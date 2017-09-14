Додано: Чет 12 гру, 2024 01:55

Зустрічався з одногрупниками за рюмкою чаю. Одного не бачив з самого випуску (більше 25 років), іншого в 2017 на перенавчанні на Намиві. Сам в Києві також зараз рідко буваю.

Без деталей, але обидва на найвищих посадах винищувальної авіації держави.

Якихось секретів тут не буду писати, скажу що ворог і так знає.

Окрім отого одного Ф16 , про який всі тут знають, більше втрат не було. Ні в повітрі, ні на землі. Кацапи брешуть.

Машини дислокуються на далеко не одному аеродромі, не під відкритим небом, дуже багато високоякісних макетів. Якість така, що поряд стоячи не відрізниш.

Машина хоч і перших версій, але у неї радар (РЛС) на порядок краща , ніж в наших найсвіжіших (модернізованих) Міг-29. Якщо б дали найновіший Ф16 , блок 70 чи блок 72, то це був би реальний геймченжер. А зараз нічого протиставити КАБам не можуть. Вздовж кордону стоять С400, наблизитись не можна. А наявні 120-ті ракети не дістають (вони теж не найдальші, бо і РЛС не найновіша).

Ф16 відмінно бачить і збиває як крилату ракету, так і Щахеда в основному з першої атаки. Міг29 може зробити. 8-9 захОдів і не збити Шахеда.

По всьому світу в кількох країнах пілоти вчаться. Методика дещо різна, і це поганенько, але як є.

Віковий ценз в основному до 30 років.

По ЗРК підтвердили що я знав раніше , бо спілкувався: всі екіпажі ЗРК повністю українські, іноземців нема.

По літакам - пілоти всі українські, інженерний склад поки що не без допомоги. .

Будуть і Міражі, і не тільки (тут я натякаю на невеликих мисливців на Шахедів).

З поганого - влітку загинув ще один одногрупник на міг29. Сам себе завіз в землю на пілотажі, в центрі держави, далеко від фронту.

Звично жалілись на бюрократію, маразм , особливо в контексті, що пілоти часто в підпорядкуванні ППО- ників, бо вони одна структура і в верхніх штабах часто командують саме вони. Звільнитись хочуть , на винищувачах в такому віці дуже важко, а повністю штабними ставати зрозуміло що не хочуть, але саме у них підстав для звільнення нема.

З того що можна тут написати - це все.