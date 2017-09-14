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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11281112821128311284

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 07:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Барабашов,

А то так и хаттаб 81г.р. чуть ли не моим седовласым ровесником себя тут подаёт,


Та не розстраюйся, тобі ж не в Мюнхені жити зі мною, яка різниця, 81-го чи 74-го , як ти.
Ти просто сам себе закопав в таку купу маячні, яку ніс тут, що тепер у тебе світ ламається.
Насправді якби у тебе мізки були хоч трішки гнучкіші і здатні до осмислення, то ти б давно зрозумів що ніякого 81го року бути не може. Але ж у тебе 3 складки на холці, а не мізки всередині.

Тому і доводиться читати потоки свідомості то про 6-літрові тарантаси, то про калькулятори. Що є на холці (3 см сала), тим і мироточиш тут постійно по ночам.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 08:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сказочный ты долпойоп(ша)
барабашов
 
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