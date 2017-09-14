"Біля Покровська побудували ключовий, нарешті гарний укріпрайон, за декілька десятків мільйонів гривень, але не встигли туди відправити наших солдатів через певні неадекватні управлінські рішення командування".
"Тепер, ключовий, у тактичному відношенні укріпрайон, вже захопив противник, без бою. Зайшов туди раніше, ніж військове командування направило туди хоча б одну людини. В результаті, витрачені десятки мільйонів, [там великі роботи проведені: правильно обрана позиція, підготовлена полоса оборони, добре закрита від дронів, від уражень артилерією], і увесь цей укріпрайон наше командування подарувало російським військам", — додав він.
Помню кто-то на форуме утверждал, что для оценки тех или иных решений властей нужно не ниже чем в чине генерала быть -- тут тоже?
detroytred написав:Віталій Ви виступаєте проти будь-якого системного примусу під час навчання бо: - вважаєте, що повна свобода вибору при отриманні знань дасть більшу ефективність в реалізації після цього навчання? - проти насилля над особистістю?
Тобто: навіщо ви з системою боролися??? Чим вона вам заважала в отриманні вами знань? Чим вам медалісти, олімпіадники заважали? Чи це є дійсно критичним-суттєвим?
Так у него тогда были другие интересы, а знания ему были 100 раз не нужны. Он, вроде, писал, что уже в 14 лет ездил в Польшу торговать. Для этого нужно свободное время, а прогуливать занятия не разрешали. Да и вообще, кому нужны знания? Главное, воля к борьбе.
flyman написав:досі нема відповіді на запитання вітальєна: якщо так багато медалістів та олімпістів, чому країна в такій жо..
ви якось вибірково читаєте форум. відповідь була, а саме - що крім "медалістів і олімпістів" є ще кратно (а швидше на порядок) більша частина тупих, лінивих і просто по..устів, яким "хтось все винен". тому і країна "в жопе". а ви за "медалістів і олімпістів" не переймайтеся, вони якось прилаштуються.
Wirująświatła написав:Поздравляю вас и всех других форумчан с вашими победами в олимпиадах. Вместо того чтобы сопротивляться принудиловке вы купились на дешевые плюшки.
Мені здається, проблема трохи в іншому. Замість того, щоб оцінювати свої потреби і перспективи, і від цього відштовхуватися, ви купилися на дешевий рейтинг серед людей, з якими доля випадково звела вас в одному класі. Та й то, судячи з ваших психологічних травм, рейтинг був не дуже високий.
flyman написав:досі нема відповіді на запитання вітальєна: якщо так багато медалістів та олімпістів, чому країна в такій жо..
ви якось вибірково читаєте форум. відповідь була, а саме - що крім "медалістів і олімпістів" є ще кратно (а швидше на порядок) більша частина тупих, лінивих і просто по..устів, яким "хтось все винен". тому і країна "в жопе". а ви за "медалістів і олімпістів" не переймайтеся, вони якось прилаштуються.
Но, казалось бы: 1+455 (или сколько их там?) + (остальное правительство) -- это далеко не "большая часть", а совсем наоборот?