А то так и хаттаб 81г.р. чуть ли не моим седовласым ровесником себя тут подаёт,
Та не розстраюйся, тобі ж не в Мюнхені жити зі мною, яка різниця, 81-го чи 74-го , як ти.
Ти просто сам себе закопав в таку купу маячні, яку ніс тут, що тепер у тебе світ ламається.
Насправді якби у тебе мізки були хоч трішки гнучкіші і здатні до осмислення, то ти б давно зрозумів що ніякого 81го року бути не може. Але ж у тебе 3 складки на холці, а не мізки всередині.
Тому і доводиться читати потоки свідомості то про 6-літрові тарантаси, то про калькулятори. Що є на холці (3 см сала), тим і мироточиш тут постійно по ночам.