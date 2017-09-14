Если не секрет, когда у вас начиналась специализация? Если одногруппники - истребители, а вы вертолётчик?
Не секрет.. Вертолітники і винищувачі з профвідбору і медкомісії (вступ у ВВНЗ) починали окремо. І я не тільки відвчився на винищувача, але ще чимало років служив на ньому. Перенавчався на вертоліт з нуля вже з чималою вислугою. Така опція є. Зворотної нема. На вертоліт нижчі вимоги як по здоровʼю (5 графа, у винищувача друга) , так і по профвідбору. Зараз ці мої одногрупники теоретично могли б стати вертолітниками. Але нема сенсу. Вік такий, що нормально не влітаються, в комерцію , та ж робота на ООН , не вистачить нальоту. Якщо піти повністю в штаб на не льотну роботу , втратять дуже багато по грошам. І по вихідній допомозі. На щастя пілотам як в 14-му, так і зараз на несерйозні хвороби Вінниця очі закриває. З серйозною звісно що спишуть на землю,
Если не секрет, когда у вас начиналась специализация? Если одногруппники - истребители, а вы вертолётчик?
Не секрет.. Вертолітники і винищувачі з профвідбору і медкомісії (вступ у ВВНЗ) починали окремо. І я не тільки відвчився на винищувача, але ще чимало років служив на ньому. Перенавчався на вертоліт з нуля вже з чималою вислугою. Така опція є. Зворотної нема. На вертоліт нижчі вимоги як по здоровʼю (5 графа, у винищувача друга) , так і по профвідбору. Зараз ці мої одногрупники теоретично могли б стати вертолітниками. Але нема сенсу. Вік такий, що нормально не влітаються, в комерцію , та ж робота на ООН , не вистачить нальоту. Якщо піти повністю в штаб на не льотну роботу , втратять дуже багато по грошам. І по вихідній допомозі. На щастя пілотам як в 14-му, так і зараз на несерйозні хвороби Вінниця очі закриває. З серйозною звісно що спишуть на землю,
candle645 написав:............... Раз вже пішов такий оффтоп: 88 рік - популярно пояснив классуці, що якщо я, як і всі - замість навчання буду збирати залишки урожаю в місцевому колгоспі, то на обласні олімпіади по математиці та хімії не поїду. Скандал був на всю школу, але директор (теж викладач математики) поставив классуку на місце, і в результаті майже місяць у мене було 2-3 персональних уроки на тиждень поки решта класу замість навчання працювала в колгоспі. Під час власне навчання - ніяких звільнень від "нецікавих" предметів не було. Навпаки - ті ж самі додаткові пара занять в тиждень.
Что значит - "замість навчання буду збирати залишки урожаю в місцевому колгоспі"? Вас что, вместо занятий на месяц привлекали на работу в колхозе? О таком не слышал. В студенчестве каждый год (кроме 5 курса) в сентябре в колхоз ездили, но в школе такого не было.
Рівень обласних олімпіад - на 90% питання саме наявності вчителя здатного "натаскати" саме на олімпіади чи іншу специфіку, моя математичка була просто супер - 2-є учнів звичайної сільської школи на 4-5 років старших за мене поступили в Бауманку, її дочка а потім я з ще одним однокласником - після 7-го класу в РФМШ при КНУ.
Если так поступали в серьёзный вуз, это значит, что она давала хорошие знания, а не просто "натаскивала" "на олімпіади чи іншу специфіку".
Рівень республіканських - тим більше, в РФМШ були також були факультативи з розв"язання олімпіадних задач, без яких зайняти місця навіть на рівні школи було майже нереально (хіба-що через міську Київську де ті хто пройшов по шкільній квоті принципово не брали участі).
В харьковской фмш таких факультативов не было (я там не учился, далеко было ездить, но ребята знакомые были). Просто были очень серьёзные занятия. Причём, в моё время там были и очень хорошие учителя и по другим предметам, в т.ч. по гуманитарным. Как сейчас, не знаю.
Президент Зеленский завил, что приглашение в НАТО должно быть направлено всей Украине, но нормы альянса могут быть первоначально применены к территориям, контролируемым Киевом, с последующим распространением на другие районы, если они в конечном итоге будут отвоеваны у России.
«Мы знаем, что во время войны нас не возьмут в НАТО. Но если мы хотим реально закончить войну, мы должны Украину пригласить в НАТО. Приглашение дается всей территории Украины, в международно признанных границах. А вот действия Альянса могут распространяться на ту часть территории [Украины], которую она контролирует, с будущим расширением», — сказал украинский президент в интервью CBN.
Faceless написав:Я насправді не можу на 100% сказати, то таке загальне розпорядження чи то просто по ініціативі школи було, мене ці деталі не цікавили. Але цей факт мені подобався найбільше, фактично більшу частину року вдавалося ходити тільки на ті предмети, що мені були цікаві. Класному керівнику то мабуть не дуже подобалося, бо її предмет в цей список не попадав, але обурення була не виказувала. Але ж прогнувся під принуділовку, кажуть
кстати не только ученикам но и учителю который подготовил выплачивали премиальные. и чем выше забираешься тем выше премиальные. я помню как на призовые купил мк51. для семиклашки это было как космос. не знаю в чем был интерес директора - но он очень хотел что бы школа считалась пусть не топовой в городе но в лидерах. может тогда бюджет школе наливали больше.
Faceless написав:Так звичайного школяра куди більше накриває.
от этого не легче. Принудиловка огромное зло. Четких исследований нет но имхо до 50% наших проблем от принудиловки. Если нет мотивации на выходе любого процесса будет лада калина.
остальные проблемы от непорядочности и безответственности. Не конкретизирую чтобы никого не задеть.
То всі ці наїзди про "прогнулись під систему", "нема чим пишатися" і "що то вам дало" про олімпіадників то все просто з вашого неприйняття примусу в шкільній освіті загалом? І все? Я не можу судити що є ключовою проблемою і не можу запропонувати що змінити- це геть не моя компетенція. Свого часу я і тим більше ніяк не міг на то вплинути, а робив те, що було в моїх силах - шукав обхідні шляхи і адаптувався. Так само як і інші школяри, включно тих, хто вже тут висловився. Не знаю де ви там вчилися, щось ви ніби розповідали про дитинство в рф, і дуже прикро, що ви зі школи винесли купу досі непропрацьованих проблем, але чогось ви нічого кращого не знайшли, крім як полити брудом цілу категорію людей і їх шкільний досвід. Гештальти закривати треба, тут на форумі ніхто не винен в тому, що один підліток кількадесят років тому зазнав тиску і примусу від конкретних осіб в конкретній школі
холява був звільнений за віком ....на 63 році життя .(крапка , навіть добавити нема чого ) у Хоттаба зі службою все гаразд ( я за нього неможу казати , але запевняю -бойвий )
успіх - на свій розум , без наказу , без умов, покинув бойову частину і побратимів . Навіть не знаю що добавити . наче все сказав .
Вы пан семинарист конечно простите, но пиз...еть - не мешки ворочать И вначале фото паспорта, а потом уже сверка кем то с запора какой то фотки с учёткой А то так и хаттаб 81г.р. чуть ли не моим седовласым ровесником себя тут подаёт, не понимая даже аббревиатур ВЛКСМ и ВЗРКУПВО Тут каждая учётка ездит на работу на Феррари и донатит больше Пороха Кто проверит и кто поверит???
Faceless написав:Я насправді не можу на 100% сказати, то таке загальне розпорядження чи то просто по ініціативі школи було, мене ці деталі не цікавили. Але цей факт мені подобався найбільше, фактично більшу частину року вдавалося ходити тільки на ті предмети, що мені були цікаві. Класному керівнику то мабуть не дуже подобалося, бо її предмет в цей список не попадав, але обурення була не виказувала. Але ж прогнувся під принуділовку, кажуть
кстати не только ученикам но и учителю который подготовил выплачивали премиальные. и чем выше забираешься тем выше премиальные. я помню как на призовые купил мк51. для семиклашки это было как космос. не знаю в чем был интерес директора - но он очень хотел что бы школа считалась пусть не топовой в городе но в лидерах. может тогда бюджет школе наливали больше.
Это программируемый ЖК калькулятор содранный с Касио 81года кажется за 74 рубля? Погуглил - с МК71 перепутал Но клава говно и на Касио китайском(?) за 150рэ с кооп.комиссионки была Оригинальный Касио покупался за уе уже при купонах и Макарыче
Faceless написав:То всі ці наїзди про "прогнулись під систему", "нема чим пишатися" і "що то вам дало" про олімпіадників то все просто з вашого неприйняття примусу в шкільній освіті загалом? І все?
не воспринимайте всё написанное буквально и на свой счёт. Мы же не на симпозиуме. Чтобы вовлечь в дискуссию "сонное царство" приходится в каких то моментах сгущать краски. Конечно вы не архитектор системы. Более того если ваши интересы и интересы чиновников совпали, можно сказать что и принудиловки нет. Взять это совпадение за образец положительного опыта и тиражировать его. В любом случае это работа с мотивацией. С вашей мотивацией работать было не нужно. Мне неудобно спрашивать что двигало вами, точнее вашим интересом к учебе. Может как то поделитесь.
Смысл сказанного, образование если хочет получить на выходе гармонически развитую личность должно предложить десятки вариантов развития.
а теми кому ну вообще ничего не интересно (кстати симптом присущ 21му веку, в 20м такой проблемы не было) должны заниматься психологи или уже нейропсихологи (в последнее время в этом направлении есть несколько важных открытий
Познавательные интересы - ключевые в развитии личности и главная мотивация. Не деньги, не оценки, не призы- калькуляторы, не медальки.
АВА терапевты "бойцы" передового фронта знают как быстро себя исчерпывает любая внешняя мотивация. Допустим вам за каждую 5ку дают мороженое. Но наступает пресыщение и вам больше не хочется ни того ни другого. Или наоборот "растет аппетит", если давать деньги.
Faceless написав:але чогось ви нічого кращого не знайшли, крім як полити брудом цілу категорію людей і їх шкільний досвід.
я объясню. Сверху спускают план провести олимпиаду. От каждой школы должно быть (условно) по 3 человека. Но в какой то момент этих 3х желающих не будет. Отменят олимпиаду? Фигвам. Будут ломать через колено. Бусификация новое слово.
Как сломать систему? Надо перестать ей подчиняться. И систему образования так уже ломали, когда был переход от царского режима к революционному. Учителя оставались старорежимные но их методы сильно изменились. Они больше не могли бить учеников, оскорблять их. Запрещать посещение театров и кино. любого учителя можно было снять с работы через местные органы власти за "контрреволюцию". Это и была их мотивация к переменам.
Но если подчиняетесь, значит вас всё устраивает, в широком смысле слова.
Я не призываю к свержению власти, но вы не сломаете систему, если против каких то явлений не скажете нет. Чиновники подчиняться вашему нет, если его скажут все.
Система образования построена на навязывании ученику программ обучения, учителей.
Пока все приспосабливаются система (созданная ещё при Сталине) отлично себя чувствует.
Я правда должен вас хвалить? Ух какие вы классные победители олимпиад.
Где ваши таланты в управлении государством?
Почему мы так плохо живём, если столько умных людей, краснодипломников?
Потому что умные люди для системы это как рыбки в аквариуме. Красиво сидеть в жюри и наблюдать. А если какая то рыбка захочет свободы, ей перекроют кислород.