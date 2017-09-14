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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11280112811128211283>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 01:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Але ж прогнувся під принуділовку, кажуть
вы не ходили значит все не ходили, да? Вам удалось отпетлять но принудиловка никуда не делась и накроет следующего за вами. Так что ошибки нет. Просто ваш случай под мое описание не подпадает.
Кого накриє, наступного олімпіадника? Так звичайного школяра куди більше накриває.
І це ще краще стало, що на паради типу 9 травня більше школярів не ганяють (хоча звісно то можна було ігнорити), і ніби остаточно зникла ідіотська тема як "літня практика" (хоча, і тоді її можна було ігнорувати, але на мізки б капали точно і вимагали б батьків привести для розʼяснювальних бесід).
І ще додам. На жодну олімпіаду з мого досвіду за кілька років участі не запрошували в стилі оголошення в класі "а хто бажає". Вчитель сам знає кого цікавить предмет і хто його знає і пропонував то особисто. І жодного разу я не бачив "шкільного" етапу, знаю що якось формально їх оформлювали, але по факту на то не витрачали час. На рівні школи були всілякі вікторини чи конкурси, було і там брав участь але в молодших класах, а потім мене вернуло від заходів "масовиків-затєйників" і він них самих, і досі терпіти не можу всіх цих колективістів-ініціативщиків з дебільними заходами, конкурсами, піснями, плясками, сценками і концертами.
Доречі інша категорія хто міг регулярно відкосить від уроків умовно легально - кавеенщики. Але мені таке було не цікаво
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 01:20

Faceless

насправді не можу на 100% сказати, то таке загальне розпорядження чи то просто по ініціативі школи було, мене ці деталі не цікавили. Але цей факт мені подобався найбільше, фактично більшу частину року вдавалося ходити тільки на ті предмети, що мені були цікаві. Класному керівнику то мабуть не дуже подобалося, бо її предмет в цей список не попадав, але обурення була не виказувала. Але ж прогнувся під принуділовку, кажуть :mrgreen:


Високі місця на олімпіадах давали різноманітні переваги.
Звичайно що в учительській обговорювалось все після повернення учнів (а звичайно з ними їздив супроводжувати вчитель зі школи) олімпіади. Досягнуті результати , помилки (якщо вчитель був з цього предмету). І по факту виходило, що я дуже не любив в середніх і навіть частково старших класах російську і українську літературу Це пізніше , коли став зрілішим, я прочитав ті всі Анни Кареніни, того ж Булгакова, який в школі був зарано ще.
Так до чого я,. Вчителі знали про успіхи не з їх предмету і пробачали деякі речі олімпійцям. І по чому-чому, а по літературам у мене пʼятірка була натягнута. Проте я і не сунув свій ніс у ВУЗи , де треба література. Зате в подальшому незрозуміла багатьом гідрогазодинамвка, теормех, термодинаміка і теплопередача, , ТМДМ, сопромат та інше мені було абсолютно зрозумілі.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 01:54

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Але ж прогнувся під принуділовку, кажуть
вы не ходили значит все не ходили, да? Вам удалось отпетлять но принудиловка никуда не делась и накроет следующего за вами. Так что ошибки нет. Просто ваш случай под мое описание не подпадает. У нас были ученики типа болеющие, с кучей справок, они ходили в школу когда хотели.

Очень удобно месяц не ходит потом выучит урок придет его спросят, получит свою "5" и снова месяц не ходит.

Тоже петляли от принудиловки. Не было бы принудиловки не было бы и решений как надо петлять.

Искренне вам сочувствую. Какое у вас было тяжёлое детство. Постоянная неравная борьба с тоталитарным режимом школы, с жестокими надсмотрщиками-учителями за возможность прогуливать уроки. А эти садисты требовали от вас почти невозможного - учиться.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 12 гру, 2024 01:58, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 01:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зустрічався з одногрупниками за рюмкою чаю. Одного не бачив з самого випуску (більше 25 років), іншого в 2017 на перенавчанні на Намиві. Сам в Києві також зараз рідко буваю.
Без деталей, але обидва на найвищих посадах винищувальної авіації держави.
Якихось секретів тут не буду писати, скажу що ворог і так знає.
Окрім отого одного Ф16 , про який всі тут знають, більше втрат не було. Ні в повітрі, ні на землі. Кацапи брешуть.
Машини дислокуються на далеко не одному аеродромі, не під відкритим небом, дуже багато високоякісних макетів. Якість така, що поряд стоячи не відрізниш.
Машина хоч і перших версій, але у неї радар (РЛС) на порядок краща , ніж в наших найсвіжіших (модернізованих) Міг-29. Якщо б дали найновіший Ф16 , блок 70 чи блок 72, то це був би реальний геймченжер. А зараз нічого протиставити КАБам не можуть. Вздовж кордону стоять С400, наблизитись не можна. А наявні 120-ті ракети не дістають (вони теж не найдальші, бо і РЛС не найновіша).
Ф16 відмінно бачить і збиває як крилату ракету, так і Щахеда в основному з першої атаки. Міг29 може зробити. 8-9 захОдів і не збити Шахеда.
По всьому світу в кількох країнах пілоти вчаться. Методика дещо різна, і це поганенько, але як є.
Віковий ценз в основному до 30 років.
По ЗРК підтвердили що я знав раніше , бо спілкувався: всі екіпажі ЗРК повністю українські, іноземців нема.
По літакам - пілоти всі українські, інженерний склад поки що не без допомоги. .
Будуть і Міражі, і не тільки (тут я натякаю на невеликих мисливців на Шахедів).
З поганого - влітку загинув ще один одногрупник на міг29. Сам себе завіз в землю на пілотажі, в центрі держави, далеко від фронту.
Звично жалілись на бюрократію, маразм , особливо в контексті, що пілоти часто в підпорядкуванні ППО- ників, бо вони одна структура і в верхніх штабах часто командують саме вони. Звільнитись хочуть , на винищувачах в такому віці дуже важко, а повністю штабними ставати зрозуміло що не хочуть, але саме у них підстав для звільнення нема.
З того що можна тут написати - це все.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 01:58

  Faceless написав:Так звичайного школяра куди більше накриває.
от этого не легче. Принудиловка огромное зло. Четких исследований нет но имхо до 50% наших проблем от принудиловки. Если нет мотивации на выходе любого процесса будет лада калина.

остальные проблемы от непорядочности и безответственности. Не конкретизирую чтобы никого не задеть.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 12 гру, 2024 01:59, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 01:58

  барабашов написав:Дикий после обнюхивания пингвинов снова предрекает поразку при срыве мобилизации
https://t.me/kindzadza_ua/12243
Хотя в видео уже есть два добровольца «отсвечивать» в теплик

Барабан ты чего? Этож перевий сорт. Подсорт Пистаболы - затейники.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 02:00

ЛАД

Какое у вас было тяжёлое детство.


Змінилось мало що.
Як підлітком не розібрався між «хочу» і «треба» , так і дорослим залишився підлітком. «У меня права (обязанностей не признаю), у чиновника обязанности(я ж его нанял!)». Сплата податків (обовʼязок, згідно якому начебто і відбувається процес наймання чиновника за гроші) не розвинувся цей скіл. . Бо памʼятає лише про права.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 02:03

  ЛАД написав:Искренне вам сочувствую. Какое у вас было тяжёлое детство. Постоянная неравная борьба с тоталитарным режимом школы, с жестокими надсмотрщиками-учителями за возможность прогуливать уроки. А эти садисты требовали от вас почти невозможного - учиться
спасибо. Вы очень добры ко мне сегодня.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 02:04

  Hotab написав:Зустрічався з одногрупниками за рюмкою чаю.
......
Звільнитись хочуть , на винищувачах в такому віці дуже важко, а повністю штабними ставати зрозуміло що не хочуть, але саме у них підстав для звільнення нема.
З того що можна тут написати - це все.

Если не секрет, когда у вас начиналась специализация?
Если одногруппники - истребители, а вы вертолётчик?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 02:06

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Искренне вам сочувствую. Какое у вас было тяжёлое детство. Постоянная неравная борьба с тоталитарным режимом школы, с жестокими надсмотрщиками-учителями за возможность прогуливать уроки. А эти садисты требовали от вас почти невозможного - учиться
спасибо. Вы очень добры ко мне сегодня.

Пожалуйста, обращайтесь.
У меня высокий EQ.
ЛАД
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