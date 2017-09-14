Додано: Чет 12 гру, 2024 03:45

Wirująświatła написав: Faceless написав: Так звичайного школяра куди більше накриває. Так звичайного школяра куди більше накриває. от этого не легче. Принудиловка огромное зло. Четких исследований нет но имхо до 50% наших проблем от принудиловки. Если нет мотивации на выходе любого процесса будет лада калина.



остальные проблемы от непорядочности и безответственности. Не конкретизирую чтобы никого не задеть. от этого не легче. Принудиловка огромное зло. Четких исследований нет но имхо до 50% наших проблем от принудиловки. Если нет мотивации на выходе любого процесса будет лада калина.остальные проблемы от непорядочности и безответственности. Не конкретизирую чтобы никого не задеть.

То всі ці наїзди про "прогнулись під систему", "нема чим пишатися" і "що то вам дало" про олімпіадників то все просто з вашого неприйняття примусу в шкільній освіті загалом? І все?Я не можу судити що є ключовою проблемою і не можу запропонувати що змінити- це геть не моя компетенція. Свого часу я і тим більше ніяк не міг на то вплинути, а робив те, що було в моїх силах - шукав обхідні шляхи і адаптувався. Так само як і інші школяри, включно тих, хто вже тут висловився.Не знаю де ви там вчилися, щось ви ніби розповідали про дитинство в рф, і дуже прикро, що ви зі школи винесли купу досі непропрацьованих проблем, але чогось ви нічого кращого не знайшли, крім як полити брудом цілу категорію людей і їх шкільний досвід.Гештальти закривати треба, тут на форумі ніхто не винен в тому, що один підліток кількадесят років тому зазнав тиску і примусу від конкретних осіб в конкретній школі