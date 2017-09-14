Додано: Чет 12 гру, 2024 02:12

Faceless написав: Я насправді не можу на 100% сказати, то таке загальне розпорядження чи то просто по ініціативі школи було, мене ці деталі не цікавили. Але цей факт мені подобався найбільше, фактично більшу частину року вдавалося ходити тільки на ті предмети, що мені були цікаві. Класному керівнику то мабуть не дуже подобалося, бо її предмет в цей список не попадав, але обурення була не виказувала. Але ж прогнувся під принуділовку, кажуть Я насправді не можу на 100% сказати, то таке загальне розпорядження чи то просто по ініціативі школи було, мене ці деталі не цікавили. Але цей факт мені подобався найбільше, фактично більшу частину року вдавалося ходити тільки на ті предмети, що мені були цікаві. Класному керівнику то мабуть не дуже подобалося, бо її предмет в цей список не попадав, але обурення була не виказувала. Але ж прогнувся під принуділовку, кажуть

Раз вже пішов такий оффтоп:88 рік - популярно пояснив классуці, що якщо я, як і всі - замість навчання буду збирати залишки урожаю в місцевому колгоспі, то на обласні олімпіади по математиці та хімії не поїду. Скандал був на всю школу, але директор (теж викладач математики) поставив классуку на місце, і в результаті майже місяць у мене було 2-3 персональних уроки на тиждень поки решта класу замість навчання працювала в колгоспі.Під час власне навчання - ніяких звільнень від "нецікавих" предметів не було. Навпаки - ті ж самі додаткові пара занять в тиждень.Рівень обласних олімпіад - на 90% питання саме наявності вчителя здатного "натаскати" саме на олімпіади чи іншу специфіку, моя математичка була просто супер - 2-є учнів звичайної сільської школи на 4-5 років старших за мене поступили в Бауманку, її дочка а потім я з ще одним однокласником - після 7-го класу в РФМШ при КНУ.Рівень республіканських - тим більше, в РФМШ були також були факультативи з розв"язання олімпіадних задач, без яких зайняти місця навіть на рівні школи було майже нереально (хіба-що через міську Київську де ті хто пройшов по шкільній квоті принципово не брали участі).