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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 гру, 2024 11:17
detroytred
Тобто: навіщо ви з системою боролися???
Тобто «не боровся».
Просто закопав себе за вчора так глибоко, що тепер треба було придумати, що він борцун по життю.
Я жодної якості борцуна там не знайшов. Незрілість і лінь - так. Але не борцун.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 11:21
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Віталій
Ви виступаєте проти будь-якого системного примусу під час навчання бо:
- вважаєте, що повна свобода вибору при отриманні знань дасть більшу ефективність в реалізації після цього навчання?
- проти насилля над особистістю?
Тобто: навіщо ви з системою боролися??? Чим вона вам заважала в отриманні вами знань? Чим вам медалісти, олімпіадники заважали? Чи це є дійсно критичним-суттєвим?
Я точно не знаю. В 14-17 лет в голове ветер. Хочется свободы. Кроме того подобрался класс единомышленников. Ну и хотелось больше времени на себя. Например на уровне директора мы добились что домашние задания делаются по желанию и за его отсутствие "2" не ставится. Скажите чем плохо? Все равно 90% дз списывали. В 9-10-11 я его делал только по ин.язу. Мы как то быстро выкупили что школьные отметки никак на вступление в ВУЗ не влияют, тогда не влияли. в ВУЗЕ я понял что успеваемость не влияет на мое трудоустройство. Наверное это основные причины. Рухнул совок, коммунизм, хотелось перемен к лучшему. Была какая то вера что этот совковый формализм и показушность можно разрушить.
Тоді рішення полягає на підставі, що до повноліття за підлітка вирішують батьки.
В школі можна впровадити названі вами елементи для - бажаючих (не згодних з тим, що суспільство-держава вважає ефективним і доцільним). Але вибір для учня робить не він, а його батьки.
Якщо учень не погоджується, то ... нехай бореться-доказує не школі, вчителям, а своїм батькам. Щоб вони змінили рішення.
Стосовно ж ВУЗів студент сам обирає заклад з системою, яка його влаштовує. Хоч на Марсі.
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detroytred
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