Faceless написав:Я насправді не можу на 100% сказати, то таке загальне розпорядження чи то просто по ініціативі школи було, мене ці деталі не цікавили. Але цей факт мені подобався найбільше, фактично більшу частину року вдавалося ходити тільки на ті предмети, що мені були цікаві. Класному керівнику то мабуть не дуже подобалося, бо її предмет в цей список не попадав, але обурення була не виказувала. Але ж прогнувся під принуділовку, кажуть
Раз вже пішов такий оффтоп: 88 рік - популярно пояснив классуці, що якщо я, як і всі - замість навчання буду збирати залишки урожаю в місцевому колгоспі, то на обласні олімпіади по математиці та хімії не поїду. Скандал був на всю школу, але директор (теж викладач математики) поставив классуку на місце, і в результаті майже місяць у мене було 2-3 персональних уроки на тиждень поки решта класу замість навчання працювала в колгоспі. Під час власне навчання - ніяких звільнень від "нецікавих" предметів не було. Навпаки - ті ж самі додаткові пара занять в тиждень.
Рівень обласних олімпіад - на 90% питання саме наявності вчителя здатного "натаскати" саме на олімпіади чи іншу специфіку, моя математичка була просто супер - 2-є учнів звичайної сільської школи на 4-5 років старших за мене поступили в Бауманку, її дочка а потім я з ще одним однокласником - після 7-го класу в РФМШ при КНУ.
Рівень республіканських - тим більше, в РФМШ були також були факультативи з розв"язання олімпіадних задач, без яких зайняти місця навіть на рівні школи було майже нереально (хіба-що через міську Київську де ті хто пройшов по шкільній квоті принципово не брали участі).
Если не секрет, когда у вас начиналась специализация? Если одногруппники - истребители, а вы вертолётчик?
Не секрет.. Вертолітники і винищувачі з профвідбору і медкомісії (вступ у ВВНЗ) починали окремо. І я не тільки відвчився на винищувача, але ще чимало років служив на ньому. Перенавчався на вертоліт з нуля вже з чималою вислугою. Така опція є. Зворотної нема. На вертоліт нижчі вимоги як по здоровʼю (5 графа, у винищувача друга) , так і по профвідбору. Зараз ці мої одногрупники теоретично могли б стати вертолітниками. Але нема сенсу. Вік такий, що нормально не влітаються, в комерцію , та ж робота на ООН , не вистачить нальоту. Якщо піти повністю в штаб на не льотну роботу , втратять дуже багато по грошам. І по вихідній допомозі. На щастя пілотам як в 14-му, так і зараз на несерйозні хвороби Вінниця очі закриває. З серйозною звісно що спишуть на землю,
Hotab написав:Зустрічався з одногрупниками за рюмкою чаю. ...... Звільнитись хочуть , на винищувачах в такому віці дуже важко, а повністю штабними ставати зрозуміло що не хочуть, але саме у них підстав для звільнення нема. З того що можна тут написати - це все.
Если не секрет, когда у вас начиналась специализация? Если одногруппники - истребители, а вы вертолётчик?
Это редкий вид вертолетчика который не знает какая модель вертолета - Крокодил
Если не секрет, когда у вас начиналась специализация? Если одногруппники - истребители, а вы вертолётчик?
Не секрет.. Вертолітники і винищувачі з профвідбору і медкомісії (вступ у ВВНЗ) починали окремо. І я не тільки відвчився на винищувача, але ще чимало років служив на ньому. Перенавчався на вертоліт з нуля вже з чималою вислугою. Така опція є. Зворотної нема. На вертоліт нижчі вимоги як по здоровʼю (5 графа, у винищувача друга) , так і по профвідбору. Зараз ці мої одногрупники теоретично могли б стати вертолітниками. Але нема сенсу. Вік такий, що нормально не влітаються, в комерцію , та ж робота на ООН , не вистачить нальоту. Якщо піти повністю в штаб на не льотну роботу , втратять дуже багато по грошам. І по вихідній допомозі. На щастя пілотам як в 14-му, так і зараз на несерйозні хвороби Вінниця очі закриває. З серйозною звісно що спишуть на землю,
candle645 написав:............... Раз вже пішов такий оффтоп: 88 рік - популярно пояснив классуці, що якщо я, як і всі - замість навчання буду збирати залишки урожаю в місцевому колгоспі, то на обласні олімпіади по математиці та хімії не поїду. Скандал був на всю школу, але директор (теж викладач математики) поставив классуку на місце, і в результаті майже місяць у мене було 2-3 персональних уроки на тиждень поки решта класу замість навчання працювала в колгоспі. Під час власне навчання - ніяких звільнень від "нецікавих" предметів не було. Навпаки - ті ж самі додаткові пара занять в тиждень.
Что значит - "замість навчання буду збирати залишки урожаю в місцевому колгоспі"? Вас что, вместо занятий на месяц привлекали на работу в колхозе? О таком не слышал. В студенчестве каждый год (кроме 5 курса) в сентябре в колхоз ездили, но в школе такого не было.
Рівень обласних олімпіад - на 90% питання саме наявності вчителя здатного "натаскати" саме на олімпіади чи іншу специфіку, моя математичка була просто супер - 2-є учнів звичайної сільської школи на 4-5 років старших за мене поступили в Бауманку, її дочка а потім я з ще одним однокласником - після 7-го класу в РФМШ при КНУ.
Если так поступали в серьёзный вуз, это значит, что она давала хорошие знания, а не просто "натаскивала" "на олімпіади чи іншу специфіку".
Рівень республіканських - тим більше, в РФМШ були також були факультативи з розв"язання олімпіадних задач, без яких зайняти місця навіть на рівні школи було майже нереально (хіба-що через міську Київську де ті хто пройшов по шкільній квоті принципово не брали участі).
В харьковской фмш таких факультативов не было (я там не учился, далеко было ездить, но ребята знакомые были). Просто были очень серьёзные занятия. Причём, в моё время там были и очень хорошие учителя и по другим предметам, в т.ч. по гуманитарным. Как сейчас, не знаю.
Президент Зеленский завил, что приглашение в НАТО должно быть направлено всей Украине, но нормы альянса могут быть первоначально применены к территориям, контролируемым Киевом, с последующим распространением на другие районы, если они в конечном итоге будут отвоеваны у России.
«Мы знаем, что во время войны нас не возьмут в НАТО. Но если мы хотим реально закончить войну, мы должны Украину пригласить в НАТО. Приглашение дается всей территории Украины, в международно признанных границах. А вот действия Альянса могут распространяться на ту часть территории [Украины], которую она контролирует, с будущим расширением», — сказал украинский президент в интервью CBN.
Faceless написав:Я насправді не можу на 100% сказати, то таке загальне розпорядження чи то просто по ініціативі школи було, мене ці деталі не цікавили. Але цей факт мені подобався найбільше, фактично більшу частину року вдавалося ходити тільки на ті предмети, що мені були цікаві. Класному керівнику то мабуть не дуже подобалося, бо її предмет в цей список не попадав, але обурення була не виказувала. Але ж прогнувся під принуділовку, кажуть
кстати не только ученикам но и учителю который подготовил выплачивали премиальные. и чем выше забираешься тем выше премиальные. я помню как на призовые купил мк51. для семиклашки это было как космос. не знаю в чем был интерес директора - но он очень хотел что бы школа считалась пусть не топовой в городе но в лидерах. может тогда бюджет школе наливали больше.