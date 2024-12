Додано: Чет 12 гру, 2024 09:12

ЛАД написав: Почитайте, чтобы не идеализировать США. Почитайте, чтобы не идеализировать США.

Доля американцев без медицинской страховки в 2023 году оставалась низкой. Согласно отчету Бюро переписи населения за сентябрь 2024 года, в 2023 году 26 миллионов человек — или 8 процентов населения — не имели медицинской страховки.

мій друг емігрував до США у 1995 (21 рік відслужив в Navi, звільнив у 2017Chief master sergeant (abbreviated as CMSgt) is the ninth, and highest, enlisted rank in the United States Air Force and the United States Space Force, Navi.починав з Е1 (базік 1800дол), закінчив Е9 (десь 7000 на місяць), страховка для всієї родини як військовому десь 90 дол/міс (це на 2012р, сьогодні вже дорожче).Основне, як він казав-що стоматологія покривається (але не все, імпланти частково), казав що хто не має повноцінної мед. страховки (а це при Абамі 40млн, сьогодні значно меньше)я два раза був у "стоматолога" в США в 1995/96перший раз у мене впала металокерамика(стоматолог купив на виставкі у Києві щось не те) треба було банально посадити коронки на цемент-привезли в Балтиморі до соціальної больнички (там одні негри в коридорах), прийшов інтерн (десь порів 25), сказав що нікого немає (бо це було десь 1700-1800), а він такі речі, як протезування не робить, кажу давай цемент і приклей коронки, відмовився(каже немаю повноважень на таку складну операцію), на судні взяв молекулярний клей у стармеха(до кінця контракта не впали),у 1996р в Чарлстоні повезли в гарну приватну стоматологічну лікарню (там все чудово, тільки нічого не закінчили-поклали мишьяк і сказали приходити наступного дня), а судно стоїть в порту 15 годин, довелось з тимчасовою пломбою існувати до кінця контракту (контракти були по 7 місяців).