то родственница. Или "почётный педагог с 50л стажем".
Faceless написав:
. Тож мова саме про те, що цікаво.
в этом плане вам респект. Нас в 13-16 учеба интересовала меньше всего. В педагогической психологии цетральная проблема - мотивация к учёбе. По дефолту учеников которые были бы мотивированы учиться в школах не большинство. В вузе ситуация другая, там серьёзная нагрузка и если учиться не хочешь тянуть нет смысла. У нас со 100 чел. потока до конца 5 курса дошло чуть более 40. Многие ушли с дипломом бакалавра.
Faceless написав:
Що власне мені то врешті дало - я отримав запрошення від ВУЗу поступити на будь який факультет, який я виберу.
это хорошая мотивация, не слышал чтобы кто то с моего класса подобными опциями пользовался. Зато полкласса поступили в пед.институт. Потому что туда (кроме иняза) не было конкурса и брали всех.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 12 гру, 2024 00:13, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 23:58
холява написав: sergey_stasyuk555 написав:
кстаті, якщо хтось ще не в курсі - вже скасовано виключення з військового обліку по хворобі, ВЗАГАЛІ
.
фраза "виключення з військового обліку" - відсутня в 402-му наказі...
жоден 59-річний паркінсон та інвалід "нє прайдьот" ))
Розумієш , пане Сергій , тут усі полагаються на свої фантазії , які відірвані від сьогодення .
я теж іноді люблю фантазувати, це притаманно більшості людей, віра в краще і все таке...
процитую Дейнегу:
Я спочатку думав що це жарт, але ні. Наші політичні квадробери знову оживились і бігають з ідеєю виборів в наступному році. Визначаються хто з ким і проти кого буде і тд. Дивовижна просто відірваність від реальності.
Причому часто це ті самі люди, які ще недавно бігали з такою ж безпідставною вірою в контрнаступ чи швидку перемогу.
Не буде ніяких виборів, пацани, дівчата і ті хто не визначився. Запамʼятайте цей твіт, блд. Буде війна, холодна і мокра, довга і зла. І ми її, наразі, не виграємо
єдине з чим не погоджуюсь - до слова "виборів" він забув додати рпв, мінськ5, мирна угода, перемога над рашкою і т.д. про що люди мріють...
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Додано: Чет 12 гру, 2024 00:46
Faceless написав:
.........Ви розказуєте ваші травматичні випадки про олімпіади рівня школи, я ж вам в кожному повідомленні додаю що мова про вище рівня школи: міста, району, області, республіканська.
Що ви можете про них сказати, якщо самі в тому участі принципово не брали?
Про "престижність" взагалі мови не було. Були безпосередньо плюси учневі як звільнення від відвідування уроків на час підготовки, якісь подарунки і грошові премії
.
Щодо медалей я вже теж писав, більше проблем ніж вигод, через те, що здуру деякі батьки за ними полювали
В моё время такого не было. Ну, может, при подготовке к международным олимпиадам.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 00:56
ЛАД написав: Faceless написав:
.........Ви розказуєте ваші травматичні випадки про олімпіади рівня школи, я ж вам в кожному повідомленні додаю що мова про вище рівня школи: міста, району, області, республіканська.
Що ви можете про них сказати, якщо самі в тому участі принципово не брали?
Про "престижність" взагалі мови не було. Були безпосередньо плюси учневі як звільнення від відвідування уроків на час підготовки, якісь подарунки і грошові премії
.
Щодо медалей я вже теж писав, більше проблем ніж вигод, через те, що здуру деякі батьки за ними полювали
В моё время такого не было. Ну, может, при подготовке к международным олимпиадам.
Я насправді не можу на 100% сказати, то таке загальне розпорядження чи то просто по ініціативі школи було, мене ці деталі не цікавили. Але цей факт мені подобався найбільше, фактично більшу частину року вдавалося ходити тільки на ті предмети, що мені були цікаві. Класному керівнику то мабуть не дуже подобалося, бо її предмет в цей список не попадав, але обурення була не виказувала. Але ж прогнувся під принуділовку, кажуть
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Додано: Чет 12 гру, 2024 01:00
Faceless написав:
Але ж прогнувся під принуділовку, кажуть
вы не ходили значит все не ходили, да? Вам удалось отпетлять но принудиловка никуда не делась и накроет следующего за вами. Так что ошибки нет. Просто ваш случай под мое описание не подпадает. У нас были ученики типа болеющие, с кучей справок, они ходили в школу когда хотели.
Очень удобно месяц не ходит потом выучит урок придет его спросят, получит свою "5" и снова месяц не ходит.
Тоже петляли от принудиловки. Не было бы принудиловки не было бы и решений как надо петлять.
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