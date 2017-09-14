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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11282112831128411285

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 11:17

detroytred

Тобто: навіщо ви з системою боролися???


Тобто «не боровся».
Просто закопав себе за вчора так глибоко, що тепер треба було придумати, що він борцун по життю.
Я жодної якості борцуна там не знайшов. Незрілість і лінь - так. Але не борцун.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 11:21

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Віталій
Ви виступаєте проти будь-якого системного примусу під час навчання бо:
- вважаєте, що повна свобода вибору при отриманні знань дасть більшу ефективність в реалізації після цього навчання?
- проти насилля над особистістю?

Тобто: навіщо ви з системою боролися??? Чим вона вам заважала в отриманні вами знань? Чим вам медалісти, олімпіадники заважали? Чи це є дійсно критичним-суттєвим?

Я точно не знаю. В 14-17 лет в голове ветер. Хочется свободы. Кроме того подобрался класс единомышленников. Ну и хотелось больше времени на себя. Например на уровне директора мы добились что домашние задания делаются по желанию и за его отсутствие "2" не ставится. Скажите чем плохо? Все равно 90% дз списывали. В 9-10-11 я его делал только по ин.язу. Мы как то быстро выкупили что школьные отметки никак на вступление в ВУЗ не влияют, тогда не влияли. в ВУЗЕ я понял что успеваемость не влияет на мое трудоустройство. Наверное это основные причины. Рухнул совок, коммунизм, хотелось перемен к лучшему. Была какая то вера что этот совковый формализм и показушность можно разрушить.

Тоді рішення полягає на підставі, що до повноліття за підлітка вирішують батьки.
В школі можна впровадити названі вами елементи для - бажаючих (не згодних з тим, що суспільство-держава вважає ефективним і доцільним). Але вибір для учня робить не він, а його батьки.
Якщо учень не погоджується, то ... нехай бореться-доказує не школі, вчителям, а своїм батькам. Щоб вони змінили рішення.

Стосовно ж ВУЗів студент сам обирає заклад з системою, яка його влаштовує. Хоч на Марсі.
detroytred
 
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